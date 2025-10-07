Dzisiejsza sesja wieczorna jest ostatnią w ramach I etapu Konkursu Chopinowskiego. Wśród wykonawców są m.in. jedyna Polka Zuzanna Sejbuk oraz Czeszka Eva Strejcová, która jest jedyną reprezentantką swojego kraju w konkursie. Nazwiska pianistów zakwalifikowanych do II etapu poznamy późnym wieczorem.
Ostatnią sesję przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego, która rozpocznie się o godz. 17, otworzy występ Hao Rao z Chin - pianisty znanego już konkursowej publiczności z udziału w 2021 r. Urodził się 4 lutego 2004 r. Obecnie studiuje w Konserwatorium Muzycznym Xinghai pod kierunkiem Vivian Li. Zdobył liczne nagrody, w tym brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Artystów im. Giny Bachauer (2021) oraz II nagrodę na E-Piano Junior Competition (2021). Zyskał międzynarodowe uznanie w wieku 17 lat jako finalista i laureat wyróżnienia honorowego na XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 2021 r. Wśród jego najważniejszych występów można wymienić koncerty w Victoria Concert Hall, Salle Cortot, Jordan Hall, Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz na Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach-Zdroju. Jego debiutancki album „Chopin Recital” (2022) spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami krytyków.
Hao Rao w I etapie wykona Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Walc Es-dur op. 18 i Fantazję f-moll op. 49.
Melomani usłyszą także Anthony’ego Ratinova ze Stanów Zjednoczonych. Pianista urodził się 7 listopada 1997 r. Rozpoczął swoją muzyczną przygodę w wieku czterech lat pod okiem babci Edit Ratinovej. Obecnie przygotowuje dyplom artystyczny w Juilliard School w Nowym Jorku u Roberta McDonalda. Jest laureatem II nagrody na Konkursie Chopinowskim USA (2025), III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Montrealu (2024) oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie im. Ferruccia Busoniego (2023), gdzie wykonał III Koncert fortepianowy C-dur op. 26 Prokofiewa. Zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie im. Ricarda Vinesa (2023), a także II nagrodę i nagrodę publiczności na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Iturbiego w Walencji (2023) i II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Olgi Kern (2022).
Usłyszymy go w Etiudzie h-moll op. 25 nr 10, Nokturnie H-dur op. 62 nr 1, Walcu As-dur op. 42 i Balladzie As-dur op. 47.
Po nim, o godz. 18, zagra jedyna Polka w konkursie Zuzanna Sejbuk. Artystka urodziła się 20 sierpnia 2005 r. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Joanny Ławrynowicz-Just. Była wielokrotną stypendystką MKiDN, a także uczestniczyła w programie stypendialnym Morningside Music Bridge w Bostonie. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych profesorów, takich jak Dang Thai Son, Eldar Nebolsin, Zbigniew Raubo, Ewa Pobłocka i Andrzej Jasiński. Jest laureatką licznych konkursów krajowych, m.in. Polskiego Radia Chopin (Grand Prix) i CEA 2024 (Grand Prix) oraz międzynarodowych: im. Maurycego Moszkowskiego „Per aspera ad astra” w Kielcach (I miejsce), Chopin Piano Competition Narva 2020 (I miejsce) czy Jeune Chopin International Piano Competition 2023 w Lugano (III miejsce).
Pianistka wykona Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn G-dur op. 37 nr 2, Walc Es-dur op. 18 i Balladę As-dur op. 47.
Przed przerwą w tej sesji wystąpi także Jun Shimada z Japonii. Pianista urodził się 4 marca 2005 r. w Tokio. Od 2017 r. jest uczniem Hung-Kuan Chena i Temy Blackstone w Juilliard School w Nowym Jorku. Jest również pod opieką Erica Lu. W latach 2023–2024 był stypendystą Japan–U.S. Friendship Commission’s Exchange Friendship Program in the Arts oraz 2026 CHANEL Pygmalion Days Artist. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Hartford, Konkursu Koncertowego Juilliard Pre-College oraz Konkursu Pianistycznego Juilliard Pre-College Nordmann and Bachauer (nagroda Nordmanna).
W programie jego występu znalazły się: Etiuda h-moll op. 25 nr 10, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Ballada F-dur op. 38.
Ostatnią część pierwszoetapowych przesłuchań - o godz. 19.30 - rozpocznie Miyu Shindo z Japonii. Pianistka urodziła się 26 kwietnia 2002 r. Kształciła się pod kierunkiem Valerego Piassetskiego w Centralnej Szkole Muzycznej przy Konserwatorium Moskiewskim, obecnie studiuje w hanowerskiej Wyższej Szkole Muzyki, Teatru i Mediów u Ariego Vardiego. Zdobywczyni pierwszych nagród na konkursach „City of Vigo” oraz Chopinowskim w Azji. Jest laureatką konkursów Chopinowskiego w Pekinie, „KlavierOlymp” w Bad Kissingen, im. Giny Bachauer w Salt Lake City i Japońskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry Fortepianowej (PTNA) w Tokio. Półfinalistka XVIII Konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz Międzynarodowego Konkursu w Genewie. Występowała w wielu krajach na świecie. Współpracowała m.in z orkiestrami New Japan Philharmonic, Yomiuri, Filharmonii Kanagawa, Filharmonii w Nagoi czy Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie.
Pianistka wykona Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę f-moll op. 52.
Wieczorem usłyszymy jeszcze jedną reprezentantkę Japonii - Manę Shoji. Pianistka urodziła się 10 lutego 1997 r. Ukończyła studia magisterskie na Tokijskim Uniwersytecie Sztuk pod kierunkiem Kei Itoh, obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy u Katarzyny Popowej-Zydroń i Pawła Wakarecego. Jest laureatką I nagród na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Azji, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym „Cecilia” w Japonii oraz Międzynarodowym Konkursie im. Rosario Marciano. Koncertowała z wieloma orkiestrami, w tym z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Filharmonią Śląską, Orkiestrą Symfoniczną w Osace i Orkiestrą Symfoniczną w Nishinomii. Uczestniczyła w eliminacjach do XVIII Konkursu im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w II Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych.
Mana Shoji zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę f-moll op. 52.
Przedostatnim uczestnikiem przesłuchań I etapu jest Gabriele Strata z Włoch, który zagra o godz. 20.30. Pianista urodził się 9 czerwca 1999 r. Kształcił się w Yale School of Music u Borisa Bermana, Narodowej Akademii Świętej Cecylii w Rzymie u Benedetta Lupy oraz Szkole Muzyki i Dramatu Guildhall w Londynie u Ronana O’Hory. Obecnie studiuje w Ingesund School of Music u Julii Mustonen-Dahlkvist. Jest laureatem międzynarodowych konkursów, m.in. w Rio de Janeiro, w Montrealu czy „Premio Venezia”. Teatr La Fenice przyznał mu w 2021 r. nagrodę „Una vita nella musica Giovani”. Koncertował w Filharmonii Berlińskiej, Wigmore Hall, Barbican Centre, Cadogan Hall w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, Maison Symphonique w Montrealu oraz wielu innych. Współpracował z artystami takimi, jak Umberto Benedetti Michelangeli, Xian Zhang, Roberto Tibiriçá, Baldur Brönnimann czy Enrique Diemecke.
Gabriele Strata wykona Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Ostatnim uczestnikiem I etapu jest Eva Strejcová z Czech, jedyna reprezentantka tego kraju w konkursie. Urodziła się 18 września 2000 r. Kształciła się w Konserwatorium w Cieplicach u Romana Friča, obecnie studiuje w Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze w klasie Lukáša Klánskiego. Jest laureatką wielu konkursów, m.in. „Citta di Barletta” (I nagroda), im. Vítězslava Nováka (I nagroda), im. Gustava Mahlera (II nagroda) oraz im. Bedřicha Smetany (II nagroda). Współpracowała z orkiestrami filharmonii w Ostrawie, Pilźnie oraz Filharmonii Północnych Czech. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich Charles’a Richarda-Hamelina, Ivana Klánskiego oraz Michelego Campanelli. Jest członkinią tria fortepianowego Ars Essendi, z którym otworzyła sezon koncertowy Filharmonii Macedońskiej w Skopje.
W jej wykonaniu usłyszymy Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47
Wieczorem poznamy wyniki I etapu
Dzisiejsza sesja wieczorna jest ostatnią w ramach I etapu. Późnym wieczorem poznamy nazwiska pianistów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu.
Regulamin zakłada, że będzie to 40 osób, ale w poprzednich edycjach zdarzało się, że jurorzy dopuszczali większą liczbę uczestników. Przesłuchania II etapu rozpoczną się 9 października o godz. 10.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym konkursie bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Pierwsze wrażenia pianistów, którzy już zagrali w XIX edycji Konkursu Chopinowskiego! „To duże wyzwanie”; „Wejście na głęboką wodę”
— Wielkie emocje pianistów Konkursu Chopinowskiego. „Znajomość życia Chopina oraz tego, jakim człowiekiem był, pomaga w interpretacji utworów”
— Konkurs Chopinowski rozpoczęty! Jako pierwszy zaprezentował się Ziye Tao. Dziś w przesłuchaniach wystąpi 3 Polaków
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742522-konkurs-chopinowski-ostatni-dzien-i-etapu-zagra-polka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.