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Kubańczyk z nożami terroryzował polskie miasto! Jest reakcja policji

  • Kryminał
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Groził śmiercią z dwoma nożami w rękach. Sąd nie miał wątpliwości / autor: Fratria/KPP w Choszcznie
Groził śmiercią z dwoma nożami w rękach. Sąd nie miał wątpliwości / autor: Fratria/KPP w Choszcznie

Uzbrojony w dwa noże 35‑latek z Kuby został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji z KPP w Choszcznie po tym, jak groził dwóm osobom.

Jak podano na oficjalnej stronie KPP w Choszcznie, „dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych”.

35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

— czytamy.

35-latek trafił do aresztu

Po wniosku policji i prokuratora sąd nie miał wątpliwości — mężczyzna trafił do aresztu na najbliższe dwa miesiące.

Po wniosku policji i prokuratora sąd nie miał wątpliwości — mężczyzna trafił do aresztu na najbliższe dwa miesiące

— zapewnili funkcjonariusze z KPP w Choszcznie.

Czytaj także

KPP w Choszcznie/tt

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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