Poznaj laureatów 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Do kogo trafił Złoty Opornik?

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź laureaci / autor: Festiwal NNW
laureaci / autor: Festiwal NNW

Znamy laureatów 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Wręczenie nagród odbyło się w sali Gdyńskiego Centrum Filmowego.

Nić nadziei”

Złoty Opornik, czyli nagrodę w najważniejszej i najstarszej kategorii konkursowej festiwalu, czyli Konkursie Dokumentów Polskich otrzymał film „Nić nadziei” reżyserii Macieja Fijałkowskiego.

Wyróżnienie otrzymały filmy:

Wykonał żołnierz polski”, reż. Tadeusza Śmiarowski;

Życie jest… piękne?,” reż. Paweł Jankowski;

Warchoły”, reż. Sławomir Koehler.

Miasto wiatru”

Nagrodę główną w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych otrzymał film „City of wind” (Miasto wiatru), którego reżyserem jest Lkhagvadulam Purev-Ochir. (Mongolia/Francja/Portugalia/Niemcy/Holandia/Katar).

Wyróżnienia otrzymały filmy:

Cabrini”, reż. Alejandro Monteverde (USA);

The Game”, reż. Péter Fazakas (Węgry);

Triumf serca”, reż. Anthony D’Ambrosio (Polska/USA).

Jungo. Życie w drodze”

Nagrodę główną w Międzynarodowym Konkurs Filmów Dokumentalnych otrzymał natomiast film „This Jungo life” (Jungo. Życie w drodze), którego reżyserami są David Fedele i Abubakr Ali. (Australia/Maroko/Sudan)

Wyróżnienia otrzymały natomiast filmy:

Plan Petera”, reż. Grzegorz Pacek;

Colorada” ,reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska;

Krawiec prezydentów”, reż. Rick Minnich.

Najdłuższy marsz”

Nagrodę główną w Konkursie Reportaży Radiowych otrzymał zaś „Najdłuższy marsz” reżyserii Kamila Hypki.

Wyróżnione zostały:

Bachledówka prymasa”, reż. Monika Chrobak;

Pacyfikacja w Kwidzynie. Akt oskarżenia po czterech dekadach”, reż. Marzena Bakowska-Olszowy;

Jeden los”, reż Joanna Sikora.

Rachwałowa”

Podczas gali wręczono ponadto nagrodę filmową im. Janusza Krupskiego „za odwagę i trud poszukiwania i przedstawiania tematów i postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych”.

Otrzymała ją Paulina Ibek za film „Rachwałowa”. Wyróżnienia otrzymali Piotr Zarębski za film „Listy nadziei” oraz Jakub Klebb i Piotr Piotrowski za film „Popiełuszko. Testament wolności”.

Pozostałe nagrody

Nagrodę KRRiT przyznano za film „Powstaniec. Historia Leona Prauzińskiego” reżyserii Anny Piasek-Bosackiej. Wyróżnienie otrzymał ponadto film „Pod tym znakiem zwyciężysz” reżyserii Konrada Starczewskiego i Karola Litwina.

György Lukácsy i Anikó Mária z Węgier otrzymali natomiast nagrodę „Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia” za film „1968 - rekonstrukcja miłości”.

Nagrodę dyrektora festiwalu NNW otrzymał zaś Rafał Salata za film „Trzy śmierci Meriana Coopera”.

as/festiwalnnw.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych