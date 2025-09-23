Trwają badania toksykologiczne po zgonie Stanisława Soyki. Dopiero po uzyskaniu wyników i po zapoznaniu się z nimi biegły lekarz z zakresu medycyny wypowie się na temat przyczyny i mechanizmu śmierci artysty – dowiedziała się PAP w prokuraturze.
Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział PAP, że w związku z nagłym zgonem nie jest jeszcze znana przyczyna śmierci artysty. Trwają badania toksykologiczne.
Dopiero po uzyskaniu wyników badań toksykologicznych i po zapoznaniu się z tymi wynikami biegły lekarz z zakresu medycyny będzie mógł się wypowiedzieć o przyczynie i mechanizmie śmierci pokrzywdzonego
— dodał prokurator Duszyński.
Sekcja zwłok Stanisława Soyki
25 sierpnia została przeprowadzona sekcja zwłok Stanisława Soyki. Z uwagi na to, że biegły nie umiał jednoznacznie określić przyczyny śmierci, zostały zlecone dalsze badania.
Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych
— podawała w sierpniu prokuratura.
Stanisław Soyka - wybitny muzyk, wokalista i kompozytor, zmarł nagle 21 sierpnia br., tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. Artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.
Śledztwo w sprawie śmierci artysty prowadzi Prokuratura Rejonowa w Sopocie z art. 155 kk. W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich. Przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby – podawała po zgonie i wszczęciu śledztwa prokuratura.
tt/PAP
