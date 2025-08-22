Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/738389-tylko-u-nas-lombard-wspomina-soyke-bedzie-zyl-w-nas-zawsze

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.