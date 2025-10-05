Trwają przesłuchania I etapu Konkursu Chopinowskiego. W dzisiejszej sesji porannej melomani usłyszą m.in. Mateusza Dubiela – zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego, a także Erica Guo – zwycięzcę II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych.
Yubo Deng
Jako pierwszy podczas niedzielnych przesłuchań, które rozpoczną się o godz. 10, wystąpi Yubo Deng z Chin. Pianista urodził się 11 lutego 2002 r. Rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 4 lat, a jako pięciolatek otrzymał II nagrodę w konkursie pianistycznym Sha De Cup. Kształcił się pod kierunkiem Galiny Popovej w Szkole Muzycznej przy Konserwatorium Xinghai, którą ukończył z najlepszym wynikiem i tytułem Honorowego Absolwenta. Otrzymał propozycje stypendiów od Julliard School, Konserwatorium Muzycznego Nowej Anglii i Konserwatorium w Oberlin. Obecnie studiuje na tej ostatniej uczelni pod kierunkiem Danga Thai Sona. Jest laureatem konkursów w Nowym Orleanie, Hongkongu i Szanghaju oraz finalistą konkursu im. Ferruccia Busoniego.
W I etapie usłyszymy w jego wykonaniu Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, Etiudę C-dur op. 10 nr 1 oraz Walc Es-dur op. 18 i Fantazję f-moll op. 49.
Mateusz Dubiel
O godz. 10.30 wystąpi pochodzący z Bielska-Białej Mateusz Dubiel. Urodzony 13 lutego 2004 r.; ukończył szkołę średnią w klasie Anny Skarbowskiej. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie u Mirosława Herbowskiego. Jest zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie (2022), a także laureatem drugich nagród „Jeune Chopin” w Lugano (2022) oraz Bałtyckiego Konkursu w Gdańsku (2022). Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Lidię Grychtołównę, Andrzeja Jasińskiego, Piotra Palecznego, Katarzynę Popową-Zydroń, Ariego Vardiego oraz Kevina Kennera. Wystąpił z recitalami m.in. na Zamku Królewskim w Warszawie, w Żelazowej Woli, Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, na Festiwalu w Dusznikach-Zdroju. Koncertował też w Japonii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, na Litwie i Majorce.
Dubiel w I etapie zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Yu-Ang Fan
Wśród pianistów występujących w niedzielę w porannej sesji jest także Yu-Ang Fan z Chin. Urodził się 8 kwietnia 2005 r. Edukację muzyczną rozpoczął w 2013 r. pod okiem Shen Tong, a następnie kontynuował w klasie Wu Yinga. Od 2023 r. kształci się pod kierunkiem Jianinga Konga w Centralnym Konserwatorium Muzycznym w Pekinie. Jest zdobywcą złotych medali podczas konkursu pianistycznego towarzyszącego XVIII Festiwalowi Muzycznemu w Oxfordzie, Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Gulangyu oraz Konkursu Koncertowego o Puchar Uczelni Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie. W 2018 r. wykonał z sukcesem 16 koncertów solowych podczas projekcji animacji „Magic Piano & the Chopin Shorts w Chinach”.
Wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę g-moll op. 23.
Alberto Ferro
Przed przerwą o godz. 11.30 wystąpi pierwszy pianista z Włoch - Alberto Ferro. Urodził się 1 marca 1996 r.; uzyskał dyplom magistra z wyróżnieniem w Konserwatorium Belliniego w Katanii w klasie Epifania Comisa, a obecnie wykłada w Konserwatorium Vittadiniego w Pawii. Jest laureatem I nagrody i nagrody publiczności na Konkursie Beethovena w Bonn (2017), II nagrody na Konkursie Busoniego (2015) oraz VI nagrody na Konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli (2016). Koncertował w całej Europie, m.in. w Filharmonii Warszawskiej, Ateneum w Bukareszcie, Palau de la Música Catalana w Barcelonie, Herkulessaal w Monachium, Bozar w Brukseli, Teatro Massimo w Palermo, Gewandhaus w Lipsku oraz Filharmonii w Luksemburgu. Współpracował z takimi orkiestrami, jak Filharmonicy Izraelscy, Orchestra Filarmonica della Fenice czy Belgijska Orkiestra Narodowa, pod batutą m.in. Marin Alsop i Thierry’ego Fischera. Nagrywał dla wytwórni Brilliant, Warner, Da Vinci oraz Muso.
