Piotr Kuliś ps. „Matador”, poszukiwany międzynarodowym listem gończym, został zatrzymany w Argentynie w połowie czerwca. 42-latek jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i według doniesień lokalnych mediów, czeka już na ekstradycję do Polski.
Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.
„Matador” już w areszcie?
Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.
Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników
— podały argentyńskie media.
Jak pisała w lipcu br. katowicka „Gazeta Wyborcza”, Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r. Według „GW” zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764269-grozny-przestepca-aresztowany-w-argentynie-bedzie-ekstradycja
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