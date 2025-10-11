WIDEO

Tianyao Lyu: Konkurs jest bardzo ważny, ale nie jest dla mnie celem ostatecznym. Jest nim poznanie muzyki i samego Fryderyka Chopina

Pianistka Tianyao Lyu powiedziała dziś po występie w Konkursie Chopinowskim, że jej celem nie jest sam konkurs, ale poznanie muzyki Chopina. Dodała, że utwory, które zagrała w II etapie są bliskie jej charakterowi.

W dzisiejszej sesji porannej II etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpiła m.in. Tianyao Lyu z Chin.

Po swoim występie pianistka powiedziała dziennikarzom, że czuje się bardzo radośnie.

Na I etap wybrałam wolniejsze utwory, więc byłam wówczas spokojniejsza. Na ten etap natomiast wybrałam szybsze, więc czułam większą radość

— powiedziała.

Poznanie muzyki i samego Chopina

Jak zaznaczyła, wiadomość, że wystąpi w II etapie przyjęła z „prawdziwym spokojem”.

Oczywiście, konkurs jest bardzo ważny, ale nie jest dla mnie celem ostatecznym. A jest nim poznanie muzyki oraz samego Fryderyka Chopina

— wyjaśniła.

Dopytywana, czy skoro na ten etap wybrała utwory z wczesnej twórczości Chopina, to oznacza, że ta część twórczości, jest jej bliższa, Tianyao Lyu wyznała, że podczas wyboru w ogóle nie kierowała się tym kryterium.

Wybrałam je, ponieważ są one zgodne z moim charakterem

— podkreśliła.

Decyzja o udziale w konkursie

Wyjaśniła, że zdecydowała się wziąć udział w konkursie, ponieważ to zaproponowała jej nauczycielka.

Bardzo liczę się z jej zdaniem, a nie ukrywam, że ta propozycja bardzo mnie ucieszyła

— dodała.

W II etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania trwają do jutra - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do III etapu.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

tt/PAP

