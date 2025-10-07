40 pianistów, w tym 4 Polaków – decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – zakwalifikowało się do II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
Polacy w II etapie
Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz - znaleźli się w gronie pianistów zakwalifikowanych do II etapu.
Pełna lista zakwalifikowanych pianistów
Decyzją Jury do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zakwalifikowało się 40 pianistów:
1/ Piotr Alexewicz – Polska
2/ Jonas Aumiller – Niemcy
3/ Yanyan Bao – Chiny
4/ Kai-Min Chang – Chińskie Tajpej
5/ Kevin Chen – Kanada
6/ Xuehong Chen – Chiny
7/ Zixi Chen – Chiny
8/ Yubo Deng – Chiny
9/ Yang (Jack) Gao – Chiny
10/ Eric Guo – Kanada
11/ Xiaoyu Hu – Chiny
12/ Zihan Jin – Chiny
13/ Adam Kałduński – Polska
14/ David Khrikuli – Gruzja
15/ Shiori Kuwahara – Japonia
16/ Hyo Lee – Korea Południowa
17/ Hyuk Lee – Korea Południowa
18/ Kwanwook Lee – Korea Południowa
19/ Xiaoxuan Li – Chiny
20/ Zhexiang Li – Chiny
21/ Tianyou Li – Chiny
22/ Eric Lu – Stany Zjednoczone
23/ Philipp Lynov – niezależny pianista neutralny
24/ Tianyao Lyu – Chiny
25/ Ruben Micieli – Włochy
26/ Nathalia Milstein – Francja
27/ Yumeka Nakagawa – Japonia
28/ Vincent Ong – Malezja
29/ Piotr Pawlak – Polska
30/ Yehuda Prokopowicz – Polska
31/ Hao Rao – Chiny
32/ Anthony Ratinov – Stany Zjednoczone
33/ Miyu Shindo – Japonia
34/ Gabriele Strata – Włochy
35/ Tomoharu Ushida – Japonia
36/ Zitong Wang – Chiny
37/ Yifan Wu – Chiny
38/ Miki Yamagata – Japonia
39/ William Yang – Stany Zjednoczone
40/ Jacky Zhang – Wielka Brytania
Dalsze przesłuchania
Jutrzejszy dzień jest dniem odpoczynku.
Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się w czwartek o godz. 10.
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
CZYTAJ TAKŻE: Czy ktoś próbuje przejąć Konkurs Chopinowski? Brak polskich symboli, obcokrajowiec szefem jury i niemiecka wytwórnia
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742562-czterech-polakow-w-ii-etapie-konkursu-chopinowskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.