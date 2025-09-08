Hiszpania nie weźmie udziału w następnym konkursie piosenki Eurowizji, jeśli będzie w nim uczestniczyć Izrael – zasugerował hiszpański minister kultury Ernest Urtasun. Z kolei wicepremier liderka lewicowego bloku Sumar – Yolanda Diaz, której rząd Izraela zakazał wjazdu w reakcji na wprowadzenie przez Madryt obostrzeń w relacjach z Tel Awiwem - wezwała do zerwania stosunków z rządem premiera Benjamina Netanjahu.
Eurowizja bez Hiszpanii?
Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo
— powiedział minister w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La 1.
Choć Urtasun podkreślił, że decyzja o udziale Hiszpanii w Eurowizji należy do publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego RTVE, to w przypadku dopuszczenia Izraela do konkursu „trzeba będzie podjąć kroki” w tej sprawie.
Następny konkurs Eurowizji, organizowany przez Europejską Unię Nadawców (EBU), odbędzie się w stolicy Austrii – Wiedniu, w połowie maja 2026 r.
Słoweński nadawca publiczny RTVSLO poinformował niedawno, że Słowenia nie weźmie udziału w następnej Eurowizji, jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu – przypomniał dziennik „ABC”.
Rząd Hiszpanii, a szczególnie Sumar – mniejszościowy koalicjant, którego członkiem jest Urtasun - od dawna ostro krytykuje działania izraelskiej armii w Strefie Gazy. W poniedziałek premier Pedro Sanchez ogłosił całkowite embargo na handel bronią z Izraelem w celu wywarcia presji na rząd Benjamina Netanjahu.
Rząd Hiszpanii domaga się też od Unii Europejskiej bardziej zdecydowanych działań wobec Izraela, przypisując mu wywołanie kryzysu humanitarnego w Strefie Gazy.
Hiszpania, podobnie jak Słowenia, uznała Palestynę wiosną 2024 r.
„Trzeba zerwać stosunki z reżimem Netanjahu”
Dziś robimy bardzo ważny krok dzięki embargu, z wyjątkiem jednej kwestii: trzeba zerwać stosunki z reżimem Netanjahu – powiedziała z kolei liderka Sumaru w wywiadzie dla telewizji La Sexta.
Tego samego dnia Sanchez potępił na portalu X zamach we wschodniej Jerozolimie, w którym zginęło sześć osób, w tym obywatel Hiszpanii.
W tym samym czasie, gdy premier Hiszpanii atakował Izrael, palestyńscy terroryści atakowali i zamordowali sześciu Izraelczyków
— napisał na X szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar.
Minister zareagował też na informację o tym, że Hamas pochwalił poniedziałkową decyzję Hiszpanii o embargu na broń dla Izraela.
To już mówi wszystko. (…) Czasy inkwizycji, prześladowań i wypędzeń już minęły. Izrael jest silnym i suwerennym państwem
— dodał Saar, odnosząc się do historii, w tym wypędzenia Żydów z Hiszpanii w 1492 r.
Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób. W wyniku izraelskiego odwetu zginęło ponad 64,4 tys. Palestyńczyków.
