Dziś ostatni dzień przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego. W porannej sesji wystąpią m.in. pianiści, którzy brali już udział w poprzednich edycjach – Arisa Onoda z Japonii i Piotr Pawlak z Polski, a także najmłodsza uczestniczka konkursu, 15-letnia Yulia Nakashima.
Przedostatnią poranną sesję przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego, która rozpocznie się o godz. 10, otworzy występ Yumeki Nakagawy z Japonii. Pianistka urodziła się 12 października 2001 r. Po ukończeniu Szkoły im. Henry’ego Purcella dla Młodych Muzyków w angielskim Bushey u Williama Fonga kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Muzycznej im. Ferenca Liszta w Weimarze pod kierunkiem Grigory’ego Gruzmana. Zwyciężyła w międzynarodowych konkursach pianistycznych im. Roberta Schumanna dla młodych pianistów w Düsseldorfie (2019) i im. Clary Haskil w Vevey (Szwajcaria, 2021) oraz zdobyła II miejsce w Konkursie im. Ferenca Liszta dla młodych pianistów w Weimarze (2014). Współpracując z orkiestrami symfonicznymi z Porto (dyr. Christian Zacharias) i Yomiuri Nippon z Tokio (dyr. Sebastian Weigle), wystąpiła m.in. w Wigmore Hall, Wiener Konzerthaus i Casa da Música w Porto.
Yumeka Nakagawa w I etapie zagra Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Yulia Nakashima
Drugą reprezentantką Japonii - a także Korei Południowej - tego dnia będzie Yulia Nakashima, najmłodsza uczestniczka tegorocznego konkursu. Urodziła się 18 grudnia 2009 r. Do tej pory kształciła się wyłącznie na kursach i lekcjach pianistycznych, pobierając nauki u profesorów Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w ramach programu przeduniwersyteckiego Uniwersytetu Sakuyo w Kurashiki, a także u Diny Yoffe i u Chiki Matsushimy. Uczęszcza do Liceum Muzycznego przy Wydziale Muzycznym Uniwersytetu Sztuk Pięknych w Tokio, gdzie kształci się pod okiem Mami Hagiwary. Brała udział w kursach mistrzowskich u wybitnych pianistów, m.in. Krzysztofa Jabłońskiego, Mikhaila Voskresenskiego, Philippe’a Giusiana i Wojciecha Świtały. Jest laureatką I nagrody i Grand Prix Europejskiego Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Japonii (2023) i II nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Azji (2024).
Pianistka zagra Etiudę C-dur op. 10 nr 1, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Balladę f-moll op. 52.
Nguyen Viet Trung
Melomani usłyszą także Viet Trung Nguyena reprezentującego Wietnam i Polskę. Urodził się 30 września 1996 r. Ukończył Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie Katarzyny Popowej-Zydroń, a studia doktoranckie kontynuuje pod okiem Kevina Kennera w Szkole Muzycznej Frostów w Miami. Na międzynarodowych konkursach zdobył m.in. Grand Prix Muzyki Kameralnej w Hanoi, III nagrodę w chorwackim Karlovacu (obie w 2019), a także I nagrodę Konkursu Chopinowskiego w Koninie–Żychlinie (2021). Współpracował z Wietnamską Orkiestrą Symfoniczną oraz Orkiestrą Symfoniczną z Hanoi, z warszawskimi orkiestrami Filharmonii Narodowej i Polskiego Radia czy filharmonicznymi z Lublina i Podkarpacką z Rzeszowa. Koncertował m.in. we Francji (Salle Cortot), w Niemczech, USA, Tajlandii, Wietnamie oraz Japonii (Suntory Hall).
Pianista wystąpi z Etiudą h-moll op. 25 nr 10, Nokturnem Des-dur op. 27 nr 2, Walcem As-dur op. 42 i Barkarolą Fis-dur op. 60.
Nishimoto Yuya
Przed przerwą, o godz. 11.30, wystąpi także Yuya Nishimoto z Japonii. Urodził się 19 lipca 2002 r.; uczy się na studiach magisterskich w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Ewę Pobłocką i Katarzynę Popową-Zydroń. Zdobył I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Épinal we Francji (2025), Międzynarodowym Konkursie Salzburg–Mozart w Tokio (2022), Konkursie Pianistycznym im. Chopina Fundacji Kościuszkowskiej (2024). Występował z France National Metz Grand Est Orchestra, Tokyo Philharmonic Orchestra i Takamatsu Symphony Orchestra oraz innymi. Występował w wielu salach koncertowych w największych miastach Japonii, w tym w sali konferencyjnej UNESCO w Paryżu, Épinal, Waszyngtonie, Warszawie i Katowicach.
