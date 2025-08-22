Smutna wiadomość o śmierci legendarnego polskiego muzyka Stanisława Soyki poruszyła Polaków. Wielu z nich pożegnało zmarłego artystę na platformie X.
Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.
Ostatnie dobranoc Stanisława Soyki. Niech mu Pan Bóg da szczęśliwą wieczność
— napisała Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.
„Na miły Bóg… życie nie tylko po to jest, by brać…” Trudno uwierzyć, ale nie żyje Stanisław Sojka, geniusz polskiej muzyki. Niech spoczywa w pokoju
— podkreślił Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.
Co za fatalna wiadomość…
„Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć, siebie samego trzeba dać“
— zaznaczyła Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.
„…Na miły Bóg… życie nie tylko po to jest, by brać…”… Nie żyje Stanisław Soyka – wielki muzyk, którego jazzowe dusza, poetycka wrażliwość i emocjonalne interpretacje zostawią niezatarty ślad w historii polskiej muzyki. Dla mnie był artystą, który potrafił zatrzymać czas jednym dźwiękiem. Trudno uwierzyć… Ogromna strata…
— żegnała legendarnego artystę Anna Krupka, posłanka PiS.
Stanisław Sojka-SOYKA, zmarł. Nagrał płytę dla RCA, światową, wydaną w 1986, która mnie ukształtowała; znakomita, jedna z najważniejszych w moim życiu, podobnie jak składanka radiowa Radioaktywny (1983-1988). Koncert w Sopocie w 1987 był kosmosem. Uczyłem się na S. wtedy muzyki
— napisał Robert Spałek, użytkownik X.
Twoja muzyka, wspomnienia, dla mnie nie umrą nigdy…
— napisał Paweł Kukiz.
Stanisław Soyka. Po prostu kawał najnowszej historii polskiej muzyki. Śpiewał, grał, wzruszał. Za krótko. Za wcześnie na to pożegnanie, Panie Stanisławie
— napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Staszku kochany dlaczego tak wcześnie? I gdzie poszedłeś? Jeszcze tyle miałeś do zrobienia… Kochany Staszku…
— napisał Hirek Wrona.
Nie żyje Stanisław Soyka. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów ostatnich dekad. Komplementarny, niezwykle twórczy, nigdy nie pływający po powierzchni lecz sięgający w głąb. Jego muzyka, pełna emocji i wartości towarzyszyła mi od młodości przez całe życie.
Wiadomość o jego śmierci głęboko mnie poruszyła. Jego wspaniała twórczość pozostanie jednak w moim sercu jako cząstka mnie aż po moje ostatnie dni. Tak jak pamięć o nim. Mistrzu! Dziękuję że miałem zaszczyt Ciebie poznać i porozmawiać z Tobą kilkanaście lat temu.
Tak pięknie mówiłeś o swojej relacji z Bogiem w ostatnich tygodniach.
Niech przyjmie Ciebie w swoim Królestwie
— napisał były wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/738362-polacy-poruszeni-smiercia-stanislawa-soyki-fala-komentarzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.