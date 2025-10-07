Osobowości młodej pianistyki pojawiły się podczas poniedziałkowej sesji wieczornej czwartego dnia przesłuchań I etapu na scenie Filharmonii Narodowej. Było światowo: wystąpiło czterech pianistów z Chin, Hiszpan, Włoch, Francuzka, Artysta pod neutralną flaga i Amerykanin Eric Lu.
Warszawska publiczność szczególnie oczekiwała na występ Erika Lu, pianisty już jej znanego – artysta bowiem jest laureatem IV nagrody XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a teraz ponownie przystąpił do pianistycznego turnieju.
Hao-Wei Lin
Ale zanim jako trzeci z kolei pojawił się na scenie Eric Lu do fortepianu zasiadł Hao-Wei Lin, reprezentujący Chińskie Tajpej. Artysta doskonale prezentował się we fraku. Równie elegancka była jego gra - finezyjna, precyzyjna, a przede wszystkim szokująca tempem. Hao-Wei Lin grał szybko, błyskawicznie, przywodził na myśl śmigające jaskółki.
Publiczność słuchała z zapartym tchem jego interpretację Etiudy h-moll op. 25 nr 10, Nokturnu Des-dur op. 27 nr 2, Walca As-dur op. 34 nr 1 i Fantazji f-moll op. 49.
Dwudziestojednoletni pianista jest studentem Konserwatorium Nowej Anglii w Bostonie pod kierunkiem Alexandra Korsantii. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych i koncertował już niemal na całym świecie.
Pedro Lopez Salas
Kolejny recital w wykonaniu Hiszpana Pedro Lopeza Salasa utrzymany był w odmiennym klimacie. Pianista delikatnie kształtował linie melodyczną, czuło się w jego grze spokój, czułość i niespieszność południowej Hiszpanii.
W tym duchu interpretował Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Barkarolę Fis-dur op. 60. a i Etiuda h-moll op. 25 nr 10 brzmiała subtelnie.
Pedro Lopeza Salas (rocznik 1997) jest absolwentem londyńskiej Royal College of Music, gdzie uczył się u Normy Fisher i Vanessy Latarche, obecnie przygotowuje dyplom koncertowy pod kierunkiem Stanislava Ioudenitcha w Szkole Muzycznej Królowej Zofii w Madrycie. Jest m.in. laureatem II nagrody oraz czterech specjalnych wyróżnień w Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy.
Trzecim pianistą wieczornej sesji był właśnie oczekiwany Eric Lu. W jego interpretacji zabrzmiały: Etiuda h-moll op. 25 nr 10, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Ballada f-moll op. 52. Wykonane po mistrzowsku, z dużym artyzmem, precyzją ale też z dużą głębią emocjonalną. Jego gra jest często opisywana jako wrażliwa, z „niebiańskim”, czystym dźwiękiem, a także dbałością o szczegóły i formę utworu. I to było słychać podczas poniedziałkowego wieczoru w Filharmonii.
Eric Lu
Eric Lu z USA (rocznik 1997) –jest zdobywcą IV nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w roku 2015. Pianista ukończył studia w Curtis Institute. Zdobył I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Leeds w 2018 r. Grał z orkiestrami symfonicznymi z Bostonu, Londynu, Chicago, Tokio, Finlandii czy Shanghaju, a także z Los Angeles, Oslo, Luksemburgu, Sztokholmu i Warszawy.
Pianistą o ciekawej osobowości i wrażliwym interpretatorem dzieł polskiego kompozytora okazał się Philipp Lynov, występujący pod neutralną flagą. Tego artystę swobodnie można sobie wyobrazić jak koncertuje w dworku w Żelazowej Woli za czasów Chopina. To czuły wykonawca o słowiańskiej duszy. W tym klimacie utrzymane były utwory, które zagrał:
Etiuda h-moll op. 25 nr 10, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Ballada f-moll op. 52. Kiedy pianista skończył swój występ z sali rozległy się okrzyki „brawo, brawo!”, co często się nie zdarza.
Philipp Lynov
Philipp Lynov (rocznik 1999) ukończył moskiewskie Konserwatorium w klasie prof. Elisy Virsaladze. Po uzyskaniu licencjatu artysta podjął w październiku 2022 roku studia pod kierunkiem Claudio Martíneza Mehnera i Niny Tichman w Hochschule fuer Musik und Tanz w Kolonii. Występował jako solista, kameralista z o znanymi orkiestrami na całym świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w konkursach pianistycznych, m.in. jest zdobywcą I miejsca w XI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy w 2019 r., gdzie otrzymał również liczne nagrody specjalne, w tym za najlepsze wykonanie utworu zamówionego na konkurs kompozycji Michała Dobrzyńskiego.
Tianyao Lyu
Tianyao Lyu z Chin (rocznik 2008) to kolejna ciekawa osobowość Konkursu Chopinowskiego, która zaprezentowała się w poniedziałkowy wieczór. Siedemnastoletnia pianistka wykonała następujący program: Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Tianyao Lyu obecnie jest studentką Katarzyny Popowej-Zydroń w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wcześniej jej nauczycielką była Hua Chang w szkole średniej przy Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Jest laureatką wielu krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. I nagrody oraz Grand Prix na XXXI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni w 2024 r. Występowała z orkiestrami takimi jak Salzburg Chamber Soloists oraz Ningbo Symphony Orchestra.
W poniedziałek wystąpili także Tiankun Ma oraz Xuanyi Mao z Chin; Ruben Micieli z Włoch (pianista, dyrygent i kompozytor) który wzbudził dużą sympatię publiczności i Nathalia Milstein z Francji.
O tym, których pianistów i pianistki zakwalifikuje jury się do II etapu Konkursu Chopinowskiego, artyści i publiczność dowiedzą się we wtorek ok. godz. 23-ciej.
