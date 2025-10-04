Pianista Yuewen Yu z Chin powiedział, że podczas swojego występu w I etapie zagrał utwory, które są mu bliskie. „W Nokturnie c-moll jest mnóstwo emocji, dlatego bardzo lubię ten utwór” – dodał. Sobota jest drugim dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. Polski pianista Piotr Alexewicz powiedział z kolei po występie, że muzyka jest częścią życia, więc zmienia się tak samo jak to życie.
Jako pierwszy podczas porannej sesji wystąpił Yuewen Yu z Chin. Po swoim występie pianista powiedział dziennikarzom, że podczas swojej gry w I etapie czuł ekscytację.
Na początku zdarzyły mi się drobne niedociągnięcia, ale nie wypłynęły one na mój nastrój podczas występu. Chciałem po prostu pokazać siebie
— zaznaczył.
Zwrócił uwagę, że granie przed tak dużym audytorium, w tak dużej sali, jak ta w Filharmonii Narodowej, jest czymś innym niż wówczas, kiedy ćwiczy się samemu w pokoju lub gra dla przyjaciół.
Czuję interakcję z publicznością, choć w czasie występu nie mogę myśleć tylko o tym, jak wpływa na nią moja gra
— dodał.
Ulubione kompozycje
Zapytany, czy któryś z utworów, które zagrał w I etapie, jest mu szczególnie bliski, pianista zaznaczył, że wszystkie są mu bliskie, ponieważ inaczej by ich nie wybrał.
Ale szczególnie lubię Nokturn c-moll oraz Walc As-dur. Podoba mi się nastrój tych utworów, jest w nich wiele zmian emocji
— powiedział.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13.
Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
„Znajomość biografii Chopina pomaga w interpretacji”
Pianista Jacky Xiaoyu Zhang powiedział dziś, po swoim występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że znajomość biografii Fryderyka Chopina pomaga w interpretacji utworów tego kompozytora. Sobota jest drugim dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
W porannej sesji wystąpił m.in. Jacky Xiaoyu Zhang z Wielkiej Brytanii. Po swoim występie w I etapie konkursu pianista wyznał dziennikarzom, że cieszy się, że jest już po swoim występie w tym etapie.
Długo się przygotowywałem, więc cieszę się, że udało mi się już wystąpić
— dodał.
Zaznaczył jednak, że nie odczuwał dużego stresu podczas swojego występu.
Zapytany, czy poznał biografię Fryderyka Chopina, pianista powiedział, że tak.
Znajomość życia Chopina oraz tego, jakim człowiekiem był, pomaga w interpretacji jego utworów
— powiedział Jacky Xiaoyu Zhang.
Dopytywany o swoje plany po występie w I etapie, artysta zaznaczył, że teraz będzie się relaksował i czekał na to, co dalej.
Na początku jednak chcę iść się wyspać
— dodał.
„Muzyka jest częścią życia”
Pianista Piotr Alexewicz powiedział po występie w Konkursie Chopinowskim, że muzyka jest częścią życia, więc zmienia się tak samo jak to życie.
Podczas występu ważne jest, aby być w zgodzie z samym sobą
— dodał.
Sobota jest drugim dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.
W porannej sesji I etapu Konkursu Chopinowskiego wystąpił reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz. Pianista został m.in. zapytany przez dziennikarzy, co zmieniło się od jego poprzedniego udziału w konkursie cztery lata temu.
Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę
— powiedział.
Piotr Alexewicz dodał, że muzyka jest częścią życia, więc zmienia się tak samo jak to życie.
Na pewno zmieniło się także moje doświadczenie sceniczne, poznałem różną literaturę muzyczną
— zaznaczył.
To otwiera oczy na wyjątkowość muzyki Chopina
— dodał.
Zaznaczył również, że stara się traktować występ konkursowy jak recital.
Najważniejsze jest tak naprawdę być zgodnym z samym sobą
— podkreślił.
„Tęsknota za domem”
Pianista Jonas Aumiller powiedział po występie w Konkursie Chopinowskim, że podobnie jak Fryderyk Chopin doświadczył tęsknoty za ojczyzną i domem.
W jego muzyce odkryłem niezwykłą nostalgię
— dodał.
Poranną sesję zamknął Jonas Aumiller z Niemiec. Po swoim występie pianista wyznał dziennikarzom, że czuje ulgę.
To wspaniałe mieć możliwość wystąpienia w tej niezwykłej sali koncertowej, przed niezwykłą publicznością. Czuję, jak czerpie ona z ducha muzyki Chopina
— powiedział.
Artysta zaznaczył, że miał okazję lepiej poznać biografię Fryderyka Chopina.
Ostatnie osiem lat w większości spędziłem poza Niemcami, a minione pięć lat - w ogóle poza Europą. To moje doświadczenie sprawia, że lepiej rozumiem nostalgię za ojczyzną w utworach Chopina
— powiedział.
Myślę, że naprawdę mógł czuć tęsknotę za swoim domem, tak jak ja czułem ją, kiedy mieszkałem w Ameryce
— dodał Jonas Aumiller.
