W dniach 19-21 września odbywa się w Polsce XXXIX Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów „Niepokalana” 2025. Od 1986 roku, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbe, gromadzi twórców filmowych, radiowych i multimedialnych, a od tego roku również fotografów. Papież Leon XIV udzielił festiwalowi osobistego błogosławieństwa. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj Mszą Świętą inauguracyjną pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego.
Mszą świętą inauguracyjną pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Romualda Kamińskiego, ordynariusza Diecezji Warszawsko - Praskiej. Następnie w Sali Środków Audiowizualnych w Domu św. Józefa przy Parafii Matki Bożej Częstochowskie w Józefie, ul. Piotra Skargi 24 nastąpiło oficjalne otwarcie tegorocznej edycji Festiwalu przez dyrektor, p. Martę Sieńską OFS.
Członkowie KSF podkreślają, że „Niepokalana” to nie tylko okazja do uhonorowania twórców, ale także święto wszystkich mediów.
To dla nas ogromna radość i zaszczyt, że Ojciec Święty Leon XIV udzielił naszemu wydarzeniu osobistego błogosławieństwa. Cieszymy się również z objęcia Festiwalu patronatem tak znaczących instytucji, jak Dykasteria ds. Kultury i Edukacji Stolicy Apostolskiej i Konferencja Episkopatu Polski. Odbieramy to jako wyraz uznania dla naszej misji oraz zachętę, by „Niepokalana” zawsze była miejscem autentycznego dialogu i spotkania, w którym sztuka, wiara i media mogą wspólnie służyć człowiekowi
— mówi Marta Sieńska OFS, Dyrektor XXXIX MKFFiM „Niepokalana” 2025.
Prawie 130 dzieł w 11 kategoriach
Do konkursu w tegorocznej edycji zgłoszono prawie 130 dzieł w 11 kategoriach, z czego 80 to filmy z kilkunastu krajów całego świata. Zdaniem organizatorów, poziom zgłoszonych w tym roku dzieł był naprawdę bardzo wysoki.
W pierwszej kolejności wszystkie zgłoszenia zostały skierowane do Komisji Selekcyjnej, której zadaniem było zweryfikowanie każdego utworu pod kątem formalnym oraz jego wstępna ocena merytoryczna
— zdradza tajniki pracy Komitetu Organizacyjnego jego przewodniczący ks. dr Krzysztof J. Gryz, rzecznik prasowy Festiwalu.
Ponieważ na tegoroczną edycję zgłoszono wiele bardzo dobrych, a nawet wybitnych dzieł, do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się znaczna ich część
— dodaje ksiądz rzecznik.
Finał w Niedzielę Środków Masowego Przekazu
Drugi etap to obrady Jury: Filmowego, Radiowego, Multimedialnego i Fotograficznego. W każdym z nich zasiadały osoby specjalizujące się w danej dziedzinie. Na początku września każde z Jury przekazało Organizatorowi ostateczne werdykty, których ogłoszenie nastąpi podczas Uroczystej Gali Wręczenia Nagród w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów) w Ołtarzewie 21 września br.
Dzień, w którym odbywa się finał Festiwalu, czyli trzecia niedziela września, nie jest przypadkowy. Tego dnia Kościół w Polsce obchodzi Niedzielę Środków Społecznego Przekazu
— stwierdza Marta Sieńska OFS.
Chcemy, aby nasz Festiwal był nie tylko okazją do nagrodzenia twórców za ich pracę na rzecz dobrej kultury, ale także przestrzenią budowania wspólnoty pomiędzy twórcami a odbiorcami, a także pomiędzy wszystkimi mediami w Polsce i na świecie. Ta jedność jest nam bardzo potrzebna, bo to ona odzwierciedla wiarygodność naszej misji
— zauważa Dyrektor.
Dla miłośników dobrego kina szczególną wartość mogą stanowić zwłaszcza pierwsze dwa dni „Niepokalanej”. To wtedy w Sali Audiowizualnej Domu św. Józefa przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie k. Otwocka odbywają się całodzienne projekcje filmów nominowanych do nagród, a także spotkania autorskie z reżyserami.
Niestety dzień ma określoną liczbę godzin, przez co jako organizatorzy musieliśmy podjąć trudną decyzję i ograniczyć emisję filmów tylko do wybranych tytułów. Gwarantujemy jednak, że każdy z nich jest wart obejrzenia
— zapewnia Dyrektor MKFFiM „Niepokalana” 2025.
Jednocześnie podkreśla, że w przyszłym roku cały Festiwal odbędzie się najprawdopodobniej w Ołtarzewie, gdzie warunki techniczne umożliwiają przeprowadzenie przynajmniej dwóch równoległych projekcji.
Nie tylko liczba, ale także różnorodność zgłoszonych dzieł na tegoroczną edycję Festiwalu, jest ogromna
— dodaje ks. dr Krzysztof J. Gryz, rzecznik prasowy Festiwalu.
Są to filmy religijne, ale także patriotyczne, historyczne, edukacyjne czy podejmujące ważne tematy społeczne. Wśród nich znajdują się m. in.: „Carlo Acutis. Plan na życie”, „Rycerz”, „Czerwona zaraza”, „Gdy kwitną kasztany. Nasz Nazaret”, „Treny Jana Kochanowskiego”, „Wolni. Podróż do wnętrza” (Libres), „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”, „Wielkie ostrzeżenie” (The Great Warning), „Maryja. Matka ludzkości”, czy „21.37”, a także inne krótkometrażowe filmy dokumentalne i amatorskie
— podkreśla ks. rzecznik.
Tegoroczna edycja „Niepokalanej” może poszczycić się również największą w historii liczbą patronatów medialnych, których pełna lista znajduje się na stronie Stowarzyszenia i Festiwalu www.ksfniepokalana.pl, a do ich grona zalicza się również nasza redakcja. Wśród patronów honorowych XXXIX MKFFiM „Niepokalana” 2025 można znaleźć także m.in. Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, Przewodniczącego KEP abp. Tadeusza Wojdę SAC, abp. Adriana Galbasa SAC, Metropolitę Warszawskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. W Komitecie Honorowym znaleźli się także kard. Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki, abp Józef Kupny, Metropolita Wrocławski i abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.
Pełna lista patronów, partnerów oraz program wydarzenia znajdują się na jego stronie internetowej. Organizatorzy zachęcają również do obserwowania profili Festiwalu w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco pojawiają się informacje dotyczące „Niepokalanej”. Niektóre z punktów programu, tj. otwarcie Festiwalu, spotkania autorskie czy Uroczysta Gala Wręczenia Nagród mają być transmitowane na kanale YouTube @ksfniepokalana. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
Patronem medialnym wydarzenia jest m.in. portal wPolityce.pl.
