Dziś przedostatni dzień przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego. W porannej sesji melomani usłyszą pianistów z Chin, Japonii i Korei Południowej. Jutro wieczorem poznamy pianistów, którzy zakwalifikowali się do II etapu!
Dzisiejsze przesłuchania, które rozpoczną się o godz. 10, otworzy występ Shushi Kyomasu z Japonii. Urodził się 4 czerwca 1996 r. Od szóstego roku życia uczy się u Tetsura Ishikawy. Ukończył studia u Yuyi Tsudy na Tokijskim Uniwersytecie Sztuk, a wcześniej w klasie Shinnosuke Tashiry. Umiejętności rozwijał także podczas kursów z Dangiem Thai Sonem, Jeanem-Claude’em Pennetierem czy Piotrem Palecznym. Jest laureatem I nagrody oraz nagrody Ministra Edukacji w Konkursie Pianistycznym „All Tohoku” w 2016 r., zakwalifikował się też do międzynarodowych konkursów chopinowskich w Warszawie (II etap w 2021) i Hamamatsu (2024) oraz do Konkursu Pianistycznego im. Marguerite Long i Jacques’a Thibauda (2022). Występował z koncertami w wielu miastach Japonii, m.in. w Tokio, Osace czy Nagoi.
Pianista w I etapie wykona Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Fantazję f-moll op. 49.
Następnie wystąpi Hyo Lee z Korei Południowej. Urodzony 5 stycznia 2007 r. w Seulu; w 2014 r. przeniósł się do Moskwy, by studiować w tamtejszej Centralnej Szkole Muzycznej – początkowo skrzypce, a po dwóch latach fortepian. W 2024 r. ukończył École normale de Musique w Paryżu. Obecnie uczy się u Ewy Pobłockiej. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu „Astana Piano Passion”, zdobył Grand Prix „Musical Diamond” w Moskwie, zajął III miejsca na konkursach „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy, „Animato” oraz Marguerite Long i Jacques’a Thibaud (2025) w Paryżu. Wystąpił w ważnych salach koncertowych, m.in. Filharmonii Krakowskiej i Narodowej w Warszawie. Ze swoim bratem Hyukiem grywa repertuar kameralny. W ubiegłym sezonie zaprezentowali programy obejmujące kompozycje Beethovena, Gershwina, Saint-Saënsa i innych.
Melomani w jego wykonaniu usłyszą Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Balladę F-dur op. 38.
Drugim pianistą z Korei Południowej będzie Hyuk Lee. Urodził się 4 stycznia 2000 r. Kształcił się w Konserwatorium Moskiewskim w klasie fortepianu Vladimira Ovchinnikova, a następnie w paryskiej École normale de Musique. Jest laureatem m.in. I nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (2016) i im. Marguerite Long i Jacques’a Thibauda w Paryżu (2022) oraz III nagrody w Hamamatsu (2018), a także finalistą Konkursu Chopinowskiego (2021). Występował w tak prestiżowych salach koncertowych, jak paryskie Théâtre des Champs-Élysées i Théâtre du Châtelet, Opera Narodowa w Warszawie, praskie Rudolfinum czy Teatro Colón w Buenos Aires. Artysta zajmuje się także grą na skrzypcach i w szachy.
Pianista zagra w I etapie Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Fantazję f-moll op. 49.
Przed przerwą wystąpi także Kwanwook Lee z Korei Południowej. Urodzony 11 sierpnia 1996 r. w Korei Południowej; kształcił się w Szkole Yewon, Wyższej Szkole Sztuk w Seulu, następnie na studiach licencjackich na Uniwersytecie Yonsei u Young Wooka Yoo, a obecnie uczy się w klasie Alfreda Perla w Akademii Muzycznej w Detmoldzie (Niemcy).Zdobył II nagrodę Konkursu Pianistycznego TBC w Korei i III nagrodę w Międzynarodowym Konkursie MozArte w Akwizgranie. Ostatnio został laureatem III nagrody konkursu w Marbelli. Wystąpił m.in. w salach teatralnej i koncertowej w Detmoldzie oraz Kukje, Hermann Art Hall i Samick Art Hall w Seulu. Ostatnio regularnie koncertuje na scenach niemieckich.
Pianista wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Czterech pianistów z Chin
Po przerwie wystąpi czterech pianistów z Chin. Pierwszym z nich - o godz. 12.30 - będzie Luwangzi Li. Urodzony 26 października 2007 r.; kształci się w szkole przygotowawczej do Juilliard School w Tiencinie pod kierunkiem Xiaohana Wanga. Jako junior zwyciężył w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Singapurze. W 2022 r. dał recital obejmujący komplet etiud Chopina. Ponadto wystąpił w salach: Forbidden City Concert Hall w Pekinie, Chińskiej Biblioteki Narodowej, Hebei Arts Center oraz w Victoria Concert Hall w Singapurze, Teatrze Wielkim i Sali Koncertowej w Tiencinie, a także w sali kameralnej Filharmonii Berlińskiej. Z towarzyszeniem orkiestr symfonicznych Hebei, Tiencinu, Suzhou, Wuxi, Shenzhenu, berlińskiej Deutsches Kammerorchester wykonał m.in. koncerty Mozarta, Beethovena, Griega, Saint-Saënsa oraz Koncert e-moll Chopina.
Zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Balladę g-moll op. 23.
Następnie wystąpi Tianyou Li. Urodzony 5 kwietnia 2004 r. pianista, studiuje w Konserwatorium w Tiencinie pod kierunkiem Xiaohana Wanga. Zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym I nagrodę i Nagrodę za Najlepsze Wykonanie Utworów Bacha na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Singapurze oraz I nagrodę Konkursu Mozartowskiego w Zhuhai. To laureat II miejsca w konkursie firmy Steinway oraz III nagrody na Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie. Występował w prestiżowych salach koncertowych na całym świecie, w tym w Sali Josepha Haydna w Wiedniu, Narodowym Centrum Sztuk Performatywnych w Pekinie, Sali Koncertowej Juilliard i Teatrze Wielkim w Tiencinie, a także w Kammermusiksaal w Berlinie. Tianyou współpracował z kilkoma czołowymi orkiestrami symfonicznymi w Chinach, a także z Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.
W jego interpretacji melomani usłyszą Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn E-dur op. 62 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Fantazję f-moll op. 49.
Na estradzie filharmonii zagra także Xiaoxuan Li. Urodzony 21 grudnia 2001 r. w Chinach; zadebiutował jako 11-latek. Studiował u Roberta McDonalda w Juilliard School. Dokształca się także u Dmitriego Alexeeva, a w latach 2019–2022 był uczniem Danga Thai Sona. Zwycięzca międzynarodowych konkursów: na debiut w Carnegie Hall, pianistycznym w Cleveland (specjalna nagroda beethovenowska), mozartowskim z Zhuhai (Chiny) oraz laureat II nagrody Konkursu dla Młodych Muzyków w Hilton Head. Występował w Chinach, Japonii, Włoszech, Niemczech, Polsce i USA, na takich estradach, jak Kimmel Center w Filadelfii, Zankel Hall nowojorskiej Carnegie Hall, Waetjen Auditorium w Ohio, Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz szanghajskich Oriental Art Center i miejskiej sali koncertowej. Występował z orkiestrami na całym świecie, w tym z Cleveland Symphony Orchestra, Hilton Head Symphony Orchestra oraz Salzburg Chamber Soloists.
Pianista wykona Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Balladę F-dur op. 38, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Nokturn c-moll op. 48 nr 1.
Poranną sesję przesłuchań zamknie o godz. 14 występ Zhexiang Li. Pianista urodził się 28 grudnia 2005 r. Jest studentem Konserwatorium w Pekinie pod kierunkiem Xinning Zhang i Danwena Weia. Zwyciężył w konkursach międzynarodowych w Shenzhen i Santa Cecilia w Porto, zdobył I lokatę na Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie oraz Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Xiamen i zakwalifikował się do finału Konkursu im. Giny Bachauer dla Młodych Pianistów w Salt Lake City. Wystąpił z recitalami w teatrach w Pekinie, Los Angeles, Londynie, Nagoi, Hongkongu, na antenie telewizji chińskiej CCTV, a także z towarzyszeniem takich orkiestr, jak Orkiestra Filharmoniczna Chin, zespoły symfoniczne Shenzhen, Pacyfiku, Porto Casa da Música, Camerata Orchestra oraz Salzburg Chamber Soloists.
W jego interpretacji zabrzmi Etiuda C-dur op. 10 nr 1, Nokturn fis-moll op. 48 nr 2, Walc Es-dur op. 18 i Barkarola Fis-dur op. 60.
Kolejna sesja przesłuchań I etapu rozpocznie się o godz. 17.
84 pianistów z 20 krajów
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W konkursie bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
olnk/PAP
