Pocisk zatrzymał się centymetr od oka. Cała bójka się nagrała

Policjanci zatrzymali 20-latka, który na jednej z ulic w Zabrzu brutalnie pobił innego młodego mężczyznę, zadając mu ciosy i strzelając do niego z broni pneumatycznej. Jeden z pocisków trafił pokrzywdzonego zaledwie centymetr od oka. Napastnik został aresztowany.
Jak podała Komenda Miejska Policji w Zabrzu, do przestępstwa doszło w ubiegłym tygodniu w dzielnicy Mikulczyce. Zajście zarejestrowała kamera monitoringu, policjanci w poniedziałek opublikowali to nagranie.
Napastnik zaatakował swoją ofiarę, zadając jej uderzenia i oddając w jej kierunku strzały z broni pneumatycznej. W wyniku ataku 21-latek doznał obrażeń twarzy, w tym szczególnie niebezpiecznej rany w okolicy oka. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od gałki ocznej
— powiedział PAP asp. Sebastian Bijok zabrzańskiej policji.
Kryminalni zatrzymali sprawcę
Na filmiku widać, że część strzałów padło z najbliższej odległości, gdy zaatakowany mężczyzna był uderzany trzymanym w ręku pistoletem pneumatycznym w twarz.
Po otrzymaniu zgłoszenia kryminalni wytypowali, a następnie zatrzymali sprawcę. Mężczyzna był wcześniej notowany za udział w bójce. Na wniosek śledczych zatrzymany został aresztowany na trzy miesiące za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Ostateczna kwalifikacja przestępstwa, za które odpowie, będzie zależała od opinii biegłego na temat obrażeń, jakich doznał zaatakowany 21-latek.
Policja na razie nie ujawnia, jakie było tło ataku ani tego czy napastnik i pokrzywdzony się znają. Asp. Bijok zaznaczył, że ta kwestia będzie jeszcze szczegółowo wyjaśniana. Mundurowi dotychczas nie zabezpieczyli pistoletu, którym posłużył się 20-latek.
PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763245-pocisk-zatrzymal-sie-centymetr-od-oka-cala-bojka-sie-nagrala
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