„Zawsze można grać lepiej, ale znając siebie, swój sposób prezentacji, wiem, że dałem z siebie wszystko i jestem z tego zadowolony” – powiedział Piotr Pawlak po występie w sobotę 11 października, którym zamknął sesję wieczorną czwartego dnia II etapu Konkursu Chopinowskiego.
Koncert polskiego pianisty zakończył gromki aplauz publiczności. Była owacja na stojąco, były okrzyki i co się nieczęsto zdarza, słuchacze zgromadzeni w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej zaczęli bić brawo, kiedy pianista jeszcze grał.
Gram przez pięćdziesiąt minut, na widowni panuje cisza, wtedy jeszcze nie mogę się zorientować, jaki ostatecznie będzie odbiór mojego występu. Jeszcze nie skończyłem grać, jeszcze w czasie trwania ostatniej nuty usłyszałem ogromne oklaski. Nie można było się z tego nie cieszyć
— powiedział pianista.
„Udało mi się przebić sufit”
Podobnie czułem ogromną radość i ulgę po ogłoszeniu wyników, gdy już wiadomo było, kto przeszedł do II etapu. Udało mi się przebić sufit, przecież dwukrotnie brałem udział w Konkursie Chopinowskim i odpadałem
— dodał.
Konkurs Chopinowski lubię z kilku powodów – jednak jak zaznaczył pianista - marzyłem o nim jako chłopiec, dosyć łatwo wziąć w nim udział, ponieważ zbędna jest cała złożona logistyka, związana z wyjazdem na konkursy zagraniczne, poza tym dostałem się tym razem z pominięciem eliminacji. I nawet, jeśli w tym konkursie nie przejdzie się do kolejnych etapów, to już sam w nim udział jest poważnym, decydującym krokiem w karierze
— wskazał.
„Allegro wyraża moją osobowość”
Piotr Pawlak na zakończenie swego występu zagrał Allegro de concert A-dur op.46, utwór rzadko wykonywany i mało znany.
Być może, że spora część publiczności, usłyszała ten utwór po raz pierwszy. To właściwie kompozycja niedokończona przez Chopina, praca nad nią kompozytorowi nie szła, wciąż ją przerywał, w końcu opublikował jedynie część pierwszą. Kryją się jednak w tym utworze dziwnie piękne i oryginalne rozwiązania silnie działające na moją wyobraźnię, a ponadto Allegro wyraża moją osobowość. Zaryzykowałem więc grając to na zakończenie występu
— zaznaczył pianista.
Moi rodzice ogromnie mnie wspierają, zawsze mogę na nich liczyć i na atmosferę naszego domu w Gdańsku
— odpowiadał Piotr Pawlak na pytanie o relacje z bliskimi osobami.
„Rodzice zawsze są ze mną”
Rodzice zawsze są ze mną, ale też pozostawiają mi przestrzeń. Mam ciszę, mogę pracować. Dlatego między etapami pojechałem pociągiem na Wybrzeże: odpoczywałem i ćwiczyłem. Zawsze też pamiętam o tym, co powiedziała mi mama przed konkursem: ‘Pokaż im to, co kochasz’
— zaznaczył pianista.
Pytany o zajęcia pozamuzyczne i sport odpowiedział: „w zimie tydzień spędzam na nartach, latem tydzień na rowerze”.
Tego lata to się nie udało z wiadomych względów – przygotowywałem się do konkursu
— powiedział z uśmiechem artysta.
Piotr Pawlak (rocznik 1998) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a obecnie studiuje w International Piano Academy Lake Como. Zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów, m.in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach i XI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Darmstadcie. Laureat Konkursów Chopinowskich w Pekinie (2016), Budapeszcie (2018) i Krakowie (2019), Międzynarodowego Konkursu im. Paderewskiego w Bydgoszczy (2022) i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023).
Występował w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Rosji, Gruzji i w większości krajów Europy. Jako solista występował z wieloma orkiestrami, a także na licznych festiwalach, takich jak Kissinger Sommer w Bad Kissingen czy „Chopin i jego Europa” w Warszawie.
Organizatorem Konkursu, który będzie trwać do 23 października 2025 r., jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Tianyao Lyu: Konkurs jest bardzo ważny, ale nie jest dla mnie celem ostatecznym. Jest nim poznanie muzyki i samego Fryderyka Chopina
— Piotr Alexewicz po II etapie Konkursu Chopinowskiego: Preludia Chopina są kalejdoskopem wszystkich uczuć
— XIX edycja Konkursu Chopinowskiego. Polonezy, sonaty i preludia dla odważnych w II etapie. Zmagania pianistów rozpocznie Jacky Zhang
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742947-nietypowa-sytuacja-podczas-wystepu-polskiego-pianisty
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.