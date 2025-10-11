Pianistka Tianyao Lyu powiedziała dziś po występie w Konkursie Chopinowskim, że jej celem nie jest sam konkurs, ale poznanie muzyki Chopina. Dodała, że utwory, które zagrała w II etapie są bliskie jej charakterowi.
W dzisiejszej sesji porannej II etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpiła m.in. Tianyao Lyu z Chin.
Po swoim występie pianistka powiedziała dziennikarzom, że czuje się bardzo radośnie.
Na I etap wybrałam wolniejsze utwory, więc byłam wówczas spokojniejsza. Na ten etap natomiast wybrałam szybsze, więc czułam większą radość
— powiedziała.
Poznanie muzyki i samego Chopina
Jak zaznaczyła, wiadomość, że wystąpi w II etapie przyjęła z „prawdziwym spokojem”.
Oczywiście, konkurs jest bardzo ważny, ale nie jest dla mnie celem ostatecznym. A jest nim poznanie muzyki oraz samego Fryderyka Chopina
— wyjaśniła.
Dopytywana, czy skoro na ten etap wybrała utwory z wczesnej twórczości Chopina, to oznacza, że ta część twórczości, jest jej bliższa, Tianyao Lyu wyznała, że podczas wyboru w ogóle nie kierowała się tym kryterium.
Wybrałam je, ponieważ są one zgodne z moim charakterem
— podkreśliła.
Decyzja o udziale w konkursie
Wyjaśniła, że zdecydowała się wziąć udział w konkursie, ponieważ to zaproponowała jej nauczycielka.
Bardzo liczę się z jej zdaniem, a nie ukrywam, że ta propozycja bardzo mnie ucieszyła
— dodała.
W II etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania trwają do jutra - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do III etapu.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
