Wideo

Kastety, maczeta i atak na policjantów. Poważne zarzuty dla agresora

  • Kryminał
  • opublikowano:
Figurka Temidy bogini sprawiedliwości oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Figurka Temidy bogini sprawiedliwości oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Sprawca napaści z 10 lipca 2026 roku na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania do pozbawienia życia komendanta CBZC i innych funkcjonariuszy - podała w sobotę policja. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy.

Mężczyzna zaatakował w piątek rano policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany.

Inni policjanci zauważyli napastnika w okolicach metra Kabaty. Gdy podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, ten ich również zaatakował. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kastetem w nogę, co skończyło się przewiezieniem policjanta do szpitala. Przy napastniku znaleziono dwa kastety oraz maczetę.

Zarzuty dla napastnika

W sobotę wieczorem policja podała na X, że sprawca napaści usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca br.) do pozbawienia życia obecnego komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz innych funkcjonariuszy biura.

Jak poinformowano, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.

Czytaj także

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych