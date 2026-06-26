Będą ścigać za słowo "murzyn"? Policja prowadzi postępowanie!

Policja z Ostrołęki prowadzi postępowanie ws. użycia przez jednego z internautów słowa „murzyn”. O sprawie poinformował portal eostroleka.pl, który zwrócił się do tamtejszej policji z prośbą o komentarz.
Jak podaje portal eostroleka.pl, policja z Ostrołęki zajęła się komentarzem opublikowanym w Internecie. Mundurowi chcą ustalić autora, który w swoim wpisie zawarł słowo „murzyn”.
Autor tego „dzieła” ma najwidoczniej specyficzne poczucie humoru, w dodatku w swoim wpisie sam wywołał policję „do tablicy”
— czytamy na eostroleka.pl.
Portal wysłał do policji zapytania w tej sprawie. Nadkom. Tomasz Żerański poinformował, że zgodnie z przepisami, policja nie może udzielić szczegółowych informacji dotyczących prowadzonych postępowań przygotowawczych. Przekazał, że obecnie toczą się dwa postępowania, które dotyczą „podejrzenia popełnienia przestępstw motywowanych nienawiścią, w tym na tle rasowym”.
„Zostały wszczęte na wniosek”
Na jaw wyszło, iż ktoś poczuł się urażony takim stwierdzeniem, dlatego złożył na policję zawiadomienie.
Obydwa postępowania zostały wszczęte na wniosek. Tego rodzaju postępowania mają na celu ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, jeśli tak, kto jest jego sprawcą
— powiedział nadkom. Żerański w rozmowie z eostroleka.pl.
Mundurowy dodał, że „Policja na bieżąco monitoruje treści publikowane zarówno w mediach, jak i w portalach społecznościowych pod kątem wpisów oraz materiałów mogących stanowić przestępstwa lub wykroczenia”.
xyz/eostroleka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763540-beda-scigac-za-slowo-murzyn-policja-prowadzi-postepowanie
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