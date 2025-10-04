Sobota jest drugim dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W porannej sesji wystąpi ośmiu pianistów, wśród nich - reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, który zagra m.in. Fantazję f-moll op. 49. Tego, kto zakwalifikował się do II etapu, dowiemy się 7 października wieczorem.
Yuewen Yu
Jako pierwszy podczas dzisiejszej porannej sesji rozpoczynającej się o godz. 10 wystąpi Yuewen Yu z Chin. Pianista urodził się 1 maja 2001 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat. Kształcił się w szkole podstawowej i średniej przy Konserwatorium w Szanghaju. Absolwent Wyższej Szkoły Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze pod opieką Alexandra Schimpfa, obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu w klasie Anny Malikovej. Jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów w Ettlingen (III nagroda), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Orbetello (I nagroda) czy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego we Friuli-Wenecji Julijskiej (II nagroda ex aequo), a ostatnio w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Mayenne (I nagroda). Koncertował na scenach Chin i Europy, zdobywając doświadczenie w wykonawstwie historycznym i muzyce kameralnej.
Podczas I etapu Yuewen Yu wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn c-moll op. 48 nr 1 oraz Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Andrey Zenin
W porannej sesji wystąpi również Andrey Zenin (rosyjski pianista „pod neutralną flagą”). Urodził się 18 stycznia 1995 r. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku czterech lat. Kształcił się pod kierunkiem takich pianistów, jak Rimma Skorokhodova, Balázs Szokolay, Thomas Steinhöfel czy Nikolai Demidenko. Jest absolwentem Konserwatorium im. Siergieja Rachmaninowa w Rostowie oraz Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze, gdzie odbywa studia doktoranckie. Ma w dorobku wiele nagród, m.in. na Konkursie Chopinowskim w Darmstadcie (III nagroda i nagroda specjalna za najlepszą improwizację), Międzynarodowym Konkursie „Skavronsky-Inspiration” w Wołgodon´sku (Rosja, I nagroda), Rosyjskim Konkursie im. Semyona Benditskiego w Saratowie (Rosja, III nagroda) oraz Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Moskwie (II nagroda).
W dzisiaj zagra Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę g-moll op. 23.
Jacky Xiaoyu Zhang
Jako następny zagra Jacky Xiaoyu Zhang z Wielkej Brytanii. Pianista urodził się 8 czerwca 2008 r. Ukończył Royal College of Music na kierunkach fortepian i kompozycja. Obecnie studiuje podyplomowo u Dmitrija Aleksiejewa. Jest laureatem trzech I nagród w konkursach pianistycznych o zasięgu międzynarodowym: United Kingdom Piano Open (2020), Alkan-Zimmerman (2022) oraz w Cantu (2023). Występował na wielu festiwalach i w wielu miejscach na całym świecie, współpracując ze znanymi dyrygentami i muzykami. Jego zainteresowania obejmują również pisanie piosenek i produkcję muzyczną.
Podczas I etapu Jacky Xiaoyu Zhang wykona Etiudę a-moll op. 10 nr 2, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Balladę F-dur op. 38.
Yonghuan Zhong
Przed przerwą w porannej sesji wystąpi także Yonghuan Zhong z Chin. Pianista urodził się 9 września 2005 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem Wojciecha Świtały w wieku 12 lat. Obecnie kształci się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Do jego ostatnich sukcesów należy III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023). Ponadto zdobył nagrody w takich konkursach, jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” (2022), Konkurs Młodych „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy (2021) i wielu innych. Koncertował w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Chinach i Polsce, współpracując m.in. z {oh!} Orkiestrą czy Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus. W 2024 r. nakładem NIFC ukazała się jego płyta zawierająca nagrania występów w ramach II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie.
Pianista w I etapie wykona Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn G-dur op. 37 nr 2 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę F-dur op. 38.
Hanyuan Zhu
Po przerwie o 12.30 jako pierwszy wystąpi Hanyuan Zhu z Chin. Pianista urodził się 26 października 2004 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat. Kształcił się pod okiem Yang Yunlin w szkole podstawowej i średniej przy Konserwatorium w Szanghaju. W 2023 r. rozpoczął naukę w Konserwatorium Muzycznym w Oberlinie w klasie Danga Thai Sona. Laureat wielu konkursów pianistycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Grand Prix oraz nagrody za wykonanie mazurka i koncertu), II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Pekinie (VI nagroda oraz nagroda za wykonanie mazurka) czy XVII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Ettlingen (III nagroda).
Podczas przesłuchania Hanyuan Zhu zagra Etiudę E-dur op. 10 nr 3, Etiudę h-moll op. 25 nr 10 oraz Walc Es-dur op. 18 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Jingting Zhu
Po nim wystąpi też Jingting Zhu z Chin. Urodził się 28 lutego 2002 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Kształcił się w Średniej Szkole Muzycznej przy Konserwatorium w Szanghaju pod okiem Tinga Zhou. Od 2020 r. jest studentem Juilliard School w klasie Roberta McDonalda. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez cenionych pianistów, takich jak Gary Graffman, Wha-Kyung Byun, William Grant Naboré, Jörg Demus czy Pi-hsien Chen. Jest laureatem wielu nagród w konkursach pianistycznych, m.in. w Konkursie Pianistycznym Steinwaya dla Młodych Pianistów (I nagroda, 2017), Pianistycznym Konkursie Koncertowym przy Konserwatorium w Szanghaju (I nagroda, 2020) oraz Pianistycznym Konkursie Koncertowym im. Maurice’a Ravela przy Juilliard School (I nagroda, 2024).
Pianista wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Piotr Alexewicz
W tej sesji melomani usłyszą także reprezentującego Polskę Piotra Alexewicza. Urodzony 9 kwietnia 2000 r.; studiował u prof. Pawła Zawadzkiego we Wrocławiu oraz u Konstantina Scherbakova w Zurychu, kształcił się również pod kierunkiem Nikolaia Demidenki. Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Hilton Head (2025). Dwukrotnie zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ponadto otrzymał Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego na XVIII Konkursie Chopinowskim. W 2024 r. wygrał Konkurs Koncertów na festiwalu PianoTexas oraz konkurs Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii, zdobywając wszystkie nagrody specjalne. Występował w prestiżowych salach, takich jak Filharmonia Berlińska, Salle Cortot w Paryżu, Sala Sao Paulo, NFM, Filharmonia Narodowa czy The Symphony Hall w Osace. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in: Howardem Shelleyem, Carlosem Miguelem Prieto, Andrzejem Boreyką, Markiem Pijarowskim. Nagrał dwa albumy płytowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Dziś w jego wykonaniu melomani usłyszą Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Fantazję f-moll op. 49, Walc As-dur op. 42 i Nokturn E-dur op. 62 nr 2.
Jonas Aumiller
Poranną sesję występem o godz. 14 zamknie Jonas Aumiller z Niemiec. Pianista urodził się 6 sierpnia 1998 r. Ukończył Conservatorio F.A. Bonporti pod kierunkiem Massimiliana Mainolfiego oraz Juilliard School oraz Cleveland Institute of Music pod kierunkiem Sergeia Babayana. Zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Brahmsowskim w Detmoldzie (2021) oraz nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Hamamatsu (Japonia), podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Monzy (2024) oraz na VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sendai. Pianista koncertował w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Był zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach oraz w cyklu koncertów Winners & Masters. Jako solista współpracował m.in. z Sendai Philharmonic Orchestra czy Orchestra Sinfonica di Milano. W 2023 r. nagrał solowy album z utworami Brahmsa i Liszta.
Aumiller zagra Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, Barkarolę Fis-dur op. 60, a także Walc Es-dur op. 18 i Etiudę h-moll op. 25 nr 10.
Święto muzyki fortepianowej
Sesja wieczorna rozpocznie się o godz. 17.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13.
Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
