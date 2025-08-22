Wczoraj zmarł Stanisław Soyka - jeden z najważniejszych polskich muzyków ostatnich dekad. Na platformie X artystę pożegnał prezydent Karol Nawrocki.
Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, jeden z najważniejszych artystów na rodzimej scenie muzycznej ostatnich dekad zmarł w czwartek w wieku 66 lat.
Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Tom Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany w połowie.
Nie żyje Stanisław Soyka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.
Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów – „Tolerancja”:
Na miły Bóg…
Życie nie tylko po to jest, by brać,
Życie nie po to, by bezczynnie trwać,
I aby żyć siebie samego trzeba dać
— napisał prezydent, przytaczając słowa znanego utworu zmarłego artysty.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!
— zakończyła swój wpis głowa państwa.
