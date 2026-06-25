Atak w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju! "Ostrym narzędziem"

Do ataku z użyciem ostrego narzędzia doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju w czwartek. Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji asp. szt. Halina Semik poinformowała o kilku osobach poszkodowanych.
Po godz. 18.00 otrzymaliśmy zgłoszenie dot. agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę
— powiedziała asp. szt. Halina Semik.
Wskazała, że ze względu na trwające czynności nie może udzielić szczegółowych informacji. – Kilka osób zostało poszkodowanych – zaznaczyła.
Czynności w szpitalu są prowadzone pod prokuratorskim nadzorem.
kpc/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763511-atak-w-szpitalu-w-jastrzebiu-zdroju-ostrym-narzedziem
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