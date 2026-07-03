Groził zamachem bombowym na prezydenta Nawrockiego! Zatrzymała go policja

  • Kryminał
  • opublikowano:
Kogut policyjny / autor: Fratria
Kogut policyjny / autor: Fratria

Policja zatrzymała mężczyznę, który groził zamachem bombowym na Prezydenta Nawrockiego” - poinformował na platformie X Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia ZET.

Radio ZET nieoficjalnie przekazało, że 77-latek wczoraj zadzwonił do Kancelarii Prezydenta i kierował groźby wobec Karola Nawrockiego.

Policjanci w ciągu kilku godzin mieli ustalić tożsamość dzwoniącego.

Czytaj także

tkwl/X/Radio ZET

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych