Rekordowy przemyt na granicy udaremniony!

  • Kryminał
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Przemyt papierosów i farmaceutyków z Białorusi w ładunku pocztowym / autor: X/@KAS_Bialystok
Przemyt papierosów i farmaceutyków z Białorusi w ładunku pocztowym / autor: X/@KAS_Bialystok

Przemyt papierosów i farmaceutyków znaleźli funkcjonariusze podlaskiej KAS w ciężarówce skontrolowanej na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Deklarowanym ładunkiem były przesyłki pocztowe przewożone z Rosji na zachód Europy.

Łącznie było to 20 tys. paczek białoruskich papierosów i 60 opakowań farmaceutyków, m.in. wspierających leczenie niepłodności, leczenie zaburzeń kardiologicznych oraz leków nasennych

— poinformował kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Szacunkowa wartość rynkowa tych papierosów i lekarstw, to ponad 415 tys. zł. Według statystyk podlaskiej KAS, to największy przemyt ujawniony na przejściu w Bobrownikach od jego ponownego otwarcia w połowie listopada 2025 roku, po 2,5 roku zamknięcia.

Przemyt był ukryty w workach i kartonach przewożonych w naczepie ciężarówki. Kierowcą był 61-letni Białorusin, który we wszczętym postępowaniu karnym skarbowym, które prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, został przesłuchany w charakterze świadka.

Otwarcie przejścia w Bobrownikach

Przejście w Bobrownikach, wraz z sąsiednim w Kuźnicy, zostało ponownie otwarte 17 listopada 2025 roku. Decyzja o ich otwarciu była możliwa po uszczelnieniu granicy z Białorusią, na której na masową skalę podejmowane były próby nielegalnego przedostania się do Polski.

Decyzja zapadła m.in. po konsultacji z miejscowymi władzami i przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, którzy od dawna domagali się otwarcia dla ruchu przynajmniej jednego drogowego przejścia granicznego w regionie.

Po wznowieniu ruchu podlaska KAS zaczęła notować w Bobrownikach pojedyncze próby przemytu papierosów z Białorusi do Polski głównie w autach osobowych, ale - dotąd - na niezbyt dużą skalę. Pierwsze próby w ciężarówkach również dotyczyły jednorazowo kilku tys. paczek papierosów.

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PAP/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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