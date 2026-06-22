Uzbrojony w dwa noże 35‑latek z Kuby został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji z KPP w Choszcznie po tym, jak groził dwóm osobom.
Jak podano na oficjalnej stronie KPP w Choszcznie, „dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych”.
35-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności
— czytamy.
35-latek trafił do aresztu
Po wniosku policji i prokuratora sąd nie miał wątpliwości — mężczyzna trafił do aresztu na najbliższe dwa miesiące.
Po wniosku policji i prokuratora sąd nie miał wątpliwości — mężczyzna trafił do aresztu na najbliższe dwa miesiące
— zapewnili funkcjonariusze z KPP w Choszcznie.
KPP w Choszcznie/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/763233-kubanczyk-z-nozami-terroryzowal-polskie-miasto
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