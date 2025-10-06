Znamy laureatów 17. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Wręczenie nagród odbyło się w sali Gdyńskiego Centrum Filmowego.
„Nić nadziei”
Złoty Opornik, czyli nagrodę w najważniejszej i najstarszej kategorii konkursowej festiwalu, czyli Konkursie Dokumentów Polskich otrzymał film „Nić nadziei” reżyserii Macieja Fijałkowskiego.
Wyróżnienie otrzymały filmy:
„Wykonał żołnierz polski”, reż. Tadeusza Śmiarowski;
„Życie jest… piękne?,” reż. Paweł Jankowski;
„Warchoły”, reż. Sławomir Koehler.
„Miasto wiatru”
Nagrodę główną w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych otrzymał film „City of wind” (Miasto wiatru), którego reżyserem jest Lkhagvadulam Purev-Ochir. (Mongolia/Francja/Portugalia/Niemcy/Holandia/Katar).
Wyróżnienia otrzymały filmy:
„Cabrini”, reż. Alejandro Monteverde (USA);
„The Game”, reż. Péter Fazakas (Węgry);
„Triumf serca”, reż. Anthony D’Ambrosio (Polska/USA).
„Jungo. Życie w drodze”
Nagrodę główną w Międzynarodowym Konkurs Filmów Dokumentalnych otrzymał natomiast film „This Jungo life” (Jungo. Życie w drodze), którego reżyserami są David Fedele i Abubakr Ali. (Australia/Maroko/Sudan)
Wyróżnienia otrzymały natomiast filmy:
„Plan Petera”, reż. Grzegorz Pacek;
„Colorada” ,reż. Agnieszka Lipiec-Wróblewska;
„Krawiec prezydentów”, reż. Rick Minnich.
„Najdłuższy marsz”
Nagrodę główną w Konkursie Reportaży Radiowych otrzymał zaś „Najdłuższy marsz” reżyserii Kamila Hypki.
Wyróżnione zostały:
„Bachledówka prymasa”, reż. Monika Chrobak;
„Pacyfikacja w Kwidzynie. Akt oskarżenia po czterech dekadach”, reż. Marzena Bakowska-Olszowy;
„Jeden los”, reż Joanna Sikora.
„Rachwałowa”
Podczas gali wręczono ponadto nagrodę filmową im. Janusza Krupskiego „za odwagę i trud poszukiwania i przedstawiania tematów i postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych”.
Otrzymała ją Paulina Ibek za film „Rachwałowa”. Wyróżnienia otrzymali Piotr Zarębski za film „Listy nadziei” oraz Jakub Klebb i Piotr Piotrowski za film „Popiełuszko. Testament wolności”.
Pozostałe nagrody
Nagrodę KRRiT przyznano za film „Powstaniec. Historia Leona Prauzińskiego” reżyserii Anny Piasek-Bosackiej. Wyróżnienie otrzymał ponadto film „Pod tym znakiem zwyciężysz” reżyserii Konrada Starczewskiego i Karola Litwina.
György Lukácsy i Anikó Mária z Węgier otrzymali natomiast nagrodę „Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia” za film „1968 - rekonstrukcja miłości”.
Nagrodę dyrektora festiwalu NNW otrzymał zaś Rafał Salata za film „Trzy śmierci Meriana Coopera”.
as/festiwalnnw.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742432-poznaj-laureatow-17-festiwalu-filmowego-nnw
