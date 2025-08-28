Na oficjalnej stronie prezydenta RP pojawiło się nagranie z Parą Prezydenką. Karol i Marta Nawroccy zapraszają na wspólne czytanie poezji Jana Kochanowskiego - w ramach Narodowego Czytania. „Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września” - powiedział prezydent Nawrocki.
Prezydent RP Karol Nawrocki odniósł się do poezji Jana Kochanowskiego.
Poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana wspaniałą polszczyzną. Opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie, współczesnych Polaków
— powiedział.
Głos zabrała również Pierwsza Dama Marta Nawrocka.
W 2025 roku to właśnie poezja Jana Kochanowskiego stanowi lekturę akcji Narodowego Czytania
— dodała.
Głowa państwa zaprosiła wszystkich Polaków do uczestnictwa w wydarzeniu.
Wspieramy i kontynuujemy wyjątkową inicjatywę, która tak pięknie jednoczy Polaków. Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście wyczuł dumę z bycia Polakiem. Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września
— powiedział prezydent.
