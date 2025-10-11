Xiaoxuan Li: Widzę podobieństwa między muzyką a piłką nożną. Żeby dobrze zagrać Chopina, należy traktować swoje ciało jak drużynę

Pianista Xiaoxuan Li powiedział po występie w Konkursie Chopinowskim, że poza muzyką kocha piłkę nożną. „Widzę podobieństwa między nimi. Żeby dobrze zagrać Chopina, należy traktować swoje ciało jak jedną drużynę” - powiedział. Jest przedostatnim dniem przesłuchań II etapu.

Podczas porannej sesji II etapu Konkursu Chopinowskiego melomani usłyszeli m.in. Xiaoxuana Li z Chin. Po swoim występie pianista powiedział dziennikarzom, że czuje przede wszystkim zadowolenie z tego, że wystąpił w kolejnym etapie konkursu.

Zagrałem zgodnie ze swoimi oczekiwaniami

— dodał.

Zapytany, jak spędza swój czas wolny, Xiaoxuan Li wyznał, że kocha piłkę nożną.

Kiedy mam czas wolny od ćwiczeń, oglądam mecze. Jestem też fanem Leo Messiego

— powiedział.

Będę się starał oglądać w przyszłym roku mistrzostwa świata. Nie wiem tylko, czy uda mi się jeszcze zdobyć bilety, ale na pewno będę oglądał transmisje meczów

— podkreślił.

Dopytywany, czy zauważa podobieństwo w emocjach związanych ze sportem i udziałem w Konkursie Chopinowskim, pianista wskazał, że zdecydowanie tak.

Sport, jak piłka nożna, wiąże się z grą zespołową. Grając z kolei na fortepianie, współdziałamy z całym ciałem. Każda jego część jest związana z muzyką. Także nasze wnętrze, czyli mózg i koncentracja. Żeby dobrze zagrać Chopina, należy traktować siebie jak jedną drużynę właśnie

— wyjaśnił.

W II etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania trwają do niedzieli - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do III etapu.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.

tkwl/PAP

