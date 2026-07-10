Brutalny atak na policjantów w Warszawie! Kastety i maczeta

  • Kryminał
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Jak ustaliło radio RMF, w Warszawie doszło do ataku mężczyzny na policjanta. Następnie ranił on kolejnych dwóch funkcjonariuszy.

Do ataku na funkcjonariusz doszło przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, która mieści się w Warszawie przy ul. Wąwozowej.

Uzbrojony w dwa kastety i maczetę 29-latek zaatakował policjanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Później, podczas próby zatrzymania, ranił kolejnych dwóch funkcjonariuszy. Agresor został zatrzymany

— informuje rozgłośnia.

Atak na kolejnych policjantów

Mężczyzna zaatakował policjanta, który zmierzał właśnie na służbę. Miał zadać cios kastetem w okolice głowy.

Inni policjanci zauważyli napastnika w okolicach metra Kabaty. Gdy podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, ten ich również zaatakował. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kastetem w nogę, co skończyło się przewiezieniem policjanta do szpitala. Przy napastniku znaleziono dwa kastety oraz maczetę.

29-latek mówił, że jest prześladowany i podsłuchiwany przez służby

— przekonuje RMF.

Rmf24.pl/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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