Pianista zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę F-dur op. 38.
Vincent Ong
Po przerwie, o godz. 12.30, zagra Vincent Ong z Malezji. Urodził się 12 kwietnia 2001 r. Po prywatnych lekcjach, na które uczęszczał do Ng Chong Lima, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Muzyki im. Hannsa Eislera w Berlinie pod kierunkiem Eldara Nebolsina. Kształcił się także u Elisabeth Leonskiej, Natalii Trull czy Borisa Bermana. Jego pierwszym sukcesem było zwycięstwo w konkursie na Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym w Tajpej w 2019 r. Później zdobył też VI nagrodę na konkursie w Singapurze (2020) i I nagrodę na Konkursie im. Roberta Schumanna (2024). Otrzymał również Nagrodę Pianistyczną im. Maurice’a Ravela Fundacji im. Susanne Scholten oraz stypendia szwajcarskiej Fundacji Clavarte i im. Lucii Loeser fundowane przez uczelnię pianisty.
Vincent Ong zagra Etiudę a-moll op. 10 nr 2, Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Fantazję f-moll op. 49.
Arisa Onoda
Po nim wystąpi Arisa Onoda z Japonii - pianistka wzięła już udział w Konkursie Chopinowskim w 2015 r. Urodziła się 16 stycznia 1996 r.; po ukończeniu studiów w Królewskiej Akademii Muzycznej i Konserwatorium Nowej Anglii obecnie realizuje dyplom artystyczny w konserwatorium w Oberlinie, ucząc się pod okiem Dang Thai Sona. Jest laureatką konkursów pianistycznych: Chopinowskiego w Tokio (2024) oraz międzynarodowych w Dublinie (2022), im. Juliusza Zarębskiego i Chopinowskiego Azji (oba w 2020). W 2019 r. została medalistką i laureatką Nagrody im. Saschy Gorodnitzkiego w Konkursie Pianistycznym w Hilton Head. Współpracowała m.in. z orkiestrami symfonicznymi: Toruńską, Yomiuri Nippon i Osaki, a także z Panocha Quartet, Nash Ensemble i Escher Quartet. Występowała m.in. w Wigmore Hall i na festiwalach Frost Chopin i w Aspen.
Arisa Onoda wykona Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Balladę g-moll op. 23.
Piotr Pawlak
Poranną sesję zakończą występy dwóch Polaków. Jako pierwszy, o 13.30, zagra Piotr Pawlak. To także dla niego jest powrót na konkurs - artysta wziął udział w XVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w 2021 r. Urodził się 20 lutego 1998 r. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a obecnie studiuje w International Piano Academy Lake Como. Zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów, m.in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach i XI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Darmstadcie. To laureat Konkursów Chopinowskich w Pekinie (2016), Budapeszcie (2018) i Krakowie (2019), Międzynarodowego Konkursu im. Paderewskiego w Bydgoszczy (2022) i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023). Występował w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Rosji, Gruzji i w większości krajów Europy. Jako solista grał z wieloma orkiestrami, a także na licznych festiwalach, takich jak Kissinger Sommer w Bad Kissingen czy „Chopin i jego Europa” w Warszawie.
W interpretacji Pawlaka usłyszymy Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Fantazję f-moll op. 49.
Yehuda Prokopowicz
Ostatnim wykonawcą porannej sesji będzie Polak Yehuda Prokopowicz, zagra o godz. 14. Urodził się 16 listopada 2005 r. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Krzysztofa Książka. W 2024 r. został laureatem stypendium Młoda Polska. Kształcił się u tak wybitnych artystów i pedagogów, jak Lidia Grychtołówna, Philippe Giusiano, Alexander Kobrin, Eldar Nebolsin, Katarzyna Popowa-Zydroń i Zbigniew Raubo. Jest laureatem ponad 30 konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. Grand Prix na Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Nagrody Chopinowskiej i V nagrody na konkursie „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, III nagrody i nagrody specjalnej na XXVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni. W 2022 oraz 2024 r. miał zaszczyt wystąpić na Festiwalu im. Artura Rubinsteina w Łodzi.
Yehuda Prokopowicz wykona Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Fantazję f-moll op. 49.
Ostatnia sesja przesłuchań I etapu rozpocznie się we wtorek o godz. 17.
Tego samego dnia wieczorem poznamy nazwiska tych pianistów, którzy zakwalifikowali się do II etapu. Regulamin zakłada, że będzie to 40 osób, ale w poprzednich edycjach zdarzało się, że jurorzy dopuszczali większą liczbę uczestników.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym konkursie bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.
Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
