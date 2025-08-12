Seria filmów o losach Johna Rambo ma doczekać się kolejnej części. Tym razem będzie to prequel pierwszego filmu – „Rambo. Pierwsza krew”. Portalowi deadline.com udało się ustalić nazwisko odtwórcy głównej roli. Nowy obraz ma opisywać losy słynnego amerykańskiego żołnierza podczas wojny w Wietnamie.
Reżyserem nowego filmu o losach Rambo będzie Jalmari Helander, a za scenariusz odpowiedzialny jest duet Rory Haines i Sohrab Noshirvani. Zdjęcia mają ruszyć w 2026 roku i odbywać się w Tajlandii, która imitować będzie Wietnam czasów wojny.
Pierwszy „Rambo” bez Stallone’a
Film Helandera będzie pierwszym obrazem opowiadającym o losach Johna Rambo, w którym głównej roli nie zagra Sylvester Stallone. Ponieważ film ma opowiadać o wydarzeniach sprzed pierwszej, najsłynniejszej części serii, trzeba było znaleźć nowego aktora.
Nowym Rambo ma zostać Noah Centineo. Pochodzący z Florydy aktor dał się poznać m.in. z roli w filmie „Black Adam” czy też „Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham”.
mly/deadline.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kultura/737546-john-rambo-powroci-wiemy-kto-ma-zastapic-stallonea
