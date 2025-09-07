Dziesiątki entuzjastów literatury polskiej wzięło udział we wczorajszym finale Narodowego Czytania, które trafiło pod nowojorskie drapacze chmur. Wśród deklamujących Jana Kochanowskiego znaleźli się konsul, pisarze, poeci, naukowcy, muzycy, weterani i wielu reprezentantów innych profesji.
Kochanowskiego recytowali m.in. poetka Anna Frajlich, pisarka Joanna Rostropowicz-Clark, kompozytor Jakub Polaczyk. Był sędziwy 103-letni weteran Fryderyk Dammond i młody konsul Dawid Pietrusiak.
Kochanowski wciąż się nam kojarzy z grzeczną lekturą szkolną, a jest zaskakujący i w przepięknym bogactwie językowym różnorodnej twórczości i w bardzo ciekawym życiu. Życiu człowieka wykształconego, który podróżował, bywał w świecie jako uczestnik debat XVI wieku
— powiedziała w rozmowie z PAP profesor departamentu języka angielskiego w City College, Grażyna Drabik.
Wrażenie wywarły fraszki i treny
Robiły na mnie wrażenie fraszki, brzmiące nadal żywo i ciekawie, treny, które dobrze znamy, ale też pieśni dotykające polityki, bolączek polskich. Znakomite jest też jego tłumaczenie, a właściwie wspaniałe spolszczenie Księgi Psalmów Biblii z hebrajskiego i z łaciny
— ujęła w swojej wypowiedzi prezentowane w trakcie wczorajszego wydarzenia dzieła mistrza.
Tyle wspaniałego humoru, dystansu do życia i mądrych przekazów w tych wierszach Jana Kochanowskiego. Obydwa, które czytałam: Pieśń III i „Pochwała wsi” tak trafnie życie opisują
— powiedziała aktorka Weronika Woźniak.
Zatopić się w polskiej poezji
Przybyły z Waszyngtonu profesor Uniwersytetu Katolickiego Marek Michalski tłumaczył, że chciał, aby jego urodzona, wykształcona i mieszkająca w Ameryce córka Emilka, dobrze znająca język przodków ojca, zatopiła się w polskiej poezji.
Cudowna poetycka uczta
— oszacował ekonomista, któremu towarzyszyła nie tylko córka, ale holenderski zięć i dwoje maleńkich wnucząt.
Organizatorami czytania poezji Kochanowskiego byli Elżbieta Kieszczyńska i Janusz Szlechta z polonijnego Przytuliska Literacko-Artystycznego oraz Ella Wojczak z Polskiego Instytutu Teatralnego. Korzystali z gościnnej siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej na Manhattanie.
