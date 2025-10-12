Wiemy już, kto zakwalifikował się do III etapu Konkursu Chopinowskiego. Poniżej prezentujemy wszystkie nazwiska 20 pianistów, którzy wystąpią w dalszej części konkursu. W tym gronie znalazło się trzech Polaków: Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz.
Pianiści, którzy zakwalifikowali się do trzeciego etapu konkursu to:
1. Piotr Alexewicz (Polska),
2. Kevin Chen (Kanada),
3. Yang Jack Gao (Chiny),
4. Eric Guo (Kanada),
5. David Khrikuli (Gruzja),
6. Shiori Kuwahara (Japonia),
7. Hyo Lee (Korea Południowa),
8. Hyuk Lee (Korea Południowa),
9. Tianyou Li (Chiny),
10. Xiaoxuan Li (Chiny),
11. Eric Lu (Stany Zjednoczone),
12. Tianyao Lyu – Chiny
13. Vincent Ong (Malezja),
14. Piotr Pawlak (Polska),
15. Yehuda Prokopowicz (Polska),
16. Miyu Shindo (Japonia),
17. Tomoharu Ushida (Japonia),
18. Zitong Wang (Chiny),
19. Yifan Wu (Chiny),
20. William Yang (Stany Zjednoczone).
W II etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpiło 40 pianistów z 14 państw.
Przesłuchania III etapu konkursu
Przesłuchania w trzeciej części rywalizacji konkursu rozpoczną się we wtorek 14 października o godz. 10 i potrwają do 16 października. Będą się odbywały codziennie w sesji porannej (od godz. 10) i wieczornej (od godz. 17).
tkwl
