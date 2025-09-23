W wieku 87 lat zmarła koło Paryża gwiazda światowego kina Claudia Cardinale - podała agencja AFP. Włoska aktorka od lat mieszkała we Francji. Zagrała w najsłynniejszych filmach wybitnych włoskich reżyserów: Luchino Viscontiego, Federico Felliniego i Sergio Leone.
Claudia Cardinale urodziła się w Tunisie, w okupowanej przez Francję Tunezji 15 kwietnia 1938 roku. Jej rodzice pochodzili z Sycylii. Początkowo mówiła po francusku, arabsku i w dialekcie sycylijskim.
Po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w latach 50. ub. wieku razem ze swoimi kolegami z klasy w filmie krótkometrażowym francuskiego reżysera Rene Vautiera, który został zauważony na festiwalu w Berlinie. Wtedy zaczęła otrzymywać kolejne propozycje ról.
Jacques Baratier powierzył jej małą rolę we francusko-tunezyjskim filmie „Goha”, gdzie wystąpiła u boku Omara Sharifa. To był jej kinowy debiut w pełnometrażowym filmie fabularnym.
Kiedy w 1957 roku Claudia Cardinale wygrała konkurs na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji, otrzymała w nagrodę wycieczkę na festiwal filmowy w Wenecji. Wkrótce potem przeniosła się do Rzymu i rozpoczęła naukę w szkole aktorskiej.
Na początku lat 60. była już jedną z najpopularniejszych włoskich aktorek. Jej kariera przypadła na czas wielkiego rozkwitu włoskiego kina.
W latach 60. wystąpiła w wielu najważniejszych filmach, które przeszły do historii włoskiego kina. To między innymi „Rocco i jego bracia”(1960), „Lampart”(1963) Luchino Viscontiego, „Il bell’Antonio” (1960) Mauro Bologniniego , „8 i pół” Federico Felliniego (1963).
Aktorka podbiła też Hollywood dzięki swoim rolom w „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone czy w „Różowej Panterze” Blake’a Edwardsa.
Choć uroda aktorki była powszechnie podziwiana przez wielbicieli i prasę, jej głos okazał się problemem. We włoskich produkcjach zatrudniano lektorkę do podkładania głosu pod kwestie Cardinale. Jej barwa - niska i nieco zachrypnięta - kontrastowała z granymi przez nią postaciami eterycznych, dziewczęcych bohaterek. Dopiero w „8 i pół” pozwolono jej mówić w filmie swoim własnym głosem.
Ponad 90 filmów
Łącznie zagrała w ponad 90 filmach.
W 1993 roku podczas festiwalu w Wenecji otrzymała Złotego Lwa za całokształt pracy twórczej oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.
Od 1999 r. aktorka pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO.
Zawsze uważałam, że skandale i wyznania nie są konieczne, by być aktorką. Nigdy nie odsłaniałam swojej duszy czy ciała w filmach. Tajemniczość jest bardzo ważna
— przyznała w jednym z wywiadów.
Choć zdecydowała się nie epatować nagością, zdobyła pozycję seks- symbolu lat 60.
Przed rokiem Claudia Cardinale pożegnała Alaina Delona, z którym zagrała w kultowym „Lamparcie”. „Na zawsze Twoja, Angelica” - podkreśliła gwiazda złotych czasów kina nawiązując do postaci, którą odtwarzała w jednym z najsłynniejszych włoskich filmów.
