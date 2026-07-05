Groźny przestępca aresztowany w Argentynie. Będzie ekstradycja "Matadora"?

  • Kryminał
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Zdj. ilustracyjne - policja / autor: Pixabay, CC0
Zdj. ilustracyjne - policja / autor: Pixabay, CC0

Piotr Kuliś ps. „Matador”, poszukiwany międzynarodowym listem gończym, został zatrzymany w Argentynie w połowie czerwca. 42-latek jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i według doniesień lokalnych mediów, czeka już na ekstradycję do Polski.

Do zatrzymania 42-latka doszło w połowie czerwca w Puerto Iguazu w prowincji Misiones w północno-wschodniej części Argentyny, dokąd poszukiwany próbował wjechać z sąsiedniej Brazylii.

Matador” już w areszcie?

Polak był poszukiwany międzynarodowym listem gończym, wydanym przez katowicki sąd. Według doniesień portalu El Territorio Kuliś przebywa w areszcie, czekając na ekstradycję do Polski.

Mężczyźnie zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uprowadzenie lub bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników

— podały argentyńskie media.

Jak pisała w lipcu br. katowicka „Gazeta Wyborcza”, Kuliś był świadkiem obrony w procesie dotyczącym zabójstwa 19-letniego piłkarza klubu GKS Katowice Dominika Koszowskiego, do którego doszło w 2016 r. Według „GW” zatrzymany w Argentynie mężczyzna miał mieć też związek z porwaniem i zabójstwem Marka Kubaczki we wrześniu 2025 r.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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