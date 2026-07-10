Brutalny atak na policjantów w Warszawie! Kastety i maczeta

Jak ustaliło radio RMF, w Warszawie doszło do ataku mężczyzny na policjanta. Następnie ranił on kolejnych dwóch funkcjonariuszy.
Do ataku na funkcjonariusz doszło przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, która mieści się w Warszawie przy ul. Wąwozowej.
Uzbrojony w dwa kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później, podczas próby zatrzymania, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresor został zatrzymany
— informuje rozgłośnia.
Atak na kolejnych policjantów
Mężczyzna zaatakował policjanta, który zmierzał właśnie na służbę. Miał zadać cios kastetem w okolice głowy.
Inni policjanci zauważyli napastnika w okolicach metra Kabaty. Gdy podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, ten ich również zaatakował. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kastetem w nogę, co skończyło się przewiezieniem policjanta do szpitala. Przy napastniku znaleziono dwa kastety oraz maczetę.
29-latek mówił, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez służby
— przekonuje RMF.
Rmf24.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764677-brutalny-atak-na-policjantow-w-warszawie-kastety-i-maczeta
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