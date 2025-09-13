Członkowie zespołu Big Cyc zostali odznaczeni przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis. „Błaznowanie w Polsce to jest od lat niezwykle ważna misja społeczna” - skwitował w mediach społecznościowych odznaczony Krzysztof Skiba. Przypominamy jego bogatą „dyskografię” niechęci do PiS.
Wokalista i autor tekstów zespołu Big Cyc poinformował o otrzymaniu odznaczenia w mediach społecznościowych.
Śpieszę Państwa poinformować, że wczoraj podczas uroczystej gali w Łodzi, otrzymałem wraz z moimi kolegami z zespołu Big Cyc medale Gloria Artis. Są to medale przyznawane przez Ministerstwo Kultury za wybitne osiągnięcia artystyczne. 37 lat na scenie, które zaowocowało ponad dwudziestoma albumami z piosenkami, które zna cała Polska. Tysiące zagranych koncertów, które sprawiały Polakom radość i frajdę. Złote i Platynowe Płyty, dziesiątki teledysków i udział we wszystkich najważniejszych festiwalach oraz akcjach charytatywnych. A ponadto koncerty dla Polaków w USA, Kanadzie, Anglii, Irlandii, Szkocji, Belgii, Holandii, Szwecji, Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Dziękujemy za docenienie. Nadal będziemy nieść Wam w swoich piosenkach radość i zabawę, a kiedy trzeba także zadumę i gorzkie refleksje. Błaznowanie w Polsce to jest od lat niezwykle ważna misja społeczna
— napisał Krzysztof Skiba.
Jak wynika ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Medal został przyznany 26 lutego bieżącego roku, wręczony natomiast był wczoraj.
Polityczne wzmożenie
Wokalista i autor tekstów zespołu Big Cyc Krzysztof Skiba jest głośną postacią polskiej sceny muzycznej od lat 80. Nie stroniący od kontrowersji muzyk dał się jednak poznać w ciągu całej swojej kariery także z mocnego zaangażowania politycznego, w którym nie przebiera w słowach i środkach.
W ostatnich latach można wręcz odnieść wrażenie, że działalność Krzysztofa Skiby bardziej koncentruje się na komentowaniu bieżących wydarzeń politycznych i społecznych. Nie jest też żadną tajemnicą, że wokalista pozycjonuje się wyraźnie po jednej ze stron politycznego sporu w Polsce i nie kryje swej niechęci, wręcz nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości.
Podkreślał też przed wyborami parlamentarnymi 2023 r., że głosował na ówczesną opozycję, gdyż miała być „mniej obrzydliwa od PiS”.
Nienawiść do PiS
Jedną z wielu szokujących wypowiedzi, jakimi „popisywał się” Krzysztof Skiba były te dotyczące życzenia śmierci prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. 29 września 2023 roku podczas jednego z koncertów w swoim stylu żartował, życząc - expressis verbis - śmierci Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Zapowiadałem Krzysztofa Krawczyka, Krzysztof Krawczyk nie żyje. Zapowiadałem Jerzego Połomskiego - nie żyje. Zbigniewa Wodeckiego - nie żyje. Marzę o tym, żeby zapowiedzieć Jarosława Kaczyńskiego
— mówił wówczas Krzysztof Skiba.
CZYTAJ TAKŻE: Wokalista zespołu Big Cyc życzy śmierci prezesowi PiS?! Żenujący żart Skiby podczas koncertu, prymitywny rechot publiczności
Innym wyczynem Skiby i całego Big Cyc było m.in. wydanie w 2016 roku płyty pt. „Czarne słońce narodu”, gdzie na okładce tego wydawnictwa zamieszczono… zniekształcony wizerunek Jarosława Kaczyńskiego z kotem. Tytuł jednej z piosenek na tej płycie brzmi: „Antoni wzywa do broni”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Ordynarna promocja Skiby u Kuźniara i kolejny atak na TVP: „To jaskinia kłamstwa, kłamie się tam na okrągło, pierze mózgi”
Kompleks Jarosława Kaczyńskiego widać u Krzysztofa Skiby bardzo wyraźnie, gdyż wokalista wysłał w 2019 r. list do prezesa PiS, w którym w kpiący sposób powiązał jego osobę, a także Kościół katolicki z ówczesnymi zajściami podczas Marszu Równości w Białystoku, gdzie przeciwko maszerującym wystąpiła kontrmanifestacja.
ZOBACZ TAKŻE: Skiba próbuje być śmieszny. Muzyk pisze do prezesa PiS: „Pokazaliśmy całej Polsce i światu, że nie ma w Białej Polsce miejsca dla zboków”
Cóż, co jak co, ale gorąca niechęć - delikatnie mówiąc - Krzysztofa Skiby do PiS nie przeszkodziła MKiDN w odznaczeniu go. Można się nawet zastanowić, czy nie była główym motywem.