W jego wykonaniu w I etapie melomani usłyszą Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn c-moll op. 48 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Yang (Jack) Gao
Jako pierwszy po przerwie o 12.30 wystąpi Yang (Jack) Gao z Chin. Pianista urodził się 18 grudnia 2003 r. Uczył się pod kierunkiem Tianhong Tany i Xin Xie w szkole średniej przy Chińskim Konserwatorium Muzycznym. Dziś jest uczniem Jerome’a Lowenthala i Emanuela Axa w Juilliard School. Brał udział w wielu konkursach pianistycznych, zdobył m.in. II nagrodę w Konkursie Pianistycznym Steinwaya (2019), I nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Naumburgu (2023) i Konkursie Pianistycznym Giny Bachauer w Juilliard School (2023) oraz II nagrodę w Konkursie Pianistycznym Bösendorfera i Yamahy USASU. Koncertował w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W lutym 2024 r. dokonał prawykonania własnej kompozycji w Carnegie Hall. W czerwcu 2025 r. został zaproszony przez Marthę Argerich do występu na jej festiwalu w Hamburgu i został jedynym pianistą, który w tym roku otrzymał Nagrodę Steinwaya.
W I etapie pianista zagra Etiudę E-dur op. 10 nr 3, Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Shuguang Gong
Po nim zagra także reprezentujący Chiny Shuguang Gong. Urodził się 8 marca 1998 r. To wychowanek Lanlan Guo, Christophera Taylora oraz Kevina Kennera. Obecnie odbywa studia doktoranckie we Frost School of Music, gdzie jest stypendystą i asystentem. Jest laureatem pierwszych nagród w XVII Konkursie Pianistycznym „Xinghai Cup” organizowanym przez Centralne Konserwatorium w Pekinie oraz Narodowego Młodzieżowego Konkursu Pianistycznego „Golden Bell” (2017). Koncertował wielokrotnie w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie, występował m.in. na scenach pekińskiego National Center for the Performing Arts, Beijing Concert Hall, Yichang Theater, Gusman Hall w Miami czy Neidorff-Karpati Hall w Manhattan School of Music. Gości jako wykonawca na Eastern Shore Chamber Music Festival.
Shuguang Gong zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn cis-moll op. 27 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Eric Guo
Melomani usłyszą również zwycięzcę II Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych - Erica Guo z Kanady. Urodzony 1 sierpnia 2002 r., pianista studiuje pod kierunkiem Jonathana Bissa i Antona Nela w Szkole im. Glenna Goulda przy Konserwatorium w Toronto, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie. Jest zdobywcą I miejsca i Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków w II Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warszawie. Jego debiutancki album z wykonaniami z konkursu ukazał się nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w 2023 r. Występował na festiwalach takich jak: „Chopin i jego Europa”, Dvořák Prague, Bolzano Bozen, Frost Chopin oraz na festiwalach w Dusznikach-Zdroju i Nohant. Koncertował na prestiżowych scenach Europy, w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Współpracował z orkiestrami symfonicznymi w Minnesocie, Toronto i Fort Worth, oraz z {oh!} Orkiestrą, Collegium 1704, Royal Philharmonic Orchestra i Bach Collegium Japan.
W I etapie Guo zagra Etiudę a-moll op. 10 nr 2, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc As-dur op. 42 i Balladę f-moll op. 52.
Wei-Ting Hsieh
Poranne przesłuchania zamknie występ Wei-Ting Hsieh z Chińskiego Tajpej. Urodziła się 5 lipca 1996 r. Rozpoczęła naukę gry na fortepianie u Chin Chuan Changa w wieku czterech lat. Następnie kształciła się pod kierunkiem Michela Beroffa, Laurenta Cabassa oraz Marie-Josephe Jude w Konserwatorium Tańca i Muzyki w Paryżu, a potem pod kierunkiem Ariego Vardiego w Niemczech. Aktualnie wykłada na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tajpej. Jest zdobywczynią pierwszych nagród w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Windsorze (2017) i Konkursie Pianistycznym Montecatini (2019) oraz III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Livorno (2022). W 2018 r. nakładem wytwórni KNS Classical ukazała się jej debiutancka płyta. Koncertuje we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i wielu krajach Azji. Występowała w wielu prestiżowych miejscach, takich jak Salle Gaveau, Salle Cortot, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Chateau de Bagatelle, National Taiwan Concert Hall.
Pianistka zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn H-dur op. 62 nr 1 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Sesja wieczorna rozpocznie się o godz. 17.
Zakończenie I etapu przesłuchań
Przesłuchania I etapu skończą się we wtorek 7 października - tego dnia wieczorem dowiemy się, kto zakwalifikował się do II etapu. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
