Sobota jest drugim dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego. W porannej sesji wystąpi ośmiu pianistów, wśród nich - reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, który zagra m.in. Fantazję f-moll op. 49. Z kolei w sesji wieczornej zagrają aż trzy kobiety: Yanyan Bao, Diana Cooper i Athena Deng. Wieczorem Polskę reprezentował będzie Piotr Basista. Tego, kto zakwalifikował się do II etapu, dowiemy się 7 października wieczorem.
Yanyan Bao
Sobotnią sesję wieczorną - od godz. 17 - rozpocznie Yanyan Bao z Chin. Pianistka urodziła się 28 listopada 2006 r. Uczyła się w szkole muzycznej przy Konserwatorium Muzycznym Xinghai pod kierunkiem Jay Suna i Vivian Li. Po przyjęciu do Colburn School kontynuuje naukę gry na fortepianie pod kierunkiem Fabia Bidiniego. Miała również okazję uczestniczyć w kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pianistów, takich jak Gary Graffman, Arie Vardi i Sa Chen. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, w tym I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym E-Piano oraz II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Artystów w Cleveland, Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Singapurze (Junior) oraz Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Pekinie. Występowała solo w Chinach, we Francji, Włoszech, w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
W programie jej występu znalazły się Etiuda a-moll op. 25 nr 11, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Ballada g-moll op. 23.
Michał Basista
Melomani usłyszą także Polaka Michała Basistę. Urodzony 30 września 2004 r. artysta studiuje w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Od ponad 10 lat kształci się pod kierunkiem Mileny Kędry.
Umiejętności doskonalił u takich pianistów, jak Andrzej Jasiński, Janusz Olejniczak, Nikolai Demidenko, Marc Laforet, Kevin Kenner czy Ewa Pobłocka. Półfinalista konkursów w Borderland, Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina i „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy.
Wystąpił z recitalami w siedzibie NOSPR, na Zamku Królewskim w Warszawie i na Wawelu w Krakowie oraz w filharmoniach w Żylinie (Słowacja) i Krakowie (Polska), grał m.in. z Lwowską Orkiestrą Kameralną. Stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz krakowskiego Rotary Club.
W jego interpretacji w I etapie zabrzmi Etiuda a-moll op. 25 nr 11, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Ballada g-moll op. 23.
Kai-Min Chang
W tej sesji zagra również Kai-Min Chang z Chińskiego Tajpej. Pianista ten urodził się 15 marca 2001 r. Początkowo kształcił się w Oberlin College and Conservatory w Ohio. Obecnie jest studentem studiów magisterskich w bostońskim New England Conservatory w klasie Danga Thai Sona.
W 2023 r. otrzymał I nagrodę w konkursie w Lublanie, a także został zaproszony do wykonania Rapsodii na temat Paganiniego Rachmaninowa z Orkiestrą Młodzieżową Filharmonii w Tajpej (dyr. Yao-Yu Wu). W 2024 r. zdobył IV nagrodę oraz nagrodę Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego Liverpoolu jako najmłodszy finalista konkursu w Leeds (w finale zaprezentował IV Koncert Beethovena). W tym samym roku wykonaniem II Koncertu Brahmsa z Radiową Słoweńską Orkiestrą Symfoniczną (dyr. Yan Pascal Tortelier) zainaugurował Festiwal Zimowy Lublany.
Pianista wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn fis-moll op. 48 nr 2 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę F-dur op. 38.
Kevin Chen
W wieczornej sesji wystąpi także Kevin Chen z Kanady. Urodzony 7 marca 2005 r.; uczył się prywatnie pod kierunkiem Colleen Athparii, Krzysztofa Jabłońskiego i Marilyn Engle, a obecnie studiuje w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze u Ariego Vardiego. Zwyciężył w konkursach im. Artura Rubinsteina w Tel Awiwie (2023) i Concours de Geneve (2022). Wystąpił na estradach Carnegie Hall, St. John’s Smith Square Hall, a także na festiwalach w La Roque-d’Anthéron, Dusznikach-Zdroju, „Chopin i jego Europa” i Oxford Piano Festival. Od czasu debiutu z Abbotsford Youth Orchestra regularnie grywa z orkiestrami. Towarzyszyły mu m.in. zespoły z Edmonton i Calgary Philharmonic, Tajpej, NAC Orchestra, Filharmonii Warszawskiej, Orchestre de la Suisse Romande, Hungarian National Orchestra.
Kevin Chen zagra Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn c-moll op. 48 nr 1 oraz Walc Es-dur op. 18 i Fantazję f-moll op. 49.
