Kultura to przestrzeń wyobraźni, tożsamości i spotkania – jednocześnie może być narzędziem społecznej transformacji. W roku spółdzielczości warto zastanowić się, jak kultura wspierana przez organizacje spółdzielcze i fundacje może budować wspólnotę lokalną i umacniać więzi społeczne.
Fundacja Stefczyka angażuje się w przedsięwzięcia kulturalne: jednym z przykładów jest wsparcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej w Pelplinie. Dzięki temu wydarzeniu możliwe jest nie tylko przyciąganie artystów i publiczności, ale zachowanie dziedzictwa i budowanie przestrzeni, w której kultura łączy pokolenia.
Modele spółdzielcze mogą inspirować instytucje kultury: biblioteki, domy kultury czy teatry mogą działać w modelu członkowskim lub spółdzielczym – członkowie współdecydowaliby o repertuarze, inicjatywach, finansowaniu. To buduje przywiązanie i współodpowiedzialność.
W wielu regionach Polski powstają kooperatywy artystyczne i spółdzielnie twórców — artyści zrzeszają się, by wspólnie zarządzać galeriami, organizować wydarzenia, dzielić koszty i udostępniać przestrzeń. Taki model umożliwia przetrwanie w trudnych warunkach rynkowych, a jednocześnie tworzy przestrzeń autorskiej współpracy.
W roku spółdzielczości niech kultura będzie przykładem, że współdziałanie wzbogaca — nie tylko artystycznie, ale społecznie. Fundacja Stefczyka, wspierając projekty kulturalne, przypomina, że wartości spółdzielcze to także troska o wspólne dziedzictwo i przestrzeń dla wyrażania wspólnotowej tożsamości.
Partnerem artykułu jest FUNDACJA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/741988-kultura-w-duchu-wspolpracy
