Piotr Alexewicz po II etapie Konkursu Chopinowskiego: Preludia Chopina są kalejdoskopem wszystkich uczuć

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: YT/Chopin Institute
autor: YT/Chopin Institute

Pianista Piotr Alexewicz powiedział po występie w II etapie Konkursu Chopinowskiego, że cykl 24 preludiów Fryderyka Chopina jest kalejdoskopem wszystkich uczuć. Dodał, że dla każdego pianisty te preludia są arcydziełem.

W porannej sesji II etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpił m.in. reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz - wykonał wszystkie 24 preludia z opusu 28. Po skończonej grze pianista został zapytany o to, jak od ostatniego udziału w konkursie (Alexewicz brał w nim udział już cztery lata temu) zmieniła się jego interpretacja tego cyklu.

Za każdym razem są to inne preludia. Kiedy wychodzę na scenę, nie do końca wiem, jakie one będą, a to dlatego, że muzyka jest żywa. Nie da się jej w stu procentach zaplanować. Muzyka dojrzewa w człowieku, szczególnie tak bogata jak właśnie preludia. One są przecież kalejdoskopem wszystkich uczuć

— powiedział pianista.

Zaznaczył również, że preludia Chopina są arcydziełem dla każdego pianisty.

Ten cykl jest niesamowicie skonstruowany, zawiera wszystko. Piękne jest w nim to, że człowiek może na niego spojrzeć w inny sposób w zależności od czasu czy samopoczucia

– zaznaczył.

Pozamuzyczne hobby

Dopytywany o swoje pozamuzyczne hobby Alexewicz zdradził, że interesuje się lotnictwem.

To pasja, która pozwala mi się oderwać do nerwów i stresu. Ale to także jest połączone z muzyką, ponieważ jako artyści musimy podróżować, w moim przypadku najczęściej właśnie samolotem

— wyjaśnił.

Latanie sprawia mi radość, jest dla mnie odskocznią

— dodał.

W II etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpi 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania potrwają do 12 października.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

CZYTAJ TAKŻE:

40 pianistów zakwalifikowało się do II etapu Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jest czterech Polaków! Kiedy kolejne przesłuchania? WIDEO

Marzena Nykiel: Czy ktoś próbuje przejąć Konkurs Chopinowski? Brak polskich symboli, obcokrajowiec szefem jury i niemiecka wytwórnia

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych