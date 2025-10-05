Mateusz Dubiel powiedział po swoim występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że udział w konkursie jest zwieńczeniem jego muzycznych pragnień. Niedziela jest kolejnym dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
Wśród uczestników niedzielnej porannej sesji przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego był reprezentujący Polskę Mateusz Dubiel.
Występ tutaj to wielka satysfakcja i zwieńczenie muzycznych pragnień. To, aby pokazać się na tej scenie, to coś, do czego się dąży. Jednak kiedyś jeden z moich profesorów powiedział mi, że jesteśmy bardzo skupieni na tym, aby się jak najlepiej zaprezentować, bo myślimy, że jest to jedyny taki moment w naszym życiu. Ale jeśli myśli się o tym, że to jedyny moment, który się liczy, to nie jest to dobre
— powiedział Dubiel dziennikarzom po swoim występie.
Pianista przyznał, że występ na tej scenie jest dla niego szczególnym uczuciem.
Wyjście na tę scenę jest nie do opisania, zwłaszcza dla nas, Polaków. Jak byłem dzieckiem, przychodziłem tu przecież na koncerty
— podkreślił.
Zapytany o swoje bliższe i dalsze marzenia, pianista zaznaczył, że właściwie jego marzenia teraz się spełniają.
Ale kiedy moja przygoda tutaj się skończy – wcześniej czy później – chciałbym aktywnie spędzić czas, np. pójść w góry
— powiedział.
Dopytywany, kim byłby, gdyby nie był pianistą, Mateusz Dubiel powiedział, że nie wie.
Na pewno byłoby to coś związanego z muzyką. W ogóle myślałem, aby być aranżerem lub samemu tworzyć, niż wyłącznie tylko odtwarzać
— wyjaśnił.
Yubo Deng: Chciałbym się dzielić swoją muzyką ze światem
Pianista Yubo Deng powiedział w niedzielę, po swoim występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że jego muzycznym marzeniem jest być koncertującym pianistą. „Chciałbym się dzielić swoją muzyką ze światem” - dodał. Niedziela jest kolejnym dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
Jako pierwszy podczas niedzielnych przesłuchań wystąpił Yubo Deng z Chin. Po swoim występie pianista wyznał dziennikarzom, że nie czuje, aby podczas występu pokazał wszystko, co zaplanował.
Wystąpienie przed tak ogromną publicznością było bardzo stresujące
— dodał.
Zapytany o swoje muzyczne marzenia powiedział, że takim jego marzeniem jest bycie pianistą koncertującym.
Chciałbym się dzielić swoją muzyką ze światem
— zaznaczył.
Dopytywany o to, czy myślał, kim byłby, gdyby właśnie nie pianistą, Yubo Deng powiedział, że pięć lat temu powiedziałby, że piłkarzem.
Ale teraz nie jestem pewny. Myślę, że to mogłoby być coś związanego z biznesem
— zaznaczył.
Alberto Ferro: Swój występ traktuję jak udział w festiwalu
Pianista Alberto Ferro powiedział w niedzielę, po swoim występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że nie lubi rywalizacji, dlatego swój występ podczas konkursu traktuje jak koncert podczas festiwalu muzycznego. Niedziela jest kolejnym dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
W porannej sesji przesłuchań I etapu wystąpił m.in. pierwszy pianista z Włoch - Alberto Ferro. Po swoim występie powiedział dziennikarzom, że swojego występu nie traktuje jak udziału podczas konkursu.
Tak naprawdę nie lubię rywalizacji i konkursów. Dlatego swój wytęp w Warszawie traktuję jak koncert podczas festiwalu muzycznego
— dodał.
Zaznaczył także, że jego celem nie jest właśnie skupianie się na konkursie i rywalizacji, ale pokazanie się jak od najlepszej muzycznej strony.
Ferro, zapytany o swój ponowny udział w konkursie, zaznaczył, że wszystko wygląda inaczej niż cztery lata temu.
Nie ma już pandemii i nie trzeba nosić maseczek. Czuję teraz lepiej publiczność. To naprawdę emocjonujące przeżycie
— powiedział.
Zapytany z kolei o to, jak buduje program i narrację swoich występów, pianista wskazał, że siłą rzeczy większość pianistów będzie wykonywać te same utwory.
Ale ja do swojego występu wybieram te utwory, w których czuję się po prostu bardziej komfortowo
— wyjaśnił.
Eric Guo: Łatwiej jest grać na historycznym fortepianie niż współczesnym
Eric Guo powiedział po występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że łatwiej jest grać na historycznym fortepianie. Dodał, że współczesny fortepian jest trudniejszy w wydobywaniu głębi dźwięku.
Podczas niedzielnej porannej sesji I etapu Konkursu Chopinowskiego melomani usłyszeli także Erica Guo z Kanady. Po występie pianista powiedział dziennikarzom, że podczas gry starał się być tak szczęśliwy i cieszyć się tą chwilą, jak tylko mógł.
Ale zawsze jest jeszcze nad czym pracować, należy się ciągle rozwijać, zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę Chopina
— dodał.
Guo jest zwycięzcą II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych. Zapytany o różnice w grze na instrumentach historycznych a współczesnych wskazał, że doświadczenie gry na instrumencie z epoki było dla niego pomocne w grze na fortepianie współczesnym.
W historycznych fortepianach mamy więcej światła i akcji. Łatwiej na nich grać. Współczesny fortepian jest trudniejszy w wydobywaniu głębi dźwięku, ale spróbowanie kolorów z instrumentu historycznego bardzo mi w tym pomogło
— powiedział.
Wei-Ting Hsieh: W Nokturnie H-dur chciałam odnaleźć piękno i ciszę
Pianistka Wei-Ting Hsieh wystąpiła w I etapie Konkursu Chopinowskiego. Jak przyznała dziennikarzom, w Nokturnie H-dur chciała odnaleźć piękno i ciszę.
Poranne przesłuchania zamknął występ Wei-Ting Hsieh z Chińskiego Tajpej. Pianistka powiedziała dziennikarzom, że podczas gry chciała przekazać różne emocje zawarte w każdym z utworów, które zagrała w I etapie.
Występ rozpoczęłam Nokturnem H-dur, który jest bardzo spokojny i piękny. Chciałam w tym utworze odnaleźć piękno i ciszę. A potem zagrałam Walc As-dur, Etiudę a-moll i Balladę As-dur, które są w stylu brillante
— wyjaśniła.
Wskazała też, że spośród utworów wykonanych w I etapie szczególnie bliskie są jej walc i ballada.
Ale myślę, że lepiej gram radosne utwory
— dodała.
Zapytana, czy jako osoba, która część życia spędziła poza ojczyzną, odnajduje w muzyce Chopina nostalgię, Wei-Ting Hsieh przyznała, że szczególnie wyraźnie wyczuwa ją w mazurkach wykonywanych w III etapie konkursu.
Harmonogram konkursu
Przesłuchania I etapu skończą się we wtorek, 7 października - tego dnia wieczorem dowiemy się, kto zakwalifikował się do II etapu. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.
