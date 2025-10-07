PILNE

40 pianistów zakwalifikowało się do II etapu Konkursu Chopinowskiego. Wśród nich jest czterech Polaków! Kiedy kolejne przesłuchania? WIDEO

autor: Facebook/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
40 pianistów, w tym 4 Polaków – decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – zakwalifikowało się do II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.

Polacy w II etapie

Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz - znaleźli się w gronie pianistów zakwalifikowanych do II etapu.

Pełna lista zakwalifikowanych pianistów

Decyzją Jury do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zakwalifikowało się 40 pianistów:

1/ Piotr Alexewicz – Polska

2/ Jonas Aumiller – Niemcy

3/ Yanyan Bao – Chiny

4/ Kai-Min Chang – Chińskie Tajpej

5/ Kevin Chen – Kanada

6/ Xuehong Chen – Chiny

7/ Zixi Chen – Chiny

8/ Yubo Deng – Chiny

9/ Yang (Jack) Gao – Chiny

10/ Eric Guo – Kanada

11/ Xiaoyu Hu – Chiny

12/ Zihan Jin – Chiny

13/ Adam Kałduński – Polska

14/ David Khrikuli – Gruzja

15/ Shiori Kuwahara – Japonia

16/ Hyo Lee – Korea Południowa

17/ Hyuk Lee – Korea Południowa

18/ Kwanwook Lee – Korea Południowa

19/ Xiaoxuan Li – Chiny

20/ Zhexiang Li – Chiny

21/ Tianyou Li – Chiny

22/ Eric Lu – Stany Zjednoczone

23/ Philipp Lynov – niezależny pianista neutralny

24/ Tianyao Lyu – Chiny

25/ Ruben Micieli – Włochy

26/ Nathalia Milstein – Francja

27/ Yumeka Nakagawa – Japonia

28/ Vincent Ong – Malezja

29/ Piotr Pawlak – Polska

30/ Yehuda Prokopowicz – Polska

31/ Hao Rao – Chiny

32/ Anthony Ratinov – Stany Zjednoczone

33/ Miyu Shindo – Japonia

34/ Gabriele Strata – Włochy

35/ Tomoharu Ushida – Japonia

36/ Zitong Wang – Chiny

37/ Yifan Wu – Chiny

38/ Miki Yamagata – Japonia

39/ William Yang – Stany Zjednoczone

40/ Jacky Zhang – Wielka Brytania

Dalsze przesłuchania

Jutrzejszy dzień jest dniem odpoczynku.

Przesłuchania w tej części rywalizacji rozpoczną się w czwartek o godz. 10.

XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

