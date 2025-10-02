Koncertem inauguracyjnym w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się dziś XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, który odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Karola Nawrockiego. „To czas, kiedy Warszawa staje się sercem światowej pianistyki, a najzdolniejsi, młodzi wirtuozi mierzą się z dziełami naszego Mistrza” - napisał prezydent Karol Nawrocki na platformie X.
Wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
To, co w konkursie najważniejsze to muzyka Fryderyka Chopina, dlatego dziś przemówień nie będzie
— powiedział podczas inauguracji wydarzenia dr Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Przywitał obecnych w gmachu Filharmonii przedstawicieli najwyższych władz państwowych, a także władz m. st. Warszawy. Z okazji wydarzenia Para Prezydencka przekazała kosz kwiatów dla artystów biorących udział w koncercie.
Muzyki Fryderyka Chopina granej na fortepianie będziemy od jutra, od godziny 10 rano, słuchać przez trzy tygodnie. Dzisiaj koncert niezwykły dlatego, że usłyszymy czwórkę wybitnych chopinistów, ale nie grających utworów Fryderyka Chopina. Muzykę Chopina w orkiestracji Grzegorza Fitelberga usłyszymy na początku koncertu
— zapowiedział.
Podczas wieczoru wystąpiło czworo zwycięzców poprzednich edycji Konkursu. W interpretacji Bruce’a Liu zabrzmiał V Koncert fortepianowy F–dur op. 103 Camille’a Saint–Saënsa, Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę d–moll Francisa Poulenca zagrali Yulianna Avdeeva i Garrick Ohlsson; a Koncert na 4 fortepiany a–moll (BWV 1065) Johanna Sebastiana Bacha Yulianna Avdeeva, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son. Galę inauguracyjną rozpoczał Polonez A–dur Fryderyka Chopina op. 40 nr 1 w wersji orkiestrowej w opracowaniu Grzegorza Fitelberga. Artyści wystąpili z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.
Dziś rozpoczął się XIX Konkurs Chopinowski – wielkie święto muzyki i geniuszu Fryderyka Chopina. To czas, kiedy Warszawa staje się sercem światowej pianistyki, a najzdolniejsi, młodzi wirtuozi mierzą się z dziełami naszego Mistrza
— napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Przesłuchania I etapu rozpoczynają się w piątek. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka potrwa do 23 października.
W tegorocznym Konkursie Chopinowskim weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów urodzonych w latach 1995-2009. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów, Kanada i Stany Zjednoczone - po pięciu, Korea Południowa - czterech, Chińskie Tajpej, Wielka Brytania i Włochy - po trzech, Francja - dwóch, podobnie dwóch pianistów występuje pod neutralną flagą, a po jednym artyście przyjedzie z Niemiec, Portugalii, Malezji, Czech, Hongkongu, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii oraz Wietnamu.
Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.
Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Powołany w 2001 r. instytut jest największym na świecie centrum chopinowskim, które promuje, chroni, bada i upowszechnia dziedzictwo Fryderyka Chopina.
