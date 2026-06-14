Brutalne morderstwo na 75-latku! "Zadał ofierze trzy ciosy"

Prokurator rejonowy w Chojnicach Mirosław Orłowski przekazał w rozmowie z PAP, że w poniedziałek ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty w chojnickiej prokuraturze zatrzymany w sobotę w Gdańsku Mateusz G. z Czerska w związku z zabójstwem 75-letniego taksówkarza. 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały ujawnione krótko po dokonanej zbrodni, przed północą, z 12 na 13 czerwca, na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki (woj. pomorskie). Ratownicy medyczni z karetki pogotowia nie podjęli reanimacji. Taksówkarz już nie żył. Kilkaset metrów dalej stał jego mercedes.
Do sprawy poszukiwany był 27-letni Mateusz G. z Czerska. Zatrzymany został w sobotę o godz. 14 w Gdańsku. Wieczorem trafił do policyjnej izby zatrzymań w Chojnicach.
Czynności z podejrzewanym o zabójstwo planujemy na poniedziałek. Nie możemy ich wykonać wcześniej, bo mężczyzna w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu
— przekazał PAP w niedzielę prok. Orłowski.
„Nadal nie znaleźliśmy narzędzia zbrodni”
Zaznaczył, że zabezpieczono odnalezioną zakrwawioną odzież Mateusza G., ślady daktyloskopijne.
Nadal nie znaleźliśmy narzędzia zbrodni, noża, którym, jak wynika ze wstępnych wyników sekcji zwłok, sprawca zadał ofierze trzy ciosy. Jedną ciętą w szyję zadał jeszcze w samochodzie, dwa kłute w klatkę piersiową już poza nim
— powiedział prok. Orłowski.
Poinformował, że wstępne ustalenia w śledztwie, wskazują na motyw rabunkowy.
Celem był mercedes ofiary
— przekazał prok. Orłowski.
27-latek z Czerska zamówił kurs w kierunku Chojnic. W trasie, kazał taksówkarzowi skręcić na przydrożny parking. Tam 75-latek został zaatakowany nożem. Jego mercedesem 27-latek miał odjechać z miejsca zdarzenia, ale prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków i samochód po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymał się.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kryminal/762653-brutalne-morderstwo-na-75-latku-zadal-ofierze-trzy-ciosy
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