Prezydent Nawrocki żegna Stanisława Soykę: "To wielka strata dla polskiej kultury". Zacytował znany utwór legendarnego artysty

Sprawdź autor: PAP/Marcin Bielecki/X
autor: PAP/Marcin Bielecki/X

Wczoraj zmarł Stanisław Soyka - jeden z najważniejszych polskich muzyków ostatnich dekad. Na platformie X artystę pożegnał prezydent Karol Nawrocki.

Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, jeden z najważniejszych artystów na rodzimej scenie muzycznej ostatnich dekad zmarł w czwartek w wieku 66 lat.

Wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Tom Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał pojawić się na scenie podczas finałowego koncertu „Orkiestra mistrzów”. Z powodu jego śmierci ostatni dzień festiwalu w Sopocie został przerwany w połowie.

Nie żyje Stanisław Soyka, wybitny kompozytor, muzyk i wokalista. To wielka strata dla polskiej kultury

— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.

Wspominając dorobek tego wielkiego artysty, niech wybrzmi refren jednego z Jego najbardziej znanych utworów – „Tolerancja”:

Na miły Bóg…

Życie nie tylko po to jest, by brać,

Życie nie po to, by bezczynnie trwać,

I aby żyć siebie samego trzeba dać

— napisał prezydent, przytaczając słowa znanego utworu zmarłego artysty.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

— zakończyła swój wpis głowa państwa.

tkwl/X

