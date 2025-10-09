Pianista Piotr Alexewicz powiedział po występie w II etapie Konkursu Chopinowskiego, że cykl 24 preludiów Fryderyka Chopina jest kalejdoskopem wszystkich uczuć. Dodał, że dla każdego pianisty te preludia są arcydziełem.
W porannej sesji II etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpił m.in. reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz - wykonał wszystkie 24 preludia z opusu 28. Po skończonej grze pianista został zapytany o to, jak od ostatniego udziału w konkursie (Alexewicz brał w nim udział już cztery lata temu) zmieniła się jego interpretacja tego cyklu.
Za każdym razem są to inne preludia. Kiedy wychodzę na scenę, nie do końca wiem, jakie one będą, a to dlatego, że muzyka jest żywa. Nie da się jej w stu procentach zaplanować. Muzyka dojrzewa w człowieku, szczególnie tak bogata jak właśnie preludia. One są przecież kalejdoskopem wszystkich uczuć
— powiedział pianista.
Zaznaczył również, że preludia Chopina są arcydziełem dla każdego pianisty.
Ten cykl jest niesamowicie skonstruowany, zawiera wszystko. Piękne jest w nim to, że człowiek może na niego spojrzeć w inny sposób w zależności od czasu czy samopoczucia
– zaznaczył.
Pozamuzyczne hobby
Dopytywany o swoje pozamuzyczne hobby Alexewicz zdradził, że interesuje się lotnictwem.
To pasja, która pozwala mi się oderwać do nerwów i stresu. Ale to także jest połączone z muzyką, ponieważ jako artyści musimy podróżować, w moim przypadku najczęściej właśnie samolotem
— wyjaśnił.
Latanie sprawia mi radość, jest dla mnie odskocznią
— dodał.
W II etapie Konkursu Chopinowskiego wystąpi 40 pianistów z 14 krajów. Przesłuchania potrwają do 12 października.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
