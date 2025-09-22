Uroczystą Galą Wręczenia Nagród w Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie zakończył się XXXIX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalana” 2025. Tegoroczna edycja cieszyła się nie tylko dużą ilością zgłoszeń i patronów, ale także zainteresowaniem publiczności. Swoim błogosławieństwem uczestników i organizatorów obdarzył również papież Leon XIV.
Festiwal „Niepokalana” odbywał się w tym roku w dwóch miejscach. W dniach 19-20 września w Sali Audiowizualnej Domu św. Józefa przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie prezentowano filmy nominowane do nagród oraz odbywały się – transmitowane na żywo na kanale YouTube Festiwalu – spotkania autorskie z reżyserami wyświetlanych filmów. Festiwal zwieńczyła Uroczysta Gala Wręczenia Nagród, podczas której zostały wręczone statuetki św. Maksymiliana, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Główną nagrodą XXXIX MKFFiM „Niepokalana” 2025 była złota statuetka Grand Prix św. Maksymiliana.
Na tegoroczny Festiwal zgłoszono prawie 130 dzieł filmowych, radiowych, multimedialnych oraz fotografii z 5 kontynentów. Filmy i audycje radiowe poświęcone były tematyce religijnej, patriotycznej, historycznej, edukacyjnej i ważnej społecznie. W tym roku nagrodzone zostały również aplikacje i programy multimedialne oraz – po raz pierwszy w historii Festiwalu – fotografie.
W tym roku myślę, że wszystkich członków Jury zaskoczył wysoki poziom zgłoszonych materiałów
— ocenia przewodniczący Jury ks. dr Ryszard Gołąbek SAC.
To było takie odbicie w górę w porównaniu z poprzednimi latami. Sporo filmów było zagranicznych, zresztą, nawet nagrodzonych, więc rzeczywiście poziom filmów na festiwalu był w tym roku zaskakująco dobry
— podsumował ks. Ryszard Gołąbek.
Laureatem Grand Prix XXXIX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalana” 2025 jest film „Nefarious” („Złowrogi”) w reżyserii Chucka Konzelmana i Cary’ego Solomona, a którego dystrybutorem na Polskę jest Rafael Film. W tym roku dyrektor Rafael Film, Przemysław Wręźlewicz wielokrotnie wchodził na scenę, aby odebrać nagrody w imieniu nagrodzonych zagranicznych reżyserów, gdyż wielu laureatów XXXIX edycji Festiwalu „Niepokalana” to film dystrybuowanych właśnie przez Rafael Film.
W naszej ofercie mamy filmy bardzo różne, bo i fabularne, dokumentalne, dokumenty fabularyzowane. Obserwujemy, że dla naszej publiczności najważniejsza jest i prawdziwość duchowa i emocjonalna tych filmów
— podkreśla dyrektor Rafael Film.
„Złowrogi” to film, który wprowadziliśmy do kin na przełomie grudnia i stycznia. Przyciągnął dość sporą liczbę widzów. Ten film jak chodzi o Rafael Film czy Festiwal „Niepokalana” może wydawać się niespodziewany, ponieważ jest to thriller. Jest on jednak oparty na schemacie listów starego diabła do młodego ze słynnego dzieła C.S. Lewisa. Ten film to opowieść o spieraniu się dobra ze złem
— podkreśla Przemysław Wręźlewicz.
Dzisiaj Festiwal dobiega końca, ale jako organizatorzy nie zwalniamy tempa. Już dziś myślimy o przyszłorocznej, czterdziestej, a więc jubileuszowej edycji, której jak najlepsza organizacja jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem
— zapewnia ks. dr Krzysztof J. Gryz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego MKFFiM „Niepokalana”, rzecznik prasowy Festiwalu.
Scena Ołtarzew jest godną przestrzenią, czego też dziś doświadczyliśmy, aby to właśnie tutaj organizować kolejne edycje Festiwalu, rozwijać go i podnosić jego rangę
— zaznacza ks. rzecznik.