Xuehong Chen
Tuż przed przerwą w wieczornej sesji zagra Xuehong Chen z Chin. Pianista urodził się 12 grudnia 1999 r. Znajduje się na liście Top Talent Training Plan chińskiego Centralnego Konserwatorium Muzycznego. Uczył się u Xinning Zhang, Danwena Wei, a także u Piotra Palecznego podczas studiów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie kształci się u Taihanga Du. Ćwierćfinalista XVIII Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, półfinalista XXI Konkursu w Leeds oraz XI Konkursu im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Jest też laureatem III nagrody Konkursu im. Rosario Marciano w Wiedniu i I nagrody I Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Pekinie. Występował m.in. w Wiedniu, Paryżu (Théâtre des Champs-Élysées) i Żelazowej Woli. Wydał trzy albumy z kompozycjami solowymi, w tym album z utworami Chopina w wytwórni Accentus Music.
W jego wykonaniu podczas I etapu melomani usłyszą Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Zixi Chen
Jako pierwszy po przerwie o godz. 20 wystąpi Zixi Chen z Chin. Urodził się 17 września 2002 r. Studiuje w Wyższej Szkole Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze u Ariego Vardiego. Uczestniczył w kursach mistrzowskich Klausa Bäßlera, Andrzeja Jasińskiego, Kevina Kennera, Katarzyny Popowej-Zydroń, Wojciecha Świtały, Einara Steena-Nokleberga oraz Antonia Pompy-Baldiego. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych, m.in. I nagrody na Konkursie Chopinowskim Azji i Pacyfiku w Daegu, II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Kompozytorów Hiszpańskich w Madrycie, II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Manchesterze oraz III nagrody w Konkursie im. Ettora Pozzoliego w Seregno. W 2021 r. uczestniczył w Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi w Chinach.
W I etapie pianista zagra Etiudę C-dur op. 10 nr 1, Nokturn H-dur op. 62 nr 1 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę As-dur op. 47.
Hoi Leong (Zach) Cheong
Następnie wystąpi również Hoi Leong (Zach) Cheong z Chin/Portugalii. Artysta urodził się 22 maja 2000 r. Jest absolwentem Curtis Institute of Music w Filadelfii. Obecnie kształci się w Juilliard School of Music u Roberta McDonalda. Jest stypendystą Funduszu Muzycznego Bernarda van Zuidena przy Filharmonii w Hongkongu oraz Fundacji Bei Shan Tang. To laureat pierwszych nagród w międzynarodowych konkursach pianistycznych – Chopinowskim w Azji, Steinwaya oraz w Hilton Head. Koncertował z wieloma orkiestrami, m.in. Orkiestrą Młodzieżową Greater Bay Area, Orkiestrą Kameralną Black Pearl z Filadelfii, Musicus Soloists z Hongkongu oraz Młodzieżową Orkiestrą Symfoniczną z Makau.
Pianista zagra Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn Es-dur op. 55 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Diana Cooper
Wieczorną sesję zamkną dwie pianistki. Pierwszą z nich będzie Diana Cooper z Francji / Wielkiej Brytanii. Urodziła się 21 lipca 1997 r. Jest absolwentką Konserwatorium Paryskiego, École normale Alfred Cortot oraz Royal College of Music w Londynie. Jej nauczycielami byli Marie-Josephe Jude, Rena Shereshevskaya, Norma Fisher oraz Philippe Giusiano. Jest laureatką I nagród na międzynarodowych konkursach: Haliny Czerny-Stefańskiej w Poznaniu, Samsona François we Francji, w Vigo oraz w kategorii chopinowskiej na konkursie w Breście. Koncertowała w Salle Cortot, Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Chorwackim Domu w Splicie, Teatrze Filharmonicznym w Oviedo oraz na festiwalach w Nohant i Paryżu. Ostatnio nagrała swoją pierwszą płytę z muzyką Haydna, Ravela i Chopina.
Diana Cooper zagra Etiudę gis-moll op. 25 nr 6, Nokturn Des-dur op. 27 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Balladę F-dur op. 38.
