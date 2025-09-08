„Czas walki z Bogiem” prof. Andrzeja Nowaka. Książka, która ostrzega, i diagnozuje duchowy stan Polski i Europy. Czy Polska może istnieć bez chrześcijaństwa? Prof. Andrzej Nowak odpowiada: nie. I pokazuje, dlaczego jesteśmy dziś w samym centrum duchowej wojny trwającej od pokoleń.
W książce pt. „Czas walki z Bogiem” (wyd. Biały Kruk), prof. Andrzej Nowak odtwarza kolejne etapy zmagania się ideologii z Kościołem, pokazuje, że mamy do czynienia z procesem systemowym, celowym i narastającym. Z sekularyzacją nie jako skutkiem ubocznym nowoczesności, ponowoczesności, poststrukturalizmu – wszystkich odsłon ideologii Marksistowskiej, lecz jako programem, za którym stoją konkretne siły ideowe, instytucje, media i polityczne interesy.
To nie jest książka o przeszłości. To opowieść o teraźniejszości i ostrzeżenie na przyszłość. Jak bardzo aktualne jest to ostrzeżenie widzimy teraz. W toczącej się kolejnej odsłonie walki lewicy ze społeczeństwem instrumentem jakim został program szkolny forsowany przez MEN, niewinnie nazwany przez „edukacją zdrowotną.”
Wojna z Bogiem jako strategia światopoglądowej przebudowy Europy
Sekularyzacja, jak pokazuje Nowak, nie zaczęła się wczoraj. Jej pierwsze falowe uderzenie przyszło wraz z rewolucją francuską, która zmiotła religijną tożsamość monarchii i zastąpiła ją kultem rozumu i kultem państwa. Druga fala, znacznie brutalniejsza, związana była z komunizmem, zwłaszcza jego wersją bolszewicką.
„Tam, gdzie nie ma miejsca na prawdę Ewangelii, szybko wchodzi tyrania kłamstwa” – Czas walki z Bogiem, prof. Andrzej Nowak
Nowak pokazuje, że bolszewicy traktowali walkę z Kościołem nie jako epifenomen– doraźne narzędzie uprawiania polityki, ale jako rdzeń nowego systemu społecznego. System bez Boga miał być zarazem systemem bez prawdy, bez sumienia, bez odpowiedzialności. Miał stworzyć nowego człowieka.
Dziś nie morduje się księży, ale usuwa religie z przestrzeni publicznej. Zmienia się taktyka, ale cel pozostaje ten sam: wyrugować chrześcijaństwo jako fundament cywilizacji.
Polska jako przeszkoda dla projektu laicyzacyjnego
Polska, jak zauważa autor, przez wieki była miejscem oporu wobec sekularyzacji. To tu Kościół wspierał naród w walce o wolność. To tu Jan Paweł II rozbudzał ducha oporu wobec systemu komunistycznego. I właśnie dlatego Polska stała się celem szczególnego ataku.
Współczesna fala sekularyzmu przybiera formy legislacyjne, medialne i edukacyjne. Uczy dzieci, że religia to sprawa prywatna. Wprowadza neutralność światopoglądową, która faktycznie jest ateizmem państwowym. Redefiniuje wartości: miłosierdzie staje się tolerancją, grzech staje się wyborem.
Nie wystarczy już być neutralnym wobec wiary. W wielu środowiskach wymagane jest jej aktywne odrzucenie. To nowy totalitaryzm – tym razem miękki, ale skuteczniejszy
– pisze autor książki „Czas walki z Bogiem”.
Od frontu fizycznego do frontu kulturowego
Prof. Nowak przywołuje losy duchowieństwa zamordowanego w czasach komunizmu: Sołowki – Wyspy Sołowieckie, Łubianka, procesy pokazowe, aresztowania za katechezę, konfesjonał czy krzyż.
Ale dziś, jak pokazuje, walkę prowadzi się w teatrze, na uczelni, w serialu. Ksiądz nie jest przedstawiany jako święty, lecz jako złoczyńca.
Jan Paweł II jako ostatni pomnik
Zmasowany atak na postać św. Jana Pawła II to dla Nowaka symboliczny moment przełomowy.
„Bez Jana Pawła II nie byłoby wolnej Polski. Dziś to właśnie jego postać przeszkadza tym, którzy chcą zdefiniować Polskę na nowo – bez Boga, bez ofiary, bez miłości.”
Jan Paweł II przypomina o cierpieniu, o miłości prawdziwej, o etyce ofiary. Jest „wyłomem” w projekcie nowoczesności bez Boga. Dlatego musi zostać usunięty z pamięci. Jego kanonizacja nie powstrzymała ataków – przeciwnie, rozpętała nową falę demontażu jego dziedzictwa.
Czy Polska się obroni?
Książka Nowaka nie jest jedynie analizą czy diagnozą stanu społeczeństwa, kultury czy duchowości. Jest wezwaniem. Jeśli Polska ma być krajem wolnym, musi być krajem zakorzenionym w wartościach chrześcijańskich.
Obrona Kościoła to nie obrona instytucji. To obrona człowieka przed systemem, który chce pozbawić go duszy.
„To nie jest konflikt między wiernymi a niewiernymi. To konflikt między wolnością a kontrolą. Między prawdą a konstruktem ideologicznym.” – pisze prof. Nowak.
Książka jako manifest oporu
„Czas walki z Bogiem” to nie jest książka do przeczytania i odłożenia. To manifest duchowego oporu, obrona wolności sumienia i apel o przebudzenie społeczne.
Autorowi nie chodzi o nostalgię za minionym ładem, różnie pojmowanym konserwatyzmem. Chodzi o uświadomienie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może w swej masie jeszcze pamiętać, czym jest świat z Bogiem w centrum.
Zatem, jeśli te tematy powodują u Państwa jakieś napięcie, emocjonalne lub intelektualne, trzeba „Czas walki z Bogiem” prof. Andrzeja Nowaka przeczytać, przemyśleć i podać dalej.
Tomasz Brzozowski
