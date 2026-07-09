Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci CBA od rana prowadzą czynności w ramach śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Akcja CBA ma miejsce niemal miesiąc po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. „Uprzejmie zwracam uwagę, że nagrań z monitoringu z kluczowych, pierwszych dni od ujawnienia sprawy, może już nie być” - zauważył Patryk Słowik.
Funkcjonariusze zabezpieczają dokumentację m.in. w szpitalu.
O działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego Dobrzyński poinformował na platformie X.
Dzisiaj od rana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci CBA prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w Urzędzie m.st. Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu
— napisał Dobrzyński.
Dodał, że zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane. Rzecznik zaznaczył, że są to jedyne informacje, które na tym etapie może przekazać.
Co z nagraniami z monitoringu?
Warto zaznaczyć, że CBA wchodzi do Szpitala Południowego… niemal miesiąc o ujawnienia całej afery przez dziennikarza Kanału Zero Patryka Słowika. Stąd zauważył on, że niektórych dowodów może już nie być.
Uprzejmie zwracam uwagę, że nagrań z monitoringu z kluczowych, pierwszych dni od ujawnienia sprawy, może już nie być. Przykładowo z wynoszenia mebli z pokoju dla VIP-ów. Pytanie czy zostały zabezpieczone wcześniej
— Patryk Słowik.
Afera w Szpitalu Południowym
Działania CBA są związane ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. O nieprawidłowościach w placówce jako pierwszy napisał portal Zero.pl. Pracujący w Warszawskim Szpitalu Południowym lekarz bez specjalizacji był koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk, pracując w kilku placówkach, zarobił 1,6 mln zł, a tylko w Szpitalu Południowym w 2025 roku wypracował łącznie 3976 godzin, co daje średniomiesięcznie 331 godzin na podstawie umów cywilnoprawnych/kontraktowych.
Lekarz był także radnym dzielnicy Ursus z ramienia KO. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Po ujawnieniu nieprawidłowości premier Donald Tusk polecił przygotowanie rekomendacji zmian w systemie ochrony zdrowia pod groźbą decyzji personalnych. W odpowiedzi szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda we wtorek zaprezentowała propozycje Tuskowi. W środę przedstawiła je opinii publicznej podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem i Rzecznikiem Praw Pacjenta Bartłomiejem Chmielowcem.
Zapowiedziała m.in. wprowadzenie jawności umów zawieranych przez podmioty mające umowy z NFZ, wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy dla medyków, dookreślenia ile procent z budżetu szpitala może być przekazane na wynagrodzenia, ewidencję czasu pracy w szpitalach i przychodniach.
W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.
Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i NFZ. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.
Czytaj także
tkwl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764543-kpina-dopiero-teraz-cba-weszlo-do-szpitala-celna-uwaga-slowika
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.