Athena Deng
Ostatnią uczestniczką sobotnich przesłuchań będzie Athena Deng z Kanady, która zagra o godz. 21.30. Pianistka urodziła się 4 stycznia 2003 r. W latach 2017–2020 jako kameralistka brała udział w Young Artist Program w Cleveland Institute of Music pod kierunkiem Daniela Shapiro. Obecnie kształci się w Konserwatorium Nowej Anglii u Danga Thai Sona. Jest laureatką m.in. I nagrody na Konkursie im. Virginii Waring w Palm Springs, I nagrody w Kanadyjskim Konkursie Muzycznym, II nagrody w Kanadyjskim Konkursie Chopinowskim i na Konkursie Chopinowskim Fundacji Kościuszkowskiej razem z nagrodą za najlepsze wykonanie utworów Szymanowskiego, a także III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Williama Knabego. Występowała również jako solistka z orkiestrami Vancouver Metropolitan Orchestra, Filharmonii Narodowej z Waszyngtonu, Filharmonii z Wołgogradu i Uzbekistańską Narodową Orkiestrą Symfoniczną.
W sobotę w jej wykonaniu usłyszymy Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn G-dur op. 37 nr 2, Walc As-dur op. 42 i Balladę F-dur op. 38.
Kolejna sesja przesłuchań I etapu rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.
XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W konkursie bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia - po 13. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
Yuewen Yu
Jako pierwszy podczas dzisiejszej porannej sesji rozpoczynającej się o godz. 10 wystąpi Yuewen Yu z Chin. Pianista urodził się 1 maja 2001 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat. Kształcił się w szkole podstawowej i średniej przy Konserwatorium w Szanghaju. Absolwent Wyższej Szkoły Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze pod opieką Alexandra Schimpfa, obecnie jest studentem Uniwersytetu Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu w klasie Anny Malikovej. Jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. Międzynarodowego Konkursu dla Młodych Pianistów w Ettlingen (III nagroda), Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Orbetello (I nagroda) czy Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego we Friuli-Wenecji Julijskiej (II nagroda ex aequo), a ostatnio w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Mayenne (I nagroda). Koncertował na scenach Chin i Europy, zdobywając doświadczenie w wykonawstwie historycznym i muzyce kameralnej.
Podczas I etapu Yuewen Yu wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn c-moll op. 48 nr 1 oraz Walc As-dur op. 42 i Balladę As-dur op. 47.
Andrey Zenin
W porannej sesji wystąpi również Andrey Zenin (rosyjski pianista „pod neutralną flagą”). Urodził się 18 stycznia 1995 r. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku czterech lat. Kształcił się pod kierunkiem takich pianistów, jak Rimma Skorokhodova, Balázs Szokolay, Thomas Steinhöfel czy Nikolai Demidenko. Jest absolwentem Konserwatorium im. Siergieja Rachmaninowa w Rostowie oraz Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze, gdzie odbywa studia doktoranckie. Ma w dorobku wiele nagród, m.in. na Konkursie Chopinowskim w Darmstadcie (III nagroda i nagroda specjalna za najlepszą improwizację), Międzynarodowym Konkursie „Skavronsky-Inspiration” w Wołgodon´sku (Rosja, I nagroda), Rosyjskim Konkursie im. Semyona Benditskiego w Saratowie (Rosja, III nagroda) oraz Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina dla Młodych Pianistów w Moskwie (II nagroda).
W dzisiaj zagra Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, a także Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę g-moll op. 23.
Jacky Xiaoyu Zhang
Jako następny zagra Jacky Xiaoyu Zhang z Wielkej Brytanii. Pianista urodził się 8 czerwca 2008 r. Ukończył Royal College of Music na kierunkach fortepian i kompozycja. Obecnie studiuje podyplomowo u Dmitrija Aleksiejewa. Jest laureatem trzech I nagród w konkursach pianistycznych o zasięgu międzynarodowym: United Kingdom Piano Open (2020), Alkan-Zimmerman (2022) oraz w Cantu (2023). Występował na wielu festiwalach i w wielu miejscach na całym świecie, współpracując ze znanymi dyrygentami i muzykami. Jego zainteresowania obejmują również pisanie piosenek i produkcję muzyczną.
Podczas I etapu Jacky Xiaoyu Zhang wykona Etiudę a-moll op. 10 nr 2, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc Es-dur op. 18 i Balladę F-dur op. 38.
Yonghuan Zhong
Przed przerwą w porannej sesji wystąpi także Yonghuan Zhong z Chin. Pianista urodził się 9 września 2005 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął pod kierunkiem Wojciecha Świtały w wieku 12 lat. Obecnie kształci się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Do jego ostatnich sukcesów należy III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023). Ponadto zdobył nagrody w takich konkursach, jak Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Halina Czerny-Stefańska in memoriam” (2022), Konkurs Młodych „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy (2021) i wielu innych. Koncertował w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Chinach i Polsce, współpracując m.in. z {oh!} Orkiestrą czy Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus. W 2024 r. nakładem NIFC ukazała się jego płyta zawierająca nagrania występów w ramach II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie.