Organizatorzy planują rozszerzenie formuły Festiwalu nie tylko o dodatkowy dzień, ale także przez zwiększoną liczbę projekcji.
Seminarium Księży Pallotynów dysponuje znacznie większymi możliwościami technicznymi i lokalowymi
— zauważa dyrektor XXXIX MKFFiM „Niepokalana” Marta Sieńska OFS.
Moglibyśmy tutaj organizować kilka projekcji równocześnie, np. z podziałem na bloki tematyczne, a zatem nie tylko zaprezentować widzom całą gamę dzieł zgłoszonych na daną edycję, ale także sięgnąć do naszych archiwów, w których przechowujemy kilka tysięcy filmów, zgłoszonych do konkursu na przestrzeni 4 dekad istnienia Festiwalu
— podkreśla Marta Sieńska OFS.
Z uwagi na to, że przyszłoroczna, czterdziesta edycja, miejmy nadzieję, odbędzie się w pallotyńskim seminarium w Ołtarzewie, widzowie będą mogli skorzystać także z dostępnego na miejscu zaplecza noclegowego, a przez to jeszcze głębiej przeżyć Festiwal
— dodaje dyrektor „Niepokalanej”.
Pytany o plany na przyszłość „Niepokalanej” rzecznik prasowy Festiwalu, uśmiechając się delikatnie, stwierdził:
Planów mamy wiele, ale wszystko leży w rękach Bożej Opatrzności, Niepokalanej i św. Maksymiliana. Zależy nam na tym, aby z jeszcze większym profesjonalizmem oraz rozmachem zorganizować kolejny Festiwal. Rzymska liczba przyszłej edycji to XL i to również nas zobowiązuje jako organizatorów
— zaznaczył ks. dr Krzysztof Gryz.
Jak wiemy, Festiwal, od początku jego istnienia – niegdyś pod nazwą „Niepokalanów”, a dziś „Niepokalana” – organizuje Katolickie Stowarzyszenie Filmowe im. św. Maksymiliana Marii Kolbe. I rzeczywiście, głównym celem stowarzyszenia jest przede wszystkim organizacja Festiwalu. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Pragniemy organizować spotkania filmowe w kinach i parafiach w całej Polsce, a we współpracy z najważniejszymi ośrodkami naukowymi – międzynarodowe konferencje naukowe. Nie zabraknie także czegoś dla ducha, tj. rekolekcji dla dziennikarzy, filmowców i twórców
— wylicza ks. dr Krzysztof J. Gryz.
Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej ksfniepokalana.pl oraz naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie na pewno będziemy informować o tych przedsięwzięciach. Na razie jednak musi się okazać, czy to, co rodzi się w naszych sercach, nasze pomysły, czyli to małe „w”, zgadza się z dużym „W”, czyli z wolą Niepokalanej
— podsumował ks. rzecznik.
