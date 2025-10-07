Pianistka i jedyna kobieta w gronie 13 reprezentantów Polski, Zuzanna Sejbuk powiedziała, że podczas swojego występu w I etapie Konkursu Chopinowskiego po raz pierwszy życiu się tak bardzo wzruszała. - Nigdy wcześniej nie doświadczyłam takich emocji - dodała. Wtorkowa sesja wieczorna jest ostatnią w ramach I etapu Konkursu Chopinowskiego.
W ostatniej sesji przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpiła m.in. reprezentująca Polskę Zuzanna Sejbuk. Po swoim występie pianistka powiedziała dziennikarzom, że pierwsza myśl, jaką miała po wyjściu na estradę, to specyfika Etiudy gis-moll, którą zaczynała swój występ.
W tym utworze jest potrzebne zegarmistrzowskie skupienie i koncentracja. Właśnie na tym się skupiam, wychodząc na scenę. Myślę, że dzięki temu ominął mnie największy stres
— wyjaśniła.
Podkreśliła, że po występie czuje niesamowite emocje i radość.
Dziś chyba wzruszyłam się tak bardzo po raz pierwszy w swoim życiu, nigdy wcześniej nie miałam takiej sytuacji
— wyznała.
Chciałoby się ten moment wyjścia na estradę odkładać nieskończenie w czasie. Przygotowania do konkursu to jedyna taka okazja, aby tak się rozwinąć i zdobyć doświadczenie sceniczne w tak krótkim czasie
— podkreśliła.
Kiedy ten moment, do którego człowiek dążył miesiącami nadszedł, nagle okazało się, że jest już po wszystkim
— dodała.
Zapytana, co chce przekazać swoją grą, Zuzanna Sejbuk wskazała, że Chopin przekazuje w swoich dziełach wszystkie istniejące emocje.
Moim celem jest to, aby słuchacz zdążył podczas mojego recitalu się wzruszyć, ucieszyć, zasmucić, zezłościć, właściwie poczuć wszystko, co się da. A na końcu, mam nadzieje, wyjdzie przeżywając oczyszczenie z otaczającego nas pędu
— podkreśliła.
Zapytana, jak czuje się jako jedyna pianistka z Polski, zaznaczyła, że nie jest pewna, czy doświadcza presji, ale na pewno jest to dla niej ogromne wyróżnienie.
Czuję dumę, dlatego mam nadzieję, że godnie – ale także z wielką radością – reprezentuję pianistki
— zaznaczyła.
We wtorek wieczorem dowiemy się, kto zakwalifikował się do II etapu. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym konkursie bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742559-poruszajace-slowa-polskiej-pianistki-po-raz-pierwszy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.