Pianista w I etapie wykona Etiudę a-moll op. 25 nr 11, Nokturn G-dur op. 37 nr 2 oraz Walc As-dur op. 34 nr 1 i Balladę F-dur op. 38.
Hanyuan Zhu
Po przerwie o 12.30 jako pierwszy wystąpi Hanyuan Zhu z Chin. Pianista urodził się 26 października 2004 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat. Kształcił się pod okiem Yang Yunlin w szkole podstawowej i średniej przy Konserwatorium w Szanghaju. W 2023 r. rozpoczął naukę w Konserwatorium Muzycznym w Oberlinie w klasie Danga Thai Sona. Laureat wielu konkursów pianistycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Grand Prix oraz nagrody za wykonanie mazurka i koncertu), II Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Pekinie (VI nagroda oraz nagroda za wykonanie mazurka) czy XVII Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Ettlingen (III nagroda).
Podczas przesłuchania Hanyuan Zhu zagra Etiudę E-dur op. 10 nr 3, Etiudę h-moll op. 25 nr 10 oraz Walc Es-dur op. 18 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Jingting Zhu
Po nim wystąpi też Jingting Zhu z Chin. Urodził się 28 lutego 2002 r. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. Kształcił się w Średniej Szkole Muzycznej przy Konserwatorium w Szanghaju pod okiem Tinga Zhou. Od 2020 r. jest studentem Juilliard School w klasie Roberta McDonalda. Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez cenionych pianistów, takich jak Gary Graffman, Wha-Kyung Byun, William Grant Naboré, Jörg Demus czy Pi-hsien Chen. Jest laureatem wielu nagród w konkursach pianistycznych, m.in. w Konkursie Pianistycznym Steinwaya dla Młodych Pianistów (I nagroda, 2017), Pianistycznym Konkursie Koncertowym przy Konserwatorium w Szanghaju (I nagroda, 2020) oraz Pianistycznym Konkursie Koncertowym im. Maurice’a Ravela przy Juilliard School (I nagroda, 2024).
Pianista wykona Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Nokturn H-dur op. 62 nr 1, Walc As-dur op. 34 nr 1 i Barkarolę Fis-dur op. 60.
Piotr Alexewicz
W tej sesji melomani usłyszą także reprezentującego Polskę Piotra Alexewicza. Urodzony 9 kwietnia 2000 r.; studiował u prof. Pawła Zawadzkiego we Wrocławiu oraz u Konstantina Scherbakova w Zurychu, kształcił się również pod kierunkiem Nikolaia Demidenki. Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Hilton Head (2025). Dwukrotnie zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ponadto otrzymał Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego na XVIII Konkursie Chopinowskim. W 2024 r. wygrał Konkurs Koncertów na festiwalu PianoTexas oraz konkurs Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii, zdobywając wszystkie nagrody specjalne. Występował w prestiżowych salach, takich jak Filharmonia Berlińska, Salle Cortot w Paryżu, Sala Sao Paulo, NFM, Filharmonia Narodowa czy The Symphony Hall w Osace. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in: Howardem Shelleyem, Carlosem Miguelem Prieto, Andrzejem Boreyką, Markiem Pijarowskim. Nagrał dwa albumy płytowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
Dziś w jego wykonaniu melomani usłyszą Etiudę h-moll op. 25 nr 10, Fantazję f-moll op. 49, Walc As-dur op. 42 i Nokturn E-dur op. 62 nr 2.
Jonas Aumiller
Poranną sesję występem o godz. 14 zamknie Jonas Aumiller z Niemiec. Pianista urodził się 6 sierpnia 1998 r. Ukończył Conservatorio F.A. Bonporti pod kierunkiem Massimiliana Mainolfiego oraz Juilliard School oraz Cleveland Institute of Music pod kierunkiem Sergeia Babayana. Zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Brahmsowskim w Detmoldzie (2021) oraz nagrody na XII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Hamamatsu (Japonia), podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Monzy (2024) oraz na VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Sendai. Pianista koncertował w całej Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Był zapraszany do udziału w prestiżowych festiwalach oraz w cyklu koncertów Winners & Masters. Jako solista współpracował m.in. z Sendai Philharmonic Orchestra czy Orchestra Sinfonica di Milano. W 2023 r. nagrał solowy album z utworami Brahmsa i Liszta.
Aumiller zagra Etiudę cis-moll op. 25 nr 7, Barkarolę Fis-dur op. 60, a także Walc Es-dur op. 18 i Etiudę h-moll op. 25 nr 10.
Święto muzyki fortepianowej
Sesja wieczorna rozpocznie się o godz. 17.
