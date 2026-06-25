PILNE!

Atak w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju! "Ostrym narzędziem"

  • Kryminał
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autor: Fratria
autor: Fratria

Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju w czwartek. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji asp. szt. Halina Semik poinformowała o kilku osobach poszkodowanych.

Po godz. 18.00 otrzymaliśmy zgłoszenie dot. agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę

— powiedziała asp. szt. Halina Semik.

Wskazała, że ze względu na trwające czynności nie może udzielić szczegółowych informacji. – Kilka osób zostało poszkodowanych – zaznaczyła.

Czynności w szpitalu są prowadzone pod prokuratorskim nadzorem.

kpc/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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