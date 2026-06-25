Przemyt papierosów i farmaceutyków znaleźli funkcjonariusze podlaskiej KAS w ciężarówce skontrolowanej na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach. Deklarowanym ładunkiem były przesyłki pocztowe przewożone z Rosji na zachód Europy.
Łącznie było to 20 tys. paczek białoruskich papierosów i 60 opakowań farmaceutyków, m.in. wspierających leczenie niepłodności, leczenie zaburzeń kardiologicznych oraz leków nasennych
— poinformował kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
Szacunkowa wartość rynkowa tych papierosów i lekarstw, to ponad 415 tys. zł. Według statystyk podlaskiej KAS, to największy przemyt ujawniony na przejściu w Bobrownikach od jego ponownego otwarcia w połowie listopada 2025 roku, po 2,5 roku zamknięcia.
Przemyt był ukryty w workach i kartonach przewożonych w naczepie ciężarówki. Kierowcą był 61-letni Białorusin, który we wszczętym postępowaniu karnym skarbowym, które prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku, został przesłuchany w charakterze świadka.
Otwarcie przejścia w Bobrownikach
Przejście w Bobrownikach, wraz z sąsiednim w Kuźnicy, zostało ponownie otwarte 17 listopada 2025 roku. Decyzja o ich otwarciu była możliwa po uszczelnieniu granicy z Białorusią, na której na masową skalę podejmowane były próby nielegalnego przedostania się do Polski.
Decyzja zapadła m.in. po konsultacji z miejscowymi władzami i przedsiębiorcami z województwa podlaskiego, którzy od dawna domagali się otwarcia dla ruchu przynajmniej jednego drogowego przejścia granicznego w regionie.
Po wznowieniu ruchu podlaska KAS zaczęła notować w Bobrownikach pojedyncze próby przemytu papierosów z Białorusi do Polski głównie w autach osobowych, ale - dotąd - na niezbyt dużą skalę. Pierwsze próby w ciężarówkach również dotyczyły jednorazowo kilku tys. paczek papierosów.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763465-rekordowy-przemyt-na-granicy-udaremniony
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