Sprawca napaści z 10 lipca 2026 roku na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania do pozbawienia życia komendanta CBZC i innych funkcjonariuszy - podała w sobotę policja. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy.
Mężczyzna zaatakował w piątek rano policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany.
Inni policjanci zauważyli napastnika w okolicach metra Kabaty. Gdy podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, ten ich również zaatakował. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kastetem w nogę, co skończyło się przewiezieniem policjanta do szpitala. Przy napastniku znaleziono dwa kastety oraz maczetę.
Zarzuty dla napastnika
W sobotę wieczorem policja podała na X, że sprawca napaści usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca br.) do pozbawienia życia obecnego komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz innych funkcjonariuszy biura.
Jak poinformowano, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764771-kastety-maczeta-i-atak-na-policjantow-zarzuty-dla-agresora
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