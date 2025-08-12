John Rambo powróci na ekrany! Tym razem poznamy jego wcześniejsze losy. Wiemy, kto ma zastąpić Sylvestra Stallone'a!

  • Kultura
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Yoni S.Hamenahem, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons
autor: Yoni S.Hamenahem, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Seria filmów o losach Johna Rambo ma doczekać się kolejnej części. Tym razem będzie to prequel pierwszego filmu – „Rambo. Pierwsza krew”. Portalowi deadline.com udało się ustalić nazwisko odtwórcy głównej roli. Nowy obraz ma opisywać losy słynnego amerykańskiego żołnierza podczas wojny w Wietnamie.

Reżyserem nowego filmu o losach Rambo będzie Jalmari Helander, a za scenariusz odpowiedzialny jest duet Rory Haines i Sohrab Noshirvani. Zdjęcia mają ruszyć w 2026 roku i odbywać się w Tajlandii, która imitować będzie Wietnam czasów wojny.

Pierwszy „Rambo” bez Stallone’a

Film Helandera będzie pierwszym obrazem opowiadającym o losach Johna Rambo, w którym głównej roli nie zagra Sylvester Stallone. Ponieważ film ma opowiadać o wydarzeniach sprzed pierwszej, najsłynniejszej części serii, trzeba było znaleźć nowego aktora.

Nowym Rambo ma zostać Noah Centineo. Pochodzący z Florydy aktor dał się poznać m.in. z roli w filmie „Black Adam” czy też „Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham”.

mly/deadline.com

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych