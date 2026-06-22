Świętokrzyska policja pokazała moment zatrzymania 49-letniego Dariusza R., byłego policjanta, podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w lokalizacji Mierzawa w powiecie jędrzejowskim. Na nagraniu mężczyzna prowadzony jest przez funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. „Postępowanie w tej sprawie jest w toku” – zapewnił szef MSWiA Marcin Kierwiński i zamieścił zdjęcie z akcji.
W poniedziałek po godzinie 12.20 poszukiwany przez nas od czterech dni 49-latek został zatrzymany. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo i o usiłowanie zabójstwa. Został zatrzymany przez policjantów niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Obecnie trwają czynności w tej sprawie
— powiedział PAP mł. insp. Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji.
Zatrzymany mężczyzna to były funkcjonariusz policji.
Odszedł na emeryturę w lutym 2023 roku. To jest funkcjonariusz, który był związany głównie z pionem prewencji
— wyjaśnił mł. insp. Kamil Tokarski.
Czterodniowe poszukiwania Dariusza R.
W prowadzonych przez cztery dni poszukiwaniach zaangażowanych było blisko 300 policjantów, nie tylko z Jędrzejowa, ale również z komendy wojewódzkiej oraz sąsiednich województw. Działania wspierane były specjalistycznym sprzętem, w tym śmigłowcem z Komendy Głównej Policji oraz quadami z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz psami tropiącymi.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu.
Tragedia rozegrała się w piątek, 19 czerwca, po południu w miejscowości Mierzawa, położonej w gminie Wodzisław w powiecie jędrzejowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 49-latek zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, a sprawca zbiegł z miejsca zbrodni.
PAP/X/Świętokrzyska policja/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763262-tak-wygladalo-zatrzymanie-podejrzanego-o-zabojstwo-tescia
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