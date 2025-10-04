2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Niestety, stolica Polski zarządzana przez Rafała Trzaskowskiego wita melomanów z całego świata w fatalny sposób - Łazienki Królewskie są rozkopane, a pomnik Fryderyka Chopina zasłonięto białą płachtą. Podejście władz stolicy do ważnego, odbywającego się regularnie co pięć lat Konkursu Chopinowskiego zbulwersowało nawet Tomasza Lisa!
Staram się nie czepiać władz Warszawy, ale wygląd okolic Filharmonii Narodowej w czasie najbardziej prestiżowej imprezy kulturalnej w Polsce, to naprawdę skandal i obciach
— podkreślił na platformie X Tomasz Lis, publicysta, tym samym pośrednio przyznając, iż wstydzi się za fatalne działania Rafała Trzaskowskiego.
„Symboliczne”
Co ciekawe, podobną fatalną opinię na temat postawy władz stolicy wobec konkursu chopinowskiego zaprezentował dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz, także w innych okolicznościach znany raczej z życzliwości wobec Koalicji 13 grudnia.
Symboliczne. I to na wielu poziomach
— zaznaczył Jacek Nizinkiewicz, załączając zdjęcia rozkopanych Łazienek Królewskich.
