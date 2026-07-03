„Policja zatrzymała mężczyznę, który groził zamachem bombowym na Prezydenta Nawrockiego” - poinformował na platformie X Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia ZET.
Radio ZET nieoficjalnie przekazało, że 77-latek wczoraj zadzwonił do Kancelarii Prezydenta i kierował groźby wobec Karola Nawrockiego.
Policjanci w ciągu kilku godzin mieli ustalić tożsamość dzwoniącego.
tkwl/X/Radio ZET
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/764047-grozil-zamachem-bombowym-na-prezydenta-zatrzymala-go-policja
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