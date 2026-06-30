13-letni chłopak ranił nożem swojego rówieśnika. Do zdarzenia doszło w Legnicy na ul. Bielańskiej. Ofiara trafiła do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi chłopak, który został zatrzymany przez policjantów, z uwagi na stan psychiczny, trafił na obserwację szpitalną.
Ranił nożem i uciekł
Jak poinformowała dziś PAP mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór po godz. 20.
Jeden z chłopców ranił nożem drugiego, po czym uciekł. 13-latek z obrażeniami został zabrany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo
— przekazała policjantka.
Zatrzymany pod opieką lekarzy
Funkcjonariuszka dodała, że policjanci w krótkim czasie ustalili tożsamość drugiego 13-latka i go zatrzymali.
Ale ze względu na jego stan psychofizyczny został on przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala na diagnostykę
— poinformowała.
Zdecyduje sąd rodzinny
Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Jak zaznaczyła mł. asp. Anna Tresa, chodzi o osobę nieletnią, dlatego to sąd rodzinny zdecyduje o dalszych krokach wobec uczestnika zajścia.
Policjanci nie przekazali jeszcze dokładnych informacji dotyczących charakteru zdarzenia i jego przebiegu.
Czytaj także
S/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763850-13-letni-nozownik-zaatakowal-rowiesnika-napastnik-w-szpitalu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.