Pianista Xiaoxuan Li powiedział po występie w Konkursie Chopinowskim, że poza muzyką kocha piłkę nożną. „Widzę podobieństwa między nimi. Żeby dobrze zagrać Chopina, należy traktować swoje ciało jak jedną drużynę” - powiedział. Jest przedostatnim dniem przesłuchań II etapu.
Podczas porannej sesji II etapu Konkursu Chopinowskiego melomani usłyszeli m.in. Xiaoxuana Li z Chin. Po swoim występie pianista powiedział dziennikarzom, że czuje przede wszystkim zadowolenie z tego, że wystąpił w kolejnym etapie konkursu.
Zagrałem zgodnie ze swoimi oczekiwaniami
— dodał.
Zapytany, jak spędza swój czas wolny, Xiaoxuan Li wyznał, że kocha piłkę nożną.
Kiedy mam czas wolny od ćwiczeń, oglądam mecze. Jestem też fanem Leo Messiego
— powiedział.
Będę się starał oglądać w przyszłym roku mistrzostwa świata. Nie wiem tylko, czy uda mi się jeszcze zdobyć bilety, ale na pewno będę oglądał transmisje meczów
— podkreślił.
Dopytywany, czy zauważa podobieństwo w emocjach związanych ze sportem i udziałem w Konkursie Chopinowskim, pianista wskazał, że zdecydowanie tak.
Sport, jak piłka nożna, wiąże się z grą zespołową. Grając z kolei na fortepianie, współdziałamy z całym ciałem. Każda jego część jest związana z muzyką. Także nasze wnętrze, czyli mózg i koncentracja. Żeby dobrze zagrać Chopina, należy traktować siebie jak jedną drużynę właśnie
— wyjaśnił.
W II etapie Konkursu Chopinowskiego występuje 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania trwają do niedzieli - tego dnia wieczorem poznamy również nazwiska muzyków zakwalifikowanych do III etapu.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym konkursu.
tkwl/PAP
