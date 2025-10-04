„Być może fakt, że w dobrym świetle pokazujemy Polkę, Żydówkę, która walczy z Niemcami, która jest polską patriotką. Pamiętamy, że sieć kin Helios bardzo mocno promowały takie firmy jak na przykład „Zielona Granica”, kiedy w sposób absolutnie skandaliczny pokazywano Straż Graniczną, która broniła polskich granic. Też promowało bardzo mocno film „Biała Odwaga”, który mówił o rzekomej współpracy górali z Niemcami. Także widzimy tu pewnego rodzaju jakieś absurdalne zachowania firmy, która ma wpływ na dobór repertuaru do poszczególnych kin Helios” - powiedział europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk, były wiceminister spraw zagranicznych odnośnie kontrowersji ws. dystrybucji filmu pt. „Skarbek”.
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Marcin Wikło relacjonował z Gdyni Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci.
Dziś już trzeci dzień festiwalu i też już pierwsze rozstrzygnięcia, bo o godzinie 18:00 będzie gala podsumowująca - jury wręczy nagrody, ale widzowie mają swoich faworytów. Do tej pory wydarzeniem oczywiście był film otwarcia, czyli film „Skarbek”. Mam wrażenie, że ten bojkot kin Helios, czyli kina Agory, do tej pory mu służy, a dzięki takim osobom jak pan poseł Arkadiusz Mularczyk ten film idzie w świat i jest pretekst do tego, żeby opowiadać polską historię
— mówił Wikło.
My tutaj w Gdyni co roku opowiadamy polską historię w sposób nowoczesny i też konfrontujemy się z twórcami z całego świata, bo to jest i Nowa Zelandia, Australia, Wenezuela, Czesi, Ukraińcy
— powiedział.
Bardzo ważnym wydarzeniem na gali otwarcia było wręczenie Platynowego Opornika, czyli statuetki podsumowującej karierę, Janowi Krzysztof Kelusowi, bardowi „Solidarności”, autorowi słynnej „Ballady o drodze E7”, który nie pojawia się często
— zaznaczył Marcin Wikło.
Bojkot filmu
Poseł PiS Arkadiusz Mularczyk był pytany przez prowadzących o sprawę bojkotu przez kina Helios filmu o polskiej bohaterce II wojny światowej Krystynie Skarbek.
Ten film został przygotowany i zrealizowany dzięki polskim producentom, którzy funkcjonują w Londynie, którzy przygotowali już i zrealizowali wcześniejszy film „Dywizjon 303”. I tu warto wspomnieć właśnie o Krystianie Kozłowskim i Robercie Hadaju, którzy są producentami tego filmu. To bardzo ważne, że właśnie Polacy z takim powiedziałbym z angielskim rodowodem, właśnie na wyspach potrafili zebrać fundusze, przygotować wielki projekt i ten film po sześciu latach wchodzi na nasze kina
— powiedział Mularczyk.
Jeśli chodzi o kwestie pewnego bojkotu, który wobec tego filmu przyjęła jedna z wielkich agencji Kin Helios, to jest oczywiście pytanie zasadnicze, czy ten bojkot związany jest z faktem, że ten film był finansowany przez PISF oraz PFN za zarządów PiS i to był element tego, że bojkotuje się ten film, czy są tu jakieś inne ukryte jeszcze motywy
— zaznaczył.
Być może fakt, że w dobrym świetle pokazujemy Polkę, Żydówkę, która walczy z Niemcami, która jest polską patriotką. Pamiętamy, że sieć kin Helios bardzo mocno promowały takie firmy jak na przykład „Zielona Granica”, kiedy w sposób absolutnie skandaliczny pokazywano Straż Graniczną, która broniła polskich granic. Też promowało bardzo mocno film „Biała Odwaga”, który mówił o rzekomej współpracy górali z Niemcami. Widzimy tu pewnego rodzaju absurdalne zachowania firmy, która ma wpływ na dobór repertuaru do poszczególnych kin Helios
— wskazywał.
„Skandaliczna sytuacja”
To absolutnie szokująca i skandaliczna sytuacja, bo przecież to jest produkcja międzynarodowa. Zapytajmy się, ile mamy dzisiaj produkcji międzynarodowych na przestrzeni ostatnich lat, które pokazywałyby właśnie postacie Polaków, Polek walczących o wolność, niepodległość, czy będący bohaterami podczas II wojny światowej? No ja nie przypominam sobie wielu takich produkcji, które miałyby charakter międzynarodowy. A ten film trafi nie tylko do kin w Polsce, ale on trafi do kin Wielkiej Brytanii, Europy i będzie dystrybuowany na całym świecie. Również w przyszłości trafi do Netflixa i innych sieci międzynarodowych
— podkreślał europoseł PiS.
To produkcja, którą zobaczą widzowie na całym świecie, która promuje polską bohaterkę, agentkę brytyjskiego wywiadu, która była tak profesjonalna, że była wysyłana do najbardziej skomplikowanych operacji wywiadowczych, ale również sabotażowych. Również likwidowała agentów niemieckich, więc jest to postać, która inspirowała Jana Fleminga, autora „Jamesa Bonda”
— podsumował b. wiceszef MSZ.