Pełna lista nagrodzonych na XXXIX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów „Niepokalana” 2025:
GRAND PRIX
Chuck Konzelman, Cary Solomon – „Złowrogi (Nefarious)”
FILM FABULARNY
II miejsce – S. Teresa María Perez, „La Séptima Corona. Mártires de la Visitación” III miejsce – David Cheban, „Anointing of the sick”
FILM DOKUMENTALNY KLASYCZNY
I miejsce – Santos Blanco, „Wolni. Podróż do wnętrza” I miejsce – Tim Moriarty, Christian Surtz, „Carlo Acutis. Plan na życie” II miejsce – Jacek Międlar, „Sąsiedzi. Ostatni świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach” II miejsce – Mariusz Pilis, „21.37” III miejsce – Gabriela Mruszczak, „Kuchnia pani Marty” III miejsce – Korek Bojanowski, „Wiara ‘44” Wyróżnienie – Krzysztof Kasprzak, „Miało nie żyć” Wyróżnienie – Maciej Sikorski, „Exit, czyli rzecz o wychodzeniu z niewoli”
FILM DOKUMENTALNY FABULARYZOWANY
I miejsce – Juan Carlos Salas Tamez, „The Great Warning” II miejsce – Andrés Garrigó, Pablo Moreno, „Maryja. Matka ludzkości” II miejsce – Michał Kondrat, „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” III miejsce – Robert Młynarski, „Zablokować most” III miejsce – Michał Szymanowicz, „Rycerz” Wyróżnienie – Andrés Garrigó, „Serce Ojca” Wyróżnienie – Rafał Bryll, „Gdy kwitną kasztany. Nasz Nazaret”
FILM EDUKACYJNY
I miejsce – Aleksandra Fudala, „Czerwona zaraza” II miejsce – Krzysztof Żurowski, „Jasna Góra bez tajemnic” II miejsce – Łukasz Rataj, „Psalm 131” III miejsce – Mirosław Olszycki, „Kontynent nadziei. Polacy w Ameryce Południowej” Wyróżnienie – Andrzej Siedlecki, „Ja Mikołaj Kopernik” Wyróżnienie – ks. dr Krzysztof Gryz, Marta Sieńska OFS, „Pani Mazowsza”
PROGRAM TELEWIZYJNY / WIDOWISKO TELEWIZYJNE
I miejsce – Przemysław Wysogląd SJ, „Dzieci Golgoty” II miejsce – Mikołaj Cempla, „Gorzkie żale. Część I” III miejsce – Łukasz Rataj, „Psalm 131” Wyróżnienie – Irmina Śliwińska, „On wraca”
FILM AMATORSKI
I miejsce – Kamil Śliwa, Gabriela Kaźmierczak, Michał Ziemka, „Cisza i modlitwa: Klasztor Benedyktynek w Sierpcu” II miejsce – Maria Żyła, „Chodził tam, gdzie inni się bali” III miejsce – ks. dr Waldemar Prondziński, „Misja”
TELEDYSK
I miejsce – Grzegorz Kiciński, „Anioły miłosierdzia” II miejsce – Tamer Samir, „Cisza eremity” III miejsce – Tomasz Jarosz, „Kochać” Wyróżnienie – Fundacja Mocni w Duchu, „To TY” Wyróżnienie – Magdalena Myjak, „Królestwo światła”
SŁUCHOWISKO RADIOWE
I miejsce – Małgorzata Żurakowska, „Gietrzwałd 1877” II miejsce – Grzegorz Kiciński, „Rany niewinnych – Droga Krzyżowa – Stacja Ukraina”
REPORTAŻ / AUDYCJA CYKLICZNA
I miejsce – Dominika Dębska, „Od ucha do ducha. Muzyczne ścieżki ku niebu” II miejsce – Alicja Pietruczuk, Joanna Sikora, „Stare jak świat” II miejsce – Andrzej Urbański, „Cisza woła” III miejsce – Alicja Samolewicz-Jeglicka, „Caritina” Wyróżnienie – s. Kamila Nowicka, „Przez rozum do serca z Benedyktem XVI”; „O Aniołach w Biblii” Wyróżnienie – ks. Mariusz Sokołowski SChr, „Ks. Stanisław Streich – męczennik za wiarę (w drodze ku beatyfikacji)”
PROGRAM MULTIMEDIALNY / APLIKACJA MOBILNA
I miejsce – Wojciech Ziółek SJ, Natalia Płońska, „Modlitwa w drodze” II miejsce – Dawid Sojda, Jacek Kuśmierzak (Tech-Studio S.C.), „Parochialis” III miejsce – Marek Woś (Fundacja Królowej Różańca Świętego), „Nowenna Pompejańska i Różaniec” Wyróżnienie – ks. Jakub Nagi (Mobitouch Sp. z o.o.), „Radio Via”
FOTOGRAFIA
I miejsce – Franciszek Kupczyk, „Nawiedzenie”, „Ora et labora”, „Śluby” II miejsce – Kamil Dzioba, „Mistyczny poranek” III miejsce – Przemysław Rura, „Blask w ciemności” Wyróżnienie – Krzysztof Marek Nowak, „Królewski kościół”
