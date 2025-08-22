KOMENTARZE

Polacy poruszeni śmiercią Stanisława Soyki. Fala komentarzy. "Niech mu Pan Bóg da szczęśliwą wieczność"; "Trudno uwierzyć"

  • Kultura
  • opublikowano:
Sprawdź autor: PAP/Andrzej Jackowski/X
autor: PAP/Andrzej Jackowski/X

Smutna wiadomość o śmierci legendarnego polskiego muzyka Stanisława Soyki poruszyła Polaków. Wielu z nich pożegnało zmarłego artystę na platformie X.

Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Ostatnie dobranoc Stanisława Soyki. Niech mu Pan Bóg da szczęśliwą wieczność

— napisała Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.

„Na miły Bóg… życie nie tylko po to jest, by brać…” Trudno uwierzyć, ale nie żyje Stanisław Sojka, geniusz polskiej muzyki. Niech spoczywa w pokoju

— podkreślił Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.

Co za fatalna wiadomość…

„Życie nie tylko po to jest, by brać

Życie nie po to, by bezczynnie trwać

I aby żyć, siebie samego trzeba dać“

— zaznaczyła Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.

…Na miły Bóg… życie nie tylko po to jest, by brać…”… Nie żyje Stanisław Soyka – wielki muzyk, którego jazzowe dusza, poetycka wrażliwość i emocjonalne interpretacje zostawią niezatarty ślad w historii polskiej muzyki. Dla mnie był artystą, który potrafił zatrzymać czas jednym dźwiękiem. Trudno uwierzyć… Ogromna strata…

— żegnała legendarnego artystę Anna Krupka, posłanka PiS.

Stanisław Sojka-SOYKA, zmarł. Nagrał płytę dla RCA, światową, wydaną w 1986, która mnie ukształtowała; znakomita, jedna z najważniejszych w moim życiu, podobnie jak składanka radiowa Radioaktywny (1983-1988). Koncert w Sopocie w 1987 był kosmosem. Uczyłem się na S. wtedy muzyki

— napisał Robert Spałek, użytkownik X.

Twoja muzyka, wspomnienia, dla mnie nie umrą nigdy…

— napisał Paweł Kukiz.

Stanisław Soyka. Po prostu kawał najnowszej historii polskiej muzyki. Śpiewał, grał, wzruszał. Za krótko. Za wcześnie na to pożegnanie, Panie Stanisławie

— napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Staszku kochany dlaczego tak wcześnie? I gdzie poszedłeś? Jeszcze tyle miałeś do zrobienia… Kochany Staszku…

— napisał Hirek Wrona.

Nie żyje Stanisław Soyka. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów ostatnich dekad. Komplementarny, niezwykle twórczy, nigdy nie pływający po powierzchni lecz sięgający w głąb. Jego muzyka, pełna emocji i wartości towarzyszyła mi od młodości przez całe życie.

Wiadomość o jego śmierci głęboko mnie poruszyła. Jego wspaniała twórczość pozostanie jednak w moim sercu jako cząstka mnie aż po moje ostatnie dni. Tak jak pamięć o nim. Mistrzu! Dziękuję że miałem zaszczyt Ciebie poznać i porozmawiać z Tobą kilkanaście lat temu.

Tak pięknie mówiłeś o swojej relacji z Bogiem w ostatnich tygodniach.

Niech przyjmie Ciebie w swoim Królestwie

— napisał były wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

