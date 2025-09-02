W wieku 73 lat zmarł kanadyjski aktor Graham Greene, znany szerszej publiczności z roli Kopiącego Ptaka w filmie „Tańczący z wilkami”, za którą został nominowany do Oscara - powiadomił media jego menadżer.
Z głębokim smutkiem ogłaszamy spokojne odejście legendarnego, nagradzanego kanadyjskiego aktora Grahama Greene’a
— powiadomił Gerry Jordan w oświadczeniu dla kanadyjskiej telewizji CBC News. Stacja podała, że Greene zmarł śmiercią naturalną.
Greene, który wywodził się z indiańskiego plemienia Oneida, największą sławę zyskał dzięki roli w westernie „Tańczący z wilkami” Kevina Costnera z 1990 r. Kanadyjczyk został za nią nominowany do Oscara.
Greene zagrał także w takich produkcjach jak „Maverick”, „Szklana pułapka 3”, „Mały Indianin” czy „Zielona mila”. Bardzo często wybierano go do roli Indian.
W jednym z ostatnich wywiadów opowiedział, że kiedy rozpoczął pracę w branży filmowej, dostawał scenariusze, w których „trzeba było mówić tak, jak zdaniem (producentów - PAP) mówią rdzenni mieszkańcy” Ameryki Północnej.
I żeby się wybić, robiłem to. Musiałem wyglądać srogo. Nie uśmiechać się (…) dużo burczeć. Nie znam nikogo, kto by się tak zachowywał. Rdzenni mieszkańcy Ameryki mają niezwykłe poczucie humoru
— opowiedział aktor.
Zanim rozpoczął karierę filmową, Greene pracował m.in. jako kreślarz i hutnik. W świat aktorski wszedł w latach 70. w Wielkiej Brytanii, występując w teatrach. Okres ten wspominał jako kluczowy krok w swoim rozwoju jako aktora.
To pozwala budować charakter. Takiego luksusu nie ma, gdy występuje się w filmach. Wszystkim aktorom radzę, by wybierali teatr
— powiedział w wywiadzie dla kanadyjskiego magazynu „Playback” z 2012 r.
