Narodowe Czytanie poezji Kochanowskiego z Parą Prezydencką. "Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września"

Para Prezydencka / autor: Alicja Stefaniuk/KPRP

Na oficjalnej stronie prezydenta RP pojawiło się nagranie z Parą Prezydenką. Karol i Marta Nawroccy zapraszają na wspólne czytanie poezji Jana Kochanowskiego - w ramach Narodowego Czytania. „Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września” - powiedział prezydent Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki odniósł się do poezji Jana Kochanowskiego.

Poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana wspaniałą polszczyzną. Opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie, współczesnych Polaków

— powiedział.

Głos zabrała również Pierwsza Dama Marta Nawrocka.

W 2025 roku to właśnie poezja Jana Kochanowskiego stanowi lekturę akcji Narodowego Czytania

— dodała.

Głowa państwa zaprosiła wszystkich Polaków do uczestnictwa w wydarzeniu.

Wspieramy i kontynuujemy wyjątkową inicjatywę, która tak pięknie jednoczy Polaków. Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście wyczuł dumę z bycia Polakiem. Do zobaczenia przy wspólnej lekturze w sobotę 6 września

— powiedział prezydent.

