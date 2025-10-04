Rozpoczęty 2 października Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina to znakomita okazja do promocji Polski. Na odbywający się co 5 lat konkurs przybywają melomani z całego świata. Niestety, na ten czas władze Warszawy z Rafałem Trzaskowskim na czele zaplanowały… remont Łazienek Królewskich, a pomnik Fryderyka Chopina na początku konkursu owinięto białą płachtą, którą na szczęście później zdjęto - i tak nie można go jednak zobaczyć z bliska przez płot. Japońcy turyści w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” nie kryli rozgoryczenia całą sytuacją.
W tekście „Wyborcze” wypowiadała się Yoshi z Osaki, 65 letnia emerytka, która wyruszyła w podróż, której zwieńczeniem jest wysłuchanie na żywo koncertu w czasie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W podróż wybrała się z córką Yuki, niestety obydwie nie miały okazji zobaczyć pomnika Chopina w trakcie rozmowy z dziennikarzem „GW”.
Gdy rozmawiamy, w tle słychać miarowe uderzenia młota pneumatycznego, który kruszy dno remontowanej sadzawki. Prace trwają od kilku dni, obejmują też konserwację kamiennych elementów i uzupełnienie zieleni w sąsiedztwie pomnika
— opisał warunki rozmowy przy bramie do Łazienek Królewskich dziennikarz „GW” Rafał Górski.
Jestem wielką fanką Fryderyka Chopina, zresztą w Japonii jest nas wielu. Festiwal jest dla nas szczególnym świętem, to trochę jak wyprawa do Mekki dla muzułmanów. (…) Wczoraj byłyśmy w domu Chopina w Żelazowej Woli. Nigdzie nie było informacji, że pomnika nie będzie można zobaczyć
— powiedziała rozgoryczona Yoshi.
Yuki dodała, że w Warszawie ląduje kolejny samolot z fanami Chopina z Japonii.
Każdy planuje tę podróż przez kilka lat, stara się kupić bilety i zarezerwować hotele w przystępnych cenach. Mama wydała na tę wycieczkę znaczną część oszczędności. (…) To dla wszystkich duża sprawa. A pomnika Chopina nie zobaczymy
— podkreśliła Yuki.
Na szczęście turyści będą mogli zobaczyć pomnik Chopina, ponieważ płachta została zdjęta, ale tylko z daleka, gdyż dalej cały teren wokół pomnika jest otoczony płotem.
CZYTAJ TAKŻE:
— Marzena Nykiel: Niepojęte! Jak Trzaskowski przygotował Warszawę na Konkurs Chopinowski? Owinął pomnik Chopina płachtą i rozkopał Łazienki
— Marzena Nykiel: Kompromitacja! Warszawa powinna tętnić Chopinem. Jak Trzaskowski tłumaczy się z nieprzygotowania miasta? Żałosna odpowiedź
— Warszawa stała się… stolicą remontów. Konkurs Chopinowski, a miasto rozkopane! Prezydencki minister wprost: „Wstyd”
— Warszawa rozkopana podczas Konkursu Chopinowskiego. Nie wytrzymał nawet Lis: Staram się nie czepiać władz stolicy, ale to obciach
— Stanisław Janecki: Kogoś w Warszawie ostro pogięło. W czasie konkursu im. Chopina trwają remonty otoczenia pomnika kompozytora i wokół filharmonii
tkwl/wyborcza.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/742305-japonczycy-zalamani-ze-nie-mogli-zobaczyc-pomnika-chopina
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.