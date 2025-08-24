„Amerykański reżyser Woody Allen będzie gościem tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbywa się w stolicy Rosji w dniach 23-27 sierpnia” – poinformowali organizatorzy.
Allen jako gość honorowy ma wystąpić dziś w sekcji „Legendy Światowego Kina”. Według mediów rosyjskich weźmie on udział w rozmowie online.
Wśród gości imprezy jest też m.in. serbski reżyser Emir Kusturica.
Moskwa jako centrum filmowe?
Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe.
Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/738577-hanba-woody-allen-gosciem-tygodnia-filmowego-w-moskwie
