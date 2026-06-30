13-letni nożownik zaatakował rówieśnika. Napastnik trafił na badania do szpitala

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Policyjny radiowóz / autor: Fratria
Policyjny radiowóz / autor: Fratria

13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło w Legnicy na ul. Bielańskiej. Ofiara trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów, z uwagi na stan psychiczny, trafił na obserwację szpitalną.

Ranił nożem i uciekł

Jak poinformowała dziś PAP mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór po godz. 20.

Jeden z chłopców ranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo

— przekazała policjantka.

Zatrzymany pod opieką lekarzy

Funkcjonariuszka dodała, że policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość drugiego 13-latka i go zatrzymali.

Ale ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę

— poinformowała.

Zdecyduje sąd rodzinny

Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Jak zaznaczyła mł. asp. Anna Tresa, chodzi o osobę nieletnią, dlatego to sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec uczestnika zajścia.

Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu.

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S